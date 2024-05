Volley Mercato: Milano ingaggia il gigante canades Jordan Schnitzer

MILANO - Il canadese Jordan Schnitzer, proveniente dal campionato francese è un nuovo giocatore dell' Allianz Milano. Il centrale 24enne (farà i 25 il 28 luglio), è in corsa per un posto nella sua nazionale in vista delle Olimpiadi di Parigi.

LA CARRIERA-

Cresciuto nella squadra del college Trinity Western Spartans, ha già giocato in due campionati europei. Ha schiacciato e murato un anno in Germania per l’SVG Lüneburg, quando i suoi esplosivi 198 centimetri hanno attirato l’attenzione dell’ambizioso club francese Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique. Squadra che lo ha voluto nell’ultima stagione e lo ha visto tra i protagonisti assoluti della vittoria finale nella Ligue A contro il Tours. Grandissimo saltatore, come si evince anche da alcune sue fotografie, Jordan Ralph Schnitzer attacca con la mano destra e ha anche un ottimo servizio in salto. Fa parte della temibile nazionale canadese allenata da Tuomas Sammelvuo e impegnata la prossima estate in VNL, dove Schnitzer confida di trovare una maglia da titolare per i Giochi di Parigi.

Le parole di Jordan Schnitzer-

Jordan hai scelto di venire in Italia per un nuovo step della tua carriera in ascesa. I canadesi qui in genere se la cavano molto bene, vedi Hoag, Maar, Loeppky e Szwarc, cosa ti aspetti dall’esperienza con Allianz Milano?

« Ho sentito parlare molto bene sia della squadra sia ovviamente della città, quindi sono sicuro che mi piacerà molto questa esperienza. La SuperLega italiana è un campionato molto competitivo, aspetto solo di essere messo alla prova insieme con i miei compagni di squadra per ottenere il massimo risultato possibile ».

A proposito di risultati, sarà l’estate dei Giochi Olimpici di Parigi, qual è il tuo obiettivo?

« Il mio obiettivo ovviamente è quello di entrare nella rosa ristretta canadese anche per le Olimpiadi e poi farò di tutto per guadagnarmi un ruolo da titolare. In definitiva, se posso riassumere senza rischiare di sembrare irriverente, l’obiettivo è vincere un oro olimpico con il Canada ».

Che tipo di giocatore sei? Parlaci un po’ di te.

« Ho quasi 25 anni e vengo dalla costa occidentale del Canada. Ho giocato in Germania e Francia e questa sarà la mia prima stagione in Italia. Sono una persona piuttosto alla mano e mi piace sperimentare nuovi luoghi e nuove culture. E, sembrerà banale, ma non vedo l’ora di provare la versione italiana del caffè espresso, della pasta e della pizza! ».

Sei chiamato a sostituire in campo e nei cuori dei tifosi Agustin Loser. Senti il peso di questa responsabilità?

« Sicuramente sarà un bel vuoto da colmare, visto che Agustin Loser era davvero un centrale molto forte soprattutto a muro. Tuttavia, questo mi motiva a dare il meglio di me e a anche migliorare i risultati ottenuti da Allianz Milano nella stagione appena passata ».

Hai già parlato con l’allenatore Piazza?

« Roberto Piazza è un grande allenatore e non vedo l’ora di incontrarlo. Al momento ci siamo sentiti solo a distanza ».

Hai un messaggio per la città e i tifosi?

« Assolutamente sì. Vorrei dire a tutti gli appassionati di Milano che sono felicissimo di venire a giocare per Allianz Powervolley Milano la prossima stagione! Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e di andare a vincere nel campionato italiano! ».