Volley Mercato: Modena punta su Pardo Mati

Nel progetto che vuole dare un'impronta giovane al roster c'è l'ingaggio del diciottenne di Grosseto che ha già giocato in B, in A2 e in A3 con Grosseto, Santa Croce e Brugherio

08 . 05 . 2024 19:08 1 min matiValsa