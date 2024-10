Starting Six: Hristo Zlatanov, il nostro campionato è il migliore del mondo

ROMA- In Starting Six Pasquale Di Santillo continua la sua serie di interviste ai protagonisti del presente e del passato della nosta pallavolo andando ad intevistare Hristo Zlatanov, schiacciatore bulgaro di nascita ma italiano da sempre, che vanta ben 142 presenze e numerosi titoli in maglia azzurra, ed un record personale di 9688 punti realizzati nel nostro campionato, primato che è stato assoluto fino al 2019, superato da un altro grande della nostra pallavolo come Alessandro Fei.

In Prima Fila l' intervista a Zlatanov non può che iniziare parlando della sua Piacenza, attualmente in testa alla classifica insieme a Perugia. Hristo, pur esprimendo grande soddisfazione per i risultati sin qui centrati, ci va con i piedi di piombo sottolineando come il calendario abbia sin qui agevolato la corsa della sua squadra preferendo sottolineare come la società sia stata in grado, in soli sette anni dalla sua costituzione, assurgere ai vertici nazionali pronta a dar fastidio alle grandi.

Parlando del campionato l'ex rimarca come la Superlega sia un campionato di un livello tecnico in continua crescita nel quale non esistono squadre materasso e nel quale ogni partita è aperta a qualsiasi risultato, con le grandi che possono cadere anche contro le cosidette piccole. Un torneo che ha ancora margini di crescita investendo sulla comunicazione ed aumentando la risonanza sui media , sfruttando anche la popolarità riflessa della vittoria femminile alle Olimpiadi.

Tornando ai valori tecnici del campionato Zlatanov non può che riconoscere a Perugia un valoe tecnico assoluto con una rosa estremamente competitiva con una panchina che vale la squadra che scende in campo. Trento può essere l'antagonista principe visto che ha cambiato poco o nulla e per lo spessore dei suoi giocatori migliori. Poi la 'sua' Piacenza che ha tutte le intenzioni di rompere le scatole alle migliori. Dietro squadre come Milano e Monza, che ancora non hanno trovato la quadratura del cerchio ma che possono sbocciare. Fiducia anche nella crescita di Modena che con il recupero di Davyskiba potrà dira la sua ai massimi livelli.

Volgendosi indietro e alla sua carriera l'intervistato sottolinea come sia completamente soddisfatto di quanto fatto vedere sui campi di gioco e come le sue scelte siano sempre state fatte tenendo in considerazione le esigenze della famiglia, rinunciando ad opportunità importanti in Italia e all'estero di cui poteva giovarsi. Anche la maglia azzurra gli ha riservato grandi soddisfazioni anche se sono mancate le vittorie nei tornei più importanti, Mondiali e Olimpiadi.

Parole al miele, ma moderate, per il promettente figlio Manuel, Campione del Mondo Under 17, ed MVP della rassegna iridata.

Una riflessione sulla Superlega nella quale Zlatanov vede con soddisfazione che si da sempre maggiore spazio ai giovani talenti portando ad esempio Bovolenta che proprio Piacenza ha scelto come vice Romanò offrendogli l'opportunità di giocare in campionato e di far crescere la sua esperienza.

Un occhio anche alla nazionale con il rammarico che due prestazioni non brillantissime siano arrivate proprio in occasione delle due decisive partite per le medaglie Olimpiche, facendo anche rilevare come la Francia che ci ha sconfitto in semifinale ha giocato una pallavolo stellare meritando la vittoria contro gli azzurri.

Totovolley ha chiamato poi Zlatanov a formulare i suoi pronostici sulle partite della 6a giornata di Superlega.

In Social Show le azioni più spettacolari della quinta giornata di Superlega, quelle che vengono viste e riviste su social e siti internet.