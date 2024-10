Piacenza corsara sul campo di Monza

MONZA- Nell'anticipo della seconda giornata la Gas Sales Bluenergy Piacenza va a prendersi i tre punti contro la Mint Monza, espugnando l’Opiquad Arena di Monza con un secco 0-3 (22-25, 24-26, 23-25), giocando una bella partita riuscendo a capitalizzare nei momenti topici del match risultando più lucida della squadra di Eccheli che ha pagato anche le pesanti assenze di Juantorena e Averill oltre a Zaytsev che potrà giocare dalla quarta partita. In casa Gas Sales Bluenergy Piacenza Anastasi ha dovuto rinunciare Nicola Salsi costretto ai box per un problema al ginocchio.

Due biancorossi in doppia cifra: Simon con 12 punti (di cui 4 muri) e Maar con gli stessi punti. Ottimo l’approccio di Mandiraci che una volta entrato in campo ha fatto vedere tutte le sue potenzialità non solo in attacco ma anche a muro, ottimo Bovolenta entrato nel secondo set sul 23 pari e subito autore di un ace. A Monza non è bastato uno Szwarc scatenato e autore di 15 punti.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Galassi e Simon al centro, Kovacevic e Maar alla banda, Scanferla è il libero. Il Mint Vero Volley Monza risponde con Kreling “Cachopa” e Szwarc in diagonale, Di Martino e Beretta al centro, Marttila e Rohrs alla banda, Gaggini è il libero.

Si inizia con un minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf, il primo allungo è targato Gas Sales Bluenergy Piacenza (7-10) con l’ace di Romanò certificato dal video check, a quota 13 le due squadre viaggiano a braccetto. I biancorossi guidano le danze, Maar e quindi ace di Romanò (15-17) con Monza a chiamare time out. E al rientro in campo Galassi firma il più tre (15-18), in casa monzese dentro Mancini e Lawani e il francese segna il punto del meno uno (18-19) al termine di un’azione non sfruttata al meglio dai biancorossi. Gas Sales Bluenergy Piacenza non si scompone, il muro di Simon riporta a tre le lunghezze di vantaggio dei suoi (18-21), Maar in pipe porta in dote tre set point (21-14), chiude alla seconda occasione lo stesso canadese.

Tre ace consecutivi di Szwarc (5-2) consegnano a Monza il primo vantaggio e allungo della giornata, l’attacco out dei padroni di casa vale la parità a quota otto, equilibrio rotto dai monzesi con due muri nel giro di tre scambi, il tutto condito con un ace (14-11) che fanno chiamare time out a coach Anastasi. Il primo tempo di Galassi vale il meno uno (15-14) ma è Monza a ripartire con due muri consecutivi su Kovacevic e Romanò (18-14), dentro Mandiraci e il giovane turco si fa subito vedere con un muro (18-16), mani out di Maar, muro di Romanò, diagonale dello stesso mancino ed è 20 pari con Eccheli a chiamare tempo. Si gioca punto a punto, a quota 23, dentro Bovolenta per la battuta ed è ace che porta il primo set point a Piacenza (23-24), annullato, seconda possibilità grazie Brizard (24-25), si va al cambio campo per il fallo fischiato a Di Martino contestato dai monzesi.

Mandiraci resta in campo per Kovacevic, Monza fa subito la voce grossa, l’ace di Beretta vale l’8-4 con Anastasi che stoppa subito tutto e parla ai suoi. Al rientro in campo Mandiraci in pipe mette palla a terra, a quota dieci è parità grazie all’ace di Brizard e al muro di Romanò. Gas Sales Bluenergy Piacenza mette la freccia e cerca l’allungo (12-15) con il muro di Galassi, il punto di Simon fa mantenere tre lunghezze di vantaggio ai suoi (16-19), Monza pareggia i conti a quota diciannove con Anastasi a chiamare il secondo time out a disposizione. È braccio di ferro, Romanò ed è 21-22, ace di Mandiraci (21-23), a quota ventitré è parità, il match ball è biancorosso sulla battuta sbagliata dei monzesi (23-24), chiude Galassi a muro.

I protagonisti-

Marco Gaggini (MINT Vero Volley Monza)- « È sempre bello tornare a giocare a Monza e vedere tutti i tifosi che vengono a sostenerci. Davvero una grande emozione. Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile; Piacenza è una squadra molto competitiva sotto tutti i punti di vista. Noi non siamo ancora al nostro 100%, dati gli infortuni, però abbiamo combattuto su ogni punto, restando agganciati al punteggio. Alla fine di ogni parziale c’è sempre stata una volata da parte loro che li portava avanti di due punti, necessari per vincere il set ».

Robertlandy Simon ( Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Una bella vittoria contro una squadra a cui mancavano alcuni giocatori ma che sarà molto tosta perché ha molta qualità in campo. Abbiamo giocato una buona partita soprattutto a muro e in difesa, chiaramente dobbiamo migliorare in diverse cose e stiamo lavorando ogni giorno proprio per questo. È una vittoria che ci voleva per continuare il nostro percorso di crescita, siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (22-25, 24-26, 23-25)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Di Martino 6, Szwarc 15, Rohrs 11, Beretta 8, Kreling 1, Marttila 7, Gaggini (L), Mancini, Lawani 1. Ne: Lee, Taiwo, Juantorena, Picchio (L). All. Eccheli.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Kovacevic 5, Simon 12, Romanò 9, Maar 12, Galassi 6, Brizard 3, Scanferla (L), Mandiraci 6, Andringa, Bovolenta 1. Ne: Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.

ARBITRI: Carcione, Curto

Durata set 31’, 33’, 32’ Tot: 96’.

MVP: Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 3129.