Volley Mercato: Taranto si assicura il centrale Cosimo Balestra

Il ventenne posto 3, tarantino puro sangue, si è fatto le ossa in A2 a Vibo e Castellana Grotte, ed ora è stato chiamato in rossoblu per spiccare il volo in Superlega

24 . 05 . 2024 15:25 3 min BalestraGioiella Prisma