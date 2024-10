Starting Six: comandano Trento e Piacenza, Perugia travolgente

Prosegue la fuga a punteggio pieno di Trento e Piacenza. La squadra di Soli ha dovuto faticare per quattro set per espugnare l'Allianz Cloud contro un'irriducibile Milano ma la mano calda di Michieletto, autore di 23 punti, alla fine hanno fatto la differenza. Non meno sofferto il successo della squadra di Anastasi impegnata a fondo da Cisterna dove ha lasciato il secondo set. Ad un punto dalla coppia di testa i Campioni d'Italia di Perugia che, pur privi di Ishikawa, tenuto precauzionalmente a riposo, sono andati a vincere in tre set contro una Modena ancora in rodaggio.

Le altre partite del turno hanno visto Civitanova, trascinata da 3500 spettatori, travolgere Monza; Padova espugnare il campo di Taranto dove hanno conquistato la prima vittoria di stagione; Verona vincere sul campo di Grottazzolina dove per la squadra di casa hanno pesato enormemente le assenze di Fedrizzi e Petkovic, per gli scaligeri decisivo un incontenibile Keita.

In Overthestat l'analisi dei numeri del campionato dopo tre giornate. Nella classifica dei bomber sale al comando Alessandro Michieletto che, con i 23 punti di ieri ha raggiunto quota 58. Alle spalle dell'azzurro Jordi Ramon di Cisterna che ha raggiunto 56. Arthur Szwarc, che a Civitanova ha realizzato solo 10 volte, oggi è terzo con 55 marcature. Nella graduatoria degli ace resta in testa Yuri Romanò con 9 battute punto, seguono Michieletto e il veronese Dzavoronok con 6. Jordi Ramon primeggia fra i ricevutori con 24 ricezioni perfette seguito da Kamil Semeniuk con 23 e da Mattia Bottolo con 20. Fra gli specialiati dei muri guidano due atleti di Monza, Gabriele Di Martino con 9 Thomas Beretta con 8. Sempre a quota 8 Agustin Loser, Jordi Ramon e Federico Crosato.

On Fire regala il proscenio al patavino Marco Sedlacek, MVP del match di Taranto con 21 punti palloni vincenti e il 62% in attacco, decisivo nella vittoria degli uomini di Cuttini al Pala Mazzola.