Starting Six: in primo piano il secondo turno di Superlega

ROMA- La versione al maschile di Starting Six, condotta da Pasquale Di Santillo, ci introduce nei temi della seconda giornata di Superlega. Il turno inizierà con il ghiotto anticipo Monza e Piacenza.

Domenica il programma è particolarmente interezzante con Milano che dovrà cercare, dopo il tonfo di Taranto, il riscatto contro Civitanova in un match che si preannuncia acceso sin dalla vigilia.

Trento ospiterà Taranto con i ragazzi di Boninfante che vogliono continuare a stupire contro una grande della Superlega.

I Campioni d’Italia di Perugia saliranno in Veneto per sfidare Padova, mente Modena dovrà vedersela con una Grottazzolina che all’esordio in Superlega ha messo alla frusta la quotata Monza. Verona-Cisterna sarà una sfida equilibrata aperta a qualsiasi risultato.

Domenica prima giornata di A2 Maschile. !4 squadre lotteranno per conquistare l'unico posto che vale la promozione in Superlega.

In Talent Scout riflettori sul diciannovenne brasiliano di 2.13 di altezza, Davi Tenorio, che ha fatto il suo esordio nel nostro campionato mettendo a referto un punto che lascia ben sperare per il futuro di questo promettente atleta.