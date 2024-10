Starting Six: Grottazzolina-Padova la partita più lunga di sempre

ROMA- La puntata odierna dedicata al volley maschile è un dettagliato focus, curato da Pasquale Di Santillo, sulla quarta giornata di Superlega nella quale il denominatore comune è stato l'equilibrio su tutti i campi. Faticano le due leader del campionato a punteggio pieno, Trento e Piacenza, per battere in casa rispettivamente Modena e Taranto. La squadra di Soli cede un set ai gialloblu e la spunta vincendo due parziali ai vantaggi. Altrettanto sofferto il successo di Romanò e compagni che lasciano il primo set alla formazione di Boninfante prima di imporsi nei successivi parziali. Sullo stesso clichè Perugia-Cisterna con i campioni d'Italia, scesi in campo senza Giannelli, che lasciano agli uomini di Falasca il primo set prima di far valere la maggior classe dei propri elementi di spicco. Milano vince il derby con Monza in quarto set, inguaiando ancor di più gli uomini di Eccheli nelle cui file ha fatto il proprio esordio Ivan Zaytsev. Sale al quarto posto Verona,superando una Civitanova che ancora non riesce a trovare continuità. Mensione speciale per Grottazzolina-Padova, vinto dagli uomini di Cuttini al tie break, che ha tenuto incollati gli spettatori alle sedie per un totale di 178 minuti che costituiscono il record assoluto di durata di un match di Superlega da quando è stato introdotto il rally point system.