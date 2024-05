Volley Mercato: Brodie Hofer è il nuovo opposto di Taranto

TARANTO - Sarà il ventiquattrenne canadese Brodie Hofer a guidare l'attacco della Gioiella Prisma Taranto in vista della prossima stagione. Il Direttore Generale Primavera ha prelevato dal campionato polacco lo schiacciatore che porterà in dote una buona esperienza internazionale e un significativo bagaglio di successi.

Hofer è stato elemento chiave della nazionale canadese, rappresentando il suo paese ai Tornei di Qualificazione Olimpica Maschile di Pallavolo FIVB del 2023. Con la sua potenza in attacco e la sua abilità difensiva, Hofer si è guadagnato una reputazione come uno dei giocatori più promettenti nel panorama internazionale della pallavolo.

Prima di unirsi alla Gioiella Prisma Taranto Volley, Hofer ha fatto la sua gavetta alla Trinity Western University, affinando le sue abilità e dimostrando un’impressionante dedizione al gioco. Il suo passaggio al WKS Czarni Radom in Polonia ha ulteriormente consolidato la sua esperienza e la sua maturità sul campo.

Ora, Brodie Hofer porta la sua passione e il suo talento alla Gioiella Prisma Taranto Volley, pronta a lasciare il segno nella prestigiosa Superlega. Con la sua determinazione e il suo impegno, Hofer è destinato a diventare una figura chiave nella squadra, portando con sé il suo carattere vincente e il desiderio di eccellenza. La Gioiella Prisma Taranto Volley può contare su di lui per portare nuova energia e successo alla squadra mentre si prepara a affrontare le sfide della prossima stagione.

Le parole di Brodie Hofer-

« Sono molto entusiasta all’idea di giocare nella Superlega italiana. Ho sempre desiderato di giocare contro atleti e squadre incredibili. La Superlega è uno dei posti migliori per farlo. Non vedo l’ora di competere contro i miei compagni di squadra di nazionale. So che sono dei bravi giocatori. Ci sono molte squadre forti nella Superlega, ma credo che Taranto possa competere con le migliori e trovare delle ottime vittorie. Non conosco personalmente nessuno nella nuova squadra. Ma non vedo l’ora di conoscerli e affrontare questa stagione insieme a loro ».

Le parole del Direttore Generale Vito Primavera-

« Brodie Hofer è un prospetto di grandi capacità, si è già messo in mostra con la sua nazionale e in Polonia, ha un attacco potente e buon servizio, la nuova squadra sarà dunque dotata di buoni schiacciatori e tante alternative di gioco che mister Boninfante saprà gestire al meglio nel sestetto, in. base alle esigenze di ogni match ».