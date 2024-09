Volley Mercato: Zaytsev ancora in Superlega: giocherà a Monza

MONZA- Con il titolo italiano di beach volley cucito sul petto, dopo la bella estate vissuta sulle spiagge italiane in coppia con Daniele Lupo, ed oggi l'annuncio del ritorno all'attività indoor. Ivan Zaytsev lo aveva dichiarato al momento stesso in cui aveva deciso di dedicarsi al beach che avrebbe valutato progetti seri per continuare a dimostrare il suo talento nei palazzetti. Dopo le voci che lo vedevano in partenza per il Qatar lo 'Zar' ha ricevuto la proposta giusta: quella della Vero Volley Monza. La formazione brianzola ha deciso di avvalersi delle prestazioni di Zaytsev dopo gli infortuni di Leandro Mosca, che sarà disponibile solo a gennaio, e di Ousmany Juantorena che non ha ancora recuperato dall’ intervento alla spalla.