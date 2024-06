Volley Mercato: Trento ha il secondo libero, Nicola Pesaresi

TRENTO - Nicola Pesaresi sarà il secondo libero dell'Itas Trento. E' questo il primo colpo in entrata del club Campione d'Europa che aggiungerà l'esperienza del giocatore di Loreto al reparto che già comprende Gabriele Laurenzano per rendere ancora più efficaci i fondamentali di ricezione e difesa. Nicola Pesaresi vestirà la maglia numero 3 di Trentino Volley, che in passato non era mai stata utilizzata da alcun libero.

LA CARRIERA-

Pesaresi è un atleta che conosce benissimo la massima serie italiana, per avervi giocato per undici stagioni di fila con le maglie di Verona, Civitanova e Milano, prima di scendere di categoria nell’ultima annata e vivere da protagonista un campionato di Serie A2 a Brescia culminato con la vittoria di due trofei (Coppa Italia e Supercoppa). Le statistiche descrivono bene le sue qualità: Nicola è infatti il secondo giocatore che ha realizzato il maggior numero di ricezioni perfette negli ultimi dodici anni di SuperLega (1.225 – solo Salvatore Rossini ne conta di più), periodo in cui ha fatto registrare una media del 25% nello stesso fondamentale. Dalla sua vanta anche una notevole esperienza in campo internazionale, maturata sia con la Lube (società in cui è cresciuto) sia con Verona e Milano, Club con cui ha vinto una Challenge Cup rispettivamente nel 2016 e 2021, e anche in Nazionale. Proprio contro Trentino Volley ha invece vinto i trofei più importanti della sua carriera italiana, nel 2017: Coppa Italia e Scudetto, conquistate superando in finale la formazione gialloblù quando vestiva la maglia della Lube.

Le parole di Nicola Pesaresi-



« Trento è una grande Società, sono grato di aver ricevuto la sua chiamata e di poter far parte di questo gruppo di giocatori che, già guardandolo dall’esterno, mi è sempre sembrato molto affiatato. È un valore aggiunto di grande importanza e sarò felice di offrire il mio contributo a 360°, non solo in campo. Ho parlato qualche giorno fa con Fabio Soli e mi ha spiegato nel dettaglio cosa si aspetti da me per la prossima stagione. Il mio ruolo sarà di condividere con la squadra gli oltre dieci anni di esperienza che vanto nel massimo campionato italiano e di supportare il mio compagno di reparto Laurenzano, un giovane talento in rampa di lancio. Sarà al suo fianco per cercare di dargli tranquillità e per farlo crescere ancora. Sarà un compito differente da quello che ho avuto precedentemente nel corso della mia carriera, ma sono contento di svolgerlo e ho condiviso pienamente le richieste di Società e Coach ».

Le parole del tecnico Fabio Soli-



« In Pesaresi abbiamo trovato ciò che andavamo cercando, ovvero un giocatore esperto che sapesse bene cosa significhi lavorare ad alto livello. Grazie agli oltre dieci anni di militanza in SuperLega credo possa essere un grande esempio nella nostra quotidianità in palestra e sposare pienamente il nostro progetto. Quando si è presentata l’occasione di poterlo ingaggiare non ce la siamo fatta sfuggire ».