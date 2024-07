Volley Mercato: Monza riporta a casa Matteo Picchio

Nel club brianzolo Picchio, ha disputato tutte le categorie giovanili, dal minivolley all’Under 18, fino al passaggio in prima squadra, avvenuto per la prima volta nella stagione 2018/2019. Una grande precisione in ricezione, che gli è valsa anche il premio di miglior libero del Trofeo delle Regioni 2016, è una delle caratteristiche che il giocatore monzese metterà a disposizione del roster di Massimo Eccheli, andando a completare il reparto con Marco Gaggini, altro prodotto del settore giovanile Vero Volley.

LA CARRIERA-

Picchiosi è avvicinato alla pallavolo nel 2007, praticando il minivolley fino al 2009, in Pro Victoria Monza. Con la società monzese ha poi disputato il campionato Under 12. Nel 2012 è passato in Under 14, rimanendo in questa categoria fino al 2014, annata in cui è salito in Under 15 con il Volley Milano. Nato come palleggiatore, poi passato schiacciatore, Picchio ha iniziato a fare il libero nel 2016 al Trofeo delle Regioni con la Lombardia, competizione nella quale ha ricevuto il premio come miglior giocatore in questo ruolo. Dopo un anno di Under 17 nel 2015/2016, nelle due stagioni successive il libero monzese ha giocato con la Vero Volley Veneto Gas & Power Under 18, prima dell’approdo al Gi Group Monza in SuperLega. Nel 2019/20 Picchio ha fatto parte del roster della Robosystem Concorezzo in Serie B, per poi salire in A2 con la maglia della Pool Libertas Cantù. Nel 2021/22 l’approdo alla Top Volley Cisterna in A1, prima del ritorno a Cantù in A2 nelle ultime due stagioni sportive. Ora, per il giocatore brianzolo, la grande occasione di disputare nuovamente la massima categoria nazionale con la società che l’ha visto crescere.

Le parole di Matteo Picchio-

« Sono super contento di tornare nella squadra che mi ha cresciuto e mi ha dato la possibilità di avvicinarmi al mondo della pallavolo professionistica tornare in palestra a Monza dopo tutti questi anni sarà davvero emozionante. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni, vecchi e nuovi, e di conoscere i tifosi: siamo tutti carichi per iniziare una stagione che speriamo sia ricca di sorprese ».