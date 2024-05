Volley Mercato:Taranto mette Jan Zimmermann in cabina di regia

TARANTO- La Gioiella Prisma Taranto mette in cabina di regia l'esperienza del nazionale tedesco Jan Zimmermann che torna giocare in Italia dopo l'esperienza in Turchia fortemente voluto dal presidente Bongiovanni e dal suo staff che già in passato avevano a lungo corteggiato il trentunenne palleggiatore senza mai riuscire a concretizzarne l'ingaggio.

LA CARRIERA-

La danza del pallone tra le mani di Jan Zimmermann ha inizio nei recessi del settore giovanile del Rottenburg. Sin dai suoi primi passi in prima squadra nella prestigiosa Bundesliga durante la stagione 2010-11, ha dimostrato un’abilità straordinaria che ha rapidamente catturato l’attenzione del mondo della pallavolo.

Il suo viaggio lo ha portato attraverso le terre della Germania, con soste memorabili in club come il Georgii Allianz di Stoccarda e l’Olympia Berlino, dove ha brillato nelle sfide della massima serie nazionale. Il suo curriculum di successi e trionfi si è consolidato con la conquista di uno scudetto e due coppe nazionali al Friedrichshafen, prima di estendere il suo dominio al Rüsselsheim.

Ma l’appetito di Jan Zimmermann per sfide sempre più grandi lo ha spinto oltre i confini nazionali, facendolo approdare nelle terre della Ligue A francese e del Belgio, dove ha innalzato il suo gioco a nuove vette di eccellenza con lo Stade Poitevin e il Maaseik, guadagnandosi il plauso e l’ammirazione degli appassionati di tutto il mondo.

Il suo percorso è continuato con tappe memorabili in Italia, dove ha sollevato la Supercoppa italiana con la Sir Safety Perugia, e in Polonia, prima di tornare a casa nella Superlega italiana con Padova e successivamente con Monza, dove ha continuato a incantare gli spettatori con il suo gioco magistrale. Si è appena conclusa per lui l’avventura in Turchia al Galatasaray dove è uscito nelle fasi finali dei play off.

Oltre ai suoi trionfi a livello di club, Jan Zimmermann ha dato lustro alla sua patria, indossando con fierezza la maglia della Nazionale tedesca, culminando con la conquista della medaglia d’oro ai Giochi europei e la medaglia d’argento al campionato europeo in Polonia nel 2017.

Con una carriera impreziosita da un campionato tedesco, un campionato belga, due coppe di Germania e una Supercoppa italiana, Jan Zimmermann porta con sé non solo un bagaglio di trofei, ma anche una passione infiammata e un talento ineguagliabile che promettono di illuminare il cammino della Gioiella Prisma Taranto verso nuove vette di gloria e successo.

Le parole di Jan Zimmermann-

« Sono contento di tornare in Italia perché ormai è la mia seconda casa, è il quarto anno che torno nel campionato italiano, dopo la Turchia Taranto mi incuriosisce e mi ispira così come tutto il Sud dove non ho ancora avuto piacere di lavorare, perché ho sempre lavorato in club al Nord e centro, vedrò dunque l’Italia da un altro punto di vista. Con Dante Boninfante poi, che è un ex palleggiatore e Samuele Papi, sono sicuro che mi troverò molto bene, due ex atleti che conoscono già la Superlega. Mi aspetto un campionato sempre tanto forte e competitivo, abbiamo visto anche quest’anno che squadre come Monza hanno fatto un buon campionato specialmente alla fine. Lotteremo su ogni palla principalmente per la salvezza, e poi non si sa, dove potremo arrivare! ».

Le parole del presidente Antonio Bongiovanni-

« Diamo il benvenuto al talentuoso palleggiatore Jan Zimmermann nella nostra squadra. La scelta di Zimmermann è stata ponderata in base alla sua esperienza e abilità, che arricchiranno il nostro gioco e ci auguriamo che le sue qualità di leader contribuiranno al successo della squadra nella prossima stagione. Ci auguriamo che la sua esperienza a Taranto sia positiva e siamo felici di accogliere un grande professionista data anche la sua intensa curiosità e desiderio di conoscere la nostra Terra ».