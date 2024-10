Super Keita trascina Verona al successo a Milano

Per la quarta gara consecutiva il bomber maliano ha ricoperto il ruolo da protagonista e ricevuto la nomina di MVP grazie a una performance da 31 punti (3 ace). Da sottolineare la prova di Cortesia, a segno in 9 occasioni con 3 muri, e l’impatto di Sani sul match (9 timbri pure per lui), ma ancora una volta a fare la differenza è stato il gruppo, lucido nei vari momenti. Fra sei giorni, gli scaligeri torneranno a calcare il taraflex casalingo per la sfida a Modena.



Nello schieramento di partenza, Coach Stoytchev si affida ad Abaev in cabina di regia, con Jensen da opposto e la coppia Dzavoronok-Keita in banda. A centro rete confermati Cortesia e Vitelli, mentre come libero c’è D’Amico.



Apre i giochi un doppio ace di Porro, seguito dal mani-out di Keita. Gli ospiti restano sotto grazie a un muro corale da posto quattro, con la pipe di Keita che vale il pari (4-4). Il maliano entra in serie dai nove metri e timbra pure l’ace del +2 (4-6). Dzavoronok sistema bene le mani sottorete e blocca Reggers per il triplo vantaggio veronese (6-9). Risponde con la stessa arma Milano, ma Keita incastra la sfera tra le mani avversarie e la rete, prima di infilare il lungolinea (9-12). I lombardi accorciano, firmano il pari, poi due muri di fila ribaltano la situazione (17-14). Si alza l’intensità con un lungo scambio: super difesa di Mozic, le squadre rigiocano e Cortesia stampa il monster block del 18-16. Milano, però, mette il turbo grazie alla striscia in battuta di Kaziyski, che chiude il set con un ace (25-17).



Tocco di seconda intenzione di Porro in avvio di seconda frazione, con i biancoazzurri che allungano con l’incrocio di Louati (4-0). Keita prova a scuotere i suoi con la diagonale stretta (7-2). In precario equilibrio Dzavoronok trova il pertugio giusto dopo un salvataggio spettacolare di D’Amico, Keita segue con un ace e Verona risorge (9-6). Il numero 9 trascina i suoi e abbatte ancora la retroguardia avversaria dai nove metri per il 9-9. Gli scaligeri mettono la faccia avanti e con un altro colpo di Dzavoronok vanno sull’11-13. Il ceco trova l’incrocio delle righe a mantiene i due punti di vantaggio (13-15). Dopo l’ace di Porro, anche Vitelli picchia forte in battuta e manda gli ospiti sul 16-18. Schnitzer sbarra la strada a Keita e Kaziyski a Cortesia: Milano sorpassa (21-20). Batti e ribatti in campo: Dzavoronok timbra il 23-23, Vitelli consegna il set point ai suoi, i locali lo annullano, ma ci pensa Keita a pareggiare i giochi (24-26).



Al rientro in campo, Verona parte bene e con il primo tempo di Vitelli si porta sull’1-3. La squadra di Stoytchev è in fiducia: Cortesia stampa a terra un grande muro, che anticipa l’attacco vincente di Keita (4-8). Sani copre bene a fondo campo e Dzavoronok insacca nei tre metri per il 5-10. Spirito distribuisce con precisione, con Sani che colpisce con la pipe che incrementa il vantaggio ospite (7-13). L’Allianz cerca di rimettersi in carreggiata con l’ace di Reggers, ma Sani trova subito il cambio palla (11-15). Muro di Spirito, che premia Keita alle sue spalle e la palla cade a terra per il 15-19. Milano si rifà sotto con Reggers, ma Dzavoronok spinge al servizio e rimanda Verona sul +4 (18-22). Il muro di Caneschi ricuce, ma Keita trova la set ball, prima che l’errore di Louati consegni il sorpasso agli ospiti (22-25).



Louati apre le danze nel terzo set e lancia i milanesi verso un largo vantaggio. La premiata ditta di martelli Keita-Dzavoronok ridà vigore alla formazione veneta, che ritrova il pari (4-4). Un’azione prolungata porta Keita a bloccare Reggers e a spedire i suoi sopra nel punteggio (5-6). Spirito serve con continuità Keita e Sani, che rispondono presente, poi anche Cortesia taglia la sfera da posto tre per il 9-11. A metà frazione a farla da padrone è l’equilibrio, che Sani prova a spezzare con il muro su Kaziyski (14-15). Verona tenta l’allungo con altri colpi targati Keita (18-16). Louati rimette in parità la sfida fermando lo stesso Keita, che però buca le mani avversarie per il 21-22. Reggers sbaglia in battuta e regala il match point agli scaligeri, ma i locali invertono il trend e vanno sopra (24-25). Ai vantaggi è un botta e risposta continuo, ma non poteva essere che Keita ad apporre il sigillo finale sulla vittoria (28-30).

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – RANA VERONA 1-3 (25-17, 24-26, 22-25, 28-30)

ALLIANZ MILANO: Porro 4, Louati 15, Schnitzer 9, Reggers 18, Kaziyski 13, Caneschi 5, Gardini (L), Staforini 0, Larizza 0, Zonta 0, Catania (L), Barotto 1, Otsuka 0. N.E. Piano. All. Piazza.

RANA VERONA: Abaev 0, Dzavoronok 15, Vitelli 4, Jensen 2, Keita 31, Cortesia 9, Bonisoli (L), Zingel 0, D’Amico (L), Sani 9, Spirito 0, Mozic 0. N.E. Chevalier, Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Boris, Rossi, Pernpruner.

Durata set: 28′, 34′, 33′, 45′; tot: 140′.

MVP: Noumory Keita (Rana Verona)

Spettatori: 1886