Starting Six: Brogioni, 'pallavolo italiana ai vertici del mondo'

In Prima Fila il primo focus è sulla nazionale di De Giorgi. Brogioni sottolinea come la mancata conquista di una medaglia a Parigi abbia scatenato eccessiva delusione. Secondo Andrea va rimarcato come la nostra sia una squadra ancora molto giovane, e quindi con buone prospettive di crescita e comunque ancora campione in carica, a testimonianza dell'eccezionale momento dell'intero movimento della pallavolo italiana. Secondo l'intervistato c'è anche da rilevare come l'Italia a Parigi si sia confrontata con nazionali molto forti, soprattutto la Francia, capace di esprimere una pallavolo stellare sia di squadra che nei singoli. Passando a parlare di Superlega Brogioni si rifà alle parole di Simone Anzani che nei giorni scorsi ha dichiarato che dietro Perugia e Trento, logiche favorite per la vittoria finale, esista una 'banda' di squadre in grado di inserirsi nella lotta al vertice. Piacenza, Monza, Modena e Verona hanno le carte in regola per lottare per le prime posizioni. Più in generale Brogioni sottolinea come tutte le squadre che giocano nel massimo campionato hanno comunque straordinarie qualità, ed il fatto che nessuna, dopo quattro giornate, sia ancora ferma a 0 punti, attesta inequivocabilmente l'equilibrio verso l'alto del nostro campionato. Fra i più interessanti della Superlega Brogioni indica Tommaso Rinaldi di Modena e Mattia Boninfante, giovane regista di Civitanova.

In Totovolley Brogioni si cimenta nei pronostici relativi alla prossima giornata di campionato.

Sempre Andrea Brogioni è il protagonista di Totovolley nel quale il regista toscano si cimenta nel difficile compito di azzeccare i risultati delle partite della quinta giornata di Superlega.

Social show, come ogni settimana, ci fa vedere le azioni più belle e spettacolari dell'ultima giornata, quelle che sui social stanno raccogliendo il maggior numero di like.