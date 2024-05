Pallavolo Maschile: il Sindaco di Perugia celebra lo scudetto dei Block Devils

PERUGIA- Il dovuto tributo dell'Amministrazione comunale di Perugia alla squadra Campione d'Italia. Una delegazione della Sir Susa Vim Perugia è stata ricevuta oggi nella Sala Rossa del Palazzo dei Priori dal Sindaco di Perugia Andrea Romizi e dall’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli. Le massime cariche cittadine hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale ed hanno voluto ringraziare i Block Devils per la grande stagione appena conclusa e culminata con la conquista dello scudetto con la consegna di una targa ricordo. Una stagione che ha portato Perugia e la città in cima all’Italia pallavolistica e sul tetto del mondo con la conquista del Mondiale per Club. Di seguito gli interventi dei presenti.

Le parole del Sindaco Andrea Romizi-

« Nei dieci anni del mio mandato cominciato nel 2014 ho visto crescere una società, una tifoseria ed un grande entusiasmo. Da perugino sono orgoglioso perché adesso associano la nostra città oltre che al cioccolato ed al jazz anche alla pallavolo. Come società avete avuto questa enorme capacità, Perugia siete anche voi, fate parte della sua identità e mi prendo volentieri i complimenti dagli altri per merito vostro. I lavori fatti sono stati ripagati da questi trofei, sarà importante proseguire con le migliorie in base a ciò che è necessario ed è importante il vostro contributo. Grazie presidente, grazie a tutti voi per questi dieci anni insieme che rimarranno nella storia ».

Le parole dell’Assessore allo Sport Clara Pastorelli-

« Queste quattro coppe rappresentano per noi come amministrazione comunale un premio al duro lavoro di sinergia, un lavoro dietro le quinte fatto di passione e di credere in quello che la pallavolo rappresenta per Perugia e per l’Umbria. Oggi siamo onorati di ospitarvi nella Sala Rossa del Comune, la sala dello sport e voi rappresentate l’eccellenza dello sport ».

Le parole del presidente della Sir Susa Vim Perugia Gino Sirci-

« Ci siete stati vicini in tutte le vicissitudini.Siamo in un edificio stupendo e storico, così come storico è il nostro momento, perché nella pallavolo moderna aver vinto quattro coppe è una vera e propria impresa. Onore a questi ragazzi ed allo staff che hanno compiuto questa meraviglia ».