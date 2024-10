Starting Six: nessuna a zero punti, equilibrio in Superlega

In Match&Play Pasquale Di Santillo ci racconta di quanto avvenuto sui sei campi del massimo campionato. Emerge un dato significativo che dopo due turni non vede nessuna squadra ferma a 0 punti, una situazione di classifica che non si verificava dal 1999. All'insegna dell'equilibrio dunque il massimo campionato che comunque vede al comando due formazioni a punteggio pieno, Trento che non ha avuto difficoltà a superare in casa Taranto, e Piacenza che è andata a vincere sul campo di Monza, che ha a parziale giustificazioni le assenze che ne limitano certamente il rendimento.

Cede un punto in quel di Padova la corazzata Perugia. La squadra di Lorenzetti ha rischiato la sconfitta contro la scatenata formazione di Cuttini che si è arresa solo al tie break ma ha dimostrato di poter recitare un ruolo importante in questo campionato.

Pronto riscatto di Milano che, dopo l'esordio shock a Taranto, ha ritrovato gioco e concentrazione superando nettamente in casa Civitanova che pure arrivava all'Allianz Cloud dopo la vittoria su Padova nel turno di apertura.

Modena ha mandato in delirio i 3000 del Pala Panini battendo nettamente la neo promossa Grottazzolina dimostrando concretezza in regia grazie a De Cecco e in attacco grazie a Rinaldi.

Partita giocata sul filo dell'equilibrio fra Verona e Cisterna con gli scaligeri alla fine vittoriosi al tie break grazie anche al rientrante Keita che con 28 punti ha levato parecchie castagne dal fuoco a mister Stoytchev.

In Overthestat si analizzanole classifiche di rendimento dopo due giornate. In testa alla classifica dei bomber c'è il monzese Szwarc che, nonostante la sconfitta della squadra di Eccheli contro Piacenza, ha messo a terra altri 15 palloni raggiungendo quota 45. Dietro il canadese Teo Faure di Cisterna con 44 e Petkovic di Grottazzolina con 39.

Yuri Romanò guida la graduatoria degli ace con 6. Ramon di Cisterna è il miglior ricevitore con 20 perfette. Il monzese Di Martino e il perugino Loser guidano la classifica per quel che concerne i muri con 8 a testa dopo due giornate.

Nella rubrica On Fire il giusto tributo alla grande prestazione del veronese NoumoryKeita che all'esordio in campionato ha portato la sua squadra al successo. Per l'opposto maliano28 palloni vincenti ed il 60% in attacco.