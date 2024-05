Starting Six: Massimo Righi: "lavoriamo per crescere ancora"

ROMA-La puntata di Starting Six al maschile ha acceso i riflettori sulla conclusione di quest’annata che ha regalato, nel finale, la Champions League all’Italia dopo cinque anni di astinenza. Pasquale Di Santillo, per tracciare un bilancio di quella che è stata la stagione ha dato vita ad un lungo e interessante one to one con Massimo Righi, presidente della Lega Maschile. Il dirigente, che da 24 anni lavora per la crescita del movimento ha espresso ovviamente tutta la sua soddisfazione per i successi delle squadre italiane all’estero, (oltre al successo di Trento ad Antalya, quest’anno Perugia si è laureata campione del mondo per club). Righi ha inoltre sottolineato come la pallavolo maschile sia diventato un modello per il volley mondiale, un riscontro che è ancor più apprezzabile visto che nel nostro paese le attenzioni maggiori vanno soprattutto al calcio. La crescita del pubblico nei palazzetti e degli spettatori in tv danno la misura della solidità dell’intero movimento che ha brillantemente superato gli anni difficili della pandemia recuperando tutto il patrimonio perso in quelle difficili stagioni. Nel corso dell’intervista Righi ha anche annunciato diverse novità che saranno messe in campo già dalla prossima stagione come quella di poter microfonare gli arbitri e di far ascoltare la loro voce al pubblico dei palazzetti nel nel corso dei video check (esperimento che sarà provato per la prima volta in occasione della Final Four di A2), e quello di far giocare la Supercoppa italiana all’estero. Motivo di soddisfazione per la Lega la richiesta da parte del Giappone di far giocare una partita della prima giornata di Superlega a Tokyo, a testimonianza dell’interesse mediatico che suscita la nostra pallavolo all’estero. Ultime riflessioni sulla nazionale che ovviamente è figlia di una Superlega allenante e performante, e sulla riforma del vincolo sportivo argomento che crea non poca preoccupazione alla Lega e ai club per le ripercussioni negative che potrebbe avere sulle attività giovanili delle società.