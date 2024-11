Verona-Modena è l'anticipo della 6a giornata

Ad aprire il fine settimana è l’anticipo di sabato 2 novembre, con diretta Rai Sport (inizio gara su Rai Play): Verona, reduce da quattro successi di fila e quarta in classifica grazie alla produzione offensiva del maliano Noumory Keita (31 a referto nel weekend scorso), Credem Banca MVP del mese di ottobre, sfiderà tra le mura amiche Modena, settima a 6 punti come Milano e Taranto dopo il ritorno alla vittoria dei canarini. Domenica la giornata comincia con una sfida di cartello. Alle 16.00 con live streaming DAZN, Piacenza, in vetta con i Block Devils e imbattuta come gli umbri nonostante il pomeriggio da brividi in Veneto, accoglie Milano, che sgomita a metà classifica dopo il passo falso casalingo con Verona. Alle 17.00, con diretta esclusiva VBTV, Monza e Taranto si giocano punti pesanti. I brianzoli, fermi a 2, cercano ossigeno, gli ionici, già a 6, vogliono l’upgrade. Diretta esclusiva targata VBTV anche per lo scontro delle 18.00 tra Davide contro Golia. La matricola Grottazzolina riceve la visita di Trento al PalaSavelli di Porto San Giorgio; i padroni di casa hanno solo 2 punti, ma finora hanno fatto sudare quasi tutti gli avversari, mentre i campioni d’Europa hanno perso la vetta per lo stop interno con Perugia dopo un lungo dominio in Regular Season, iniziato la scorsa stagione. Il match delle 19.00, in live streaming su DAZN, mette di fronte Cisterna, ultima della classe, e la sorprendente Padova, sesta a quota 7 in virtù del punto preso contro Piacenza. Il faccia a faccia più atteso del turno è quello tra Perugia campione d’Italia e l’esuberante Civitanova dei giovani. I due team sono separati da ben 5 punti in classifica, ma la rivalità tra Sir e Lube ha tenuto banco a lungo in epoca recente. Entrambi i Club vogliono i 3 punti.

TUTTE LE SFIDE-

Rana Verona - Valsa Group Modena

Turno al via con la sfida n. 48 tra Rana Verona, quarta forza del torneo, presa per mano dallo strapotere fisico di Noumory Keita (Credem Banca MVP di ottobre), e Valsa Group Modena, team in ripresa. I precedenti premiano gli emiliani, vittoriosi 36 volte contro le 11 degli scaligeri, ma i padroni di casa vengono da quattro vittorie di fila, l‘ultima centrata a Milano in quattro set, e cercano il pokerissimo davanti ai tifosi del Pala Agsm AIM. La formazione modenese, che è tornata alla vittoria grazie al netto 3-0 inflitto al collettivo di Monza, gravita a metà classifica, ma continua a brillare sull’asse Buchegger-Rinaldi, ben assistiti da Luciano De Cecco. Sul successo contro i brianzoli c’è la firma in calce dell’ex scaligero Simone Anzani con 5 muri personali. Due ex in panchina: Radostin Stoytchev e Dario Simoni hanno allenato a Modena.



PRECEDENTI: 47 (36 successi Valsa Group Modena, 11 successi Rana Verona)

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Dario Simoni a Modena nel 2017/18; Radostin Stoytchev a Modena nel 2017/18; Alberto Giuliani a Verona nel 2007/08, 2008/09

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Quella di sabato, per il momento della stagione e per come si è sviluppata la serie delle ultime tre partite, è diventata una partita chiave per la Regular Season. Modena ha cambiato molto rispetto all’anno scorso, ha guadagnato tanto con l'arrivo di De Cecco. Con Anzani si conoscono da tempo, in più hanno quattro giocatori molto efficienti in attacco e anche con ricezione buona: è una squadra che merita i primi quattro posti. Dobbiamo preparala al meglio e lavorare bene sul campo: abbiamo idee su come fare e vediamo se sabato saremo in grado di realizzarle ».



Josè Miguel Gutierrez (Valsa Group Modena)- « Avevamo preparato con attenzione la gara con Monza e siamo soddisfatti della vittoria; stiamo lavorando tanto anche in questi giorni per arrivare al meglio al match con Verona. Sappiamo di essere una bella squadra, il nostro livello sta crescendo e vogliamo fare bene anche sabato in una sfida che sarà complicata. Verona è una bella squadra, dovremo essere concentrati dall’inizio alla fine ed essere aggressivi fin da subito ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano

Sfida delicata tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, con gli emiliani avanti 13 a 7 nei precedenti. Nel weekend gli uomini di Andrea Anastasi hanno preso 2 punti a Padova, valorizzando al contempo i propri giovani. I padroni di casa, quindi, condividono la testa della classifica a quota 14 con Perugia e intendono mantenere l’imbattibilità stagionale, ma devono fare i conti con una formazione che, seppur a corrente alternata e ferma a sei sigilli, ha dato più di una dimostrazione del proprio potenziale nei primi scampoli di campionato. Nell’ultima gara il collettivo di Roberto Piazza ha dominato il primo set e ha perso in volata i successivi contro Verona senza mai uscire dal match. Tre ex su un fronte e due sull’altro per un incrocio che promette scintille. Tra gli ambrosiani Matteo Piano è alla gara n. 300 in Regular Season.



PRECEDENTI: 20 (7 successi Allianz Milano, 13 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Milano nel 2016/17, 2017/18; Stephen Maar a Milano nel 2018/19, 2020/21; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22; Edoardo Caneschi a Piacenza nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Milano è sempre stata una partita difficile, affrontiamo una squadra che non molla mai, per noi questo sicuramente è il primo step di un nuovo percorso, abbiamo affrontato già squadre forti ma di questo livello è la prima volta in questa stagione. Di questo dobbiamo essere consapevoli, affrontiamo una squadra che lo scorso anno ci ha tolto praticamente tutto, arriveranno carichi e noi dobbiamo essere attivi per non subire la loro esuberanza ma soprattutto dobbiamo sapere che con Milano sarà complicato ».

Nicola Zonta (Allianz Milano)- « Con Piacenza sarà una partita difficile. Loro non hanno mai perso in campionato e sono assieme a Perugia primi in classifica. Noi vogliamo riscattarci dopo la sconfitta in casa con Verona nella quale non siamo stati abbastanza cinici nei momenti importanti. Dovremo partire subito aggressivi dall’inizio, restare sempre attaccati alla partita, essere uniti nei momenti di difficoltà ed efficaci nei momenti decisivi ».

Mint Vero Volley Monza - Gioiella Prisma Taranto

Crocevia per la Mint Vero Volley Monza, che ha messo 2 punti in cascina, entrambi conquistati all’esordio. I giganti di Massimo Eccheli ricevono la visita della Gioiella Prisma Taranto, rivale già battuta 6 volte su 7. Gli ionici di Dante Boninfante hanno messo da parte un bottino di 6 punti e con un blitz di successo in Brianza potrebbero spiccare il volo verso obiettivi più ambiziosi. Nell’ultimo turno Monza si è presentata al PalaPanini di Modena finalmente al completo, ma non è riuscita a incidere in un match subito indirizzato e gestito dai padroni di casa, mentre Taranto ha fatto la voce grossa in quattro set al PalaMazzola contro la matricola Grottazzolina. Quattro ex in campo: Gabriele Di Martino e Ibrahim Lawani da una parte, Marco Rizzo e Jan Zimmermann dall’altra. Inoltre, l’assistente Antonello Andriani ha dei trascorsi alla Gioiella. Record personali nel mirino per Thomas Beretta su un fronte e Andrea Santangelo sull’altro.



PRECEDENTI: 7 (6 successi Mint Vero Volley Monza, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)

EX: Gabriele Di Martino a Taranto nel 2020/21, 2021/22; Ibrahim Lawani a Taranto nel 2022/23; Filippo Lanza a Monza nel 2020/21; Marco Rizzo a Monza nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19; Jan Zimmermann a Monza nel 2022/23 - Allenatori: Antonello Andriani a Taranto nel 2023/24, 2023/24, 2023/24

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)-« Quella di domenica sarà sicuramente una partita molto delicata, da penultima spiaggia per noi. Stiamo tutti dando il massimo, perché il nostro unico obiettivo è migliorare l’attuale situazione ».

Marco Rizzo (Gioiella Prisma Taranto)- « Ci approcciamo con lo stesso spirito di sempre, siamo consapevoli e determinati di porter disputare una bella partita. Monza è una bella squadra e la classifica non dobbiamo nemmeno guardarla, basta un risultato positivo e tutti si avvicinano, c’è da giocare, dobbiamo partire aggressivi e convinti e imporre il nostro gioco. Ci aspettiamo una battaglia vera, all’ultimo sangue, dove ogni punto sarà lottato fino alla fine. Con le nostre sicurezze e consapevolezze dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Itas Trentino

La Yuasa Battery Grottazzolina sogna lo sgambetto ai campioni d’Europa dell’Itas Trentino. Al di là di blasone e valori tecnici, chi si presenta al PalaSavelli deve sudarsi la vittoria. I 10 punti di differenza tra le due squadre sono un dato di fatto, ma che la neopromossa non abbia mai regalato niente a nessuno è un’altra constatazione. Fabio Soli e Adriano Di Pinto (quest’ultimo conosce bene la pallavolo marchigiana) sanno di dover caricare a dovere la squadra prima della trasferta a Porto San Giorgio. I padroni di casa sono tornati a mani vuote da Taranto perdendo ai vantaggi del quarto set la possibilità di allungare la sfida al tie-break, mentre gli ospiti sono caduti in casa contro Perugia cedendo la vetta e scivolando a -2 dal primato. Nella Yuasa militano due ex dolomitici, Oleg Antonov (19 punti ai 2000 in Serie A) e Michele Fedrizzi, quest’ultimo finora indisponibile. Gara n. 200 in carriera per il gialloblù Alessandro Acquarone.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Oleg Antonov a Trento nel 2015/16, 2016/17; Michele Fedrizzi a Trento nel 2008/09, 2009/10, 2013/14, 2014/15

Michele Fedrizzi (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sarà sicuramente una partita dura, come tutte, del resto, quest’anno. Dal canto nostro possiamo giocare sicuramente liberi. Mentre contro Taranto c'era un po' di pressione per il fatto di dover portare a casa punti a tutti i costi, che magari ha giocato a nostro sfavore, domenica contro i campioni d'Europa secondo me possiamo giocare veramente liberi. Spero che il pubblico arrivi numeroso, per fare una piccola impresa e rubare qualche punticino o comunque ritrovare un livello di gioco che magari ci consentirà le prossime partite, se non per forza domenica, di portare a casa punti ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Sarà un impegno che dovremo prendere con le molle perché la Regular Season ogni weekend ti propone difficoltà magari differenti ma sempre poco semplici da superare. Troveremo una squadra affamata di punti salvezza, che a maggior ragione contro di noi darà il tutto per tutto ».

Cisterna Volley - Sonepar Padova

Tanta voglia di muovere la classifica nella quarta sfida tra Cisterna Volley e Sonepar Padova. I pontini, ultimi a 1 punto, devono cancellare la prova di domenica a Civitanova, chiusa senza nessun atleta del gruppo laziale in doppia cifra. Una sorpresa, visto che nei precedenti match avevano venduto cara la pelle. La formazione veneta, invece, si gode il sesto posto con 7 punti ed è andata vicinissima a prendere la posta piena in casa con Piacenza, ma si è poi dovuta inchinare al tie-break incamerando comunque un punto prezioso grazie anche alle performance di Luca Porro e Veljko Masulovic. L’unico ex della partita è il centrale Enrico Diamantini (14 attacchi vincenti ai 500 in Regular Season). Sul fronte opposto record vicini per Andrea Truocchio (17 punti ai 500) e Marko Sedlacek (14 attacchi vincenti ai 500).



PRECEDENTI: 3 (2 successi Cisterna Volley, 1 successo Sonepar Padova)

EX: Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16

Guillermo Falasca (Allenatore Cisterna Volley)- « La squadra sta bene, sicuramente questo avvio negativo, seppur contro squadre importanti, ha inciso negativamente sull'umore della squadra, ci manca quella sicurezza che solo la vittoria può dare. I ragazzi sono motivati a dare il 100% contro la Sonepar Padova, per provare a cercare il successo. Dobbiamo approcciare la partita con serenità, per poter dare il massimo ed esprimere il nostro gioco. Che le sconfitte rimediate nell'ultimo periodo ci servano da lezione per fare la nostra migliore prestazione già a partire dalla prossima partita in casa ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Stiamo preparando la gara con grande attenzione, perché sarà una delle più difficili di questo girone d’andata. Ho chiesto ai ragazzi la massima concentrazione, per affrontare una partita che si preannuncia combattuta, come quella contro Grottazzolina. Anche in quell’occasione avevo chiesto grande attenzione ai dettagli, e ora è fondamentale lo stesso approccio per la partita con Cisterna. Dovremo mantenere un livello alto dall’inizio alla fine ».

Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova

A catalizzare le attenzioni è il posticipo in programma al PalaBarton tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova. Si tratta dell’incontro n. 66 tra due collettivi che si sono affrontati sempre a viso aperto, spesso per obiettivi di rilievo e in partite da dentro o fuori. Al momento, negli scontri diretti hanno il naso avanti i Block Devils (33 successi a 32), che potrebbero recuperare Simone Giannelli e guidano la classifica a braccetto con Piacenza dopo l’impresa firmata a Trento. Un exploit in quattro set sul campo della ilT Quotidiano Arena con un Oleh Plotnytskyi scatenato (35 punti ai 2000 in Italia). I marchigiani vengono dal successo convincente ottenuto con il massimo scarto in casa e hanno consolidato la quinta posizione, ma la notizia migliore è il minutaggio concesso da Giampaolo Medei ad Alex Nikolov, apparso in buona forma. Un ex per parte nei roster: Davide Candellaro e Marko Podrascanin. Partita speciale per tre biancorossi: Mattia Boninfante è alla gara n. 100 in carriera, Santiago Orduna alla n. 400 in Italia e Francesco Bottolo alla n. 100 nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: 65 (32 successi Cucine Lube Civitanova, 33 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Davide Candellaro a Lube nel 2016/17, 2017/18; Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia)- « Sarà una partita difficile: dovremo essere bravi a rimanere concentrati. Loro sono una squadra ringiovanita, ma competitiva, quest'anno l'abbiamo già affrontata nel torneo di Jesi nella pre-season e già in quella occasione ci aveva dato filo da torcere. Ora hanno recuperato anche molti giocatori. Il reparto di centrali, con l'arrivo di Podrascanin, si è uteriormente rafforzato e dovremo fare particolarmente attenzione. In cabina di regia, Boninfante sa gestire benissimo la sua squadra e Orduna come secondo sarà una garanzia in più ».



Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Andiamo a Perugia con lo spirito di chi affronta la pretendente più accreditata per la vittoria del titolo. Siamo motivatissimi, per noi sarà un test importante perché nelle due trasferte di Regular Season non siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo, né sul piano della classifica né dal punto di vista tecnico. Vogliamo fare un passo in avanti. Voglio vedere come si comporterà la squadra e se riusciremo a esprimerci al nostro livello lottando fino alla fine per ottenere la vittoria. Mi aspetto dai miei concentrazione e aggressività ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA-

Sabato 2 novembre 2024, ore 20.30



Rana Verona – Valsa Group Modena Arbitri: Zanussi Umberto, Puecher Andrea

Domenica 3 novembre 2024, ore 16.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano Arbitri: Lot Dominga, Pozzato Andrea

Domenica 3 novembre 2024, ore 17.00



Mint Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Luciani Ubaldo, Boris Roberto

Domenica 3 novembre 2024, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Itas Trentino Arbitri: Cappello Gianluca, Curto Giuseppe

Domenica 3 novembre 2024, ore 19.00

Cisterna Volley – Sonepar PadovaArbitri: Simbari Armando, Vagni Ilaria

Domenica 3 novembre 2024, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cerra Alessandro, Piana Rossella

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 14, Itas Trentino 12, Rana Verona 11, Cucine Lube Civitanova 9, Sonepar Padova 7, Valsa Group Modena 6, Allianz Milano 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Mint Vero Volley Monza 2, Yuasa Battery Grottazzolina 2, Cisterna Volley 1.