Volley Mercato: Woo-Jin Lee ha convinto, sarà un giocatore di Monza

MONZA– La MINT Vero Volley Monza, dopo averlo studiato ed apprezzato in allenamento nella scorsa stagione, ha definitivamente tesserato lo schiacciatore coreano Woo-Jin Lee , classe 2005, uno dei più promettenti prospetti del volley asiatico.

Il giocatore, cercato all’inizio della stagione 2023/24 da alcune delle migliori squadre della Korean Volleyball Federation, ha scelto di non iscriversi al draft, accettando l’opzione italiana per compiere un ulteriore step di crescita nella sua carriera. Woo-Jin, dopo la positiva esperienza in stage a Monza della passata stagione, sarà quindi a disposizione di coach Massimo Eccheli nell’annata 2024/25, a partire dal ritiro prestagionale.

LA CARRIERA-

Proveniente dalla Kyungpook University High School, Woo-Jin è pronto a vivere la sua prima avventura ufficiale in Italia, con la maglia della formazione ammiraglia maschile del Consorzio. Dotato di grande coordinazione e forza fisica, grazie ai suoi 195 cm di altezza, è stato nominato miglior schiacciatore ai Mondiali U19 del 2023 in Argentina. Attualmente impegnato con la Nazionale seniores coreana, Woo-Jin prenderà parte dal 16 al 30 luglio in Indonesia ai Campionati Asiatici con la sua Nazionale U20.

Le parole di Woo-Jin Lee-

« Sono molto felice di essere ufficialmente un giocatore di Monza nella prossima stagione non vedo l’ora di tornare in Italia e rivedere tutti i tifosi riempire l’Opiquad Arena. A presto! ».