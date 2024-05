Volley Mercato: Simone Anzani rinforza Modena al centro

LA CARRIERA-

Comasco classe 1992, in gialloblù aveva conquistato la Supercoppa Italiana, l’ultima messa in bacheca da Modena. E’ campione del mondo in carica grazie all’oro conquistato da protagonista in Polonia nel 2022, in maglia azzurra ha vinto anche l’Europeo del 2021 e il bronzo sempre Europeo del 2015. Il centrale viene da quattro stagioni alla Lube Civitanova, con cui ha conquistato due Scudetti e due Coppe Italia e si è affermato tra i migliori interpreti del ruolo di tutta la Superlega.