Perugia batte Civitanova in rimonta, primo successo per Cisterna

ROMA- Nel posticipo serale della 6a giornata la Cucine Lube Civitanova sfiora soltanto il grande colpo a Perugia. In vantaggio di due set la squadra di Giuliani si è fatta rimontare dalla Sir Susa Vim che si è imposta al tie break dopo due ore e venti di battaglia. Piacenza , che nel pomeriggio aveva superato Milano, è stasera la capolista solitaria. Nelle altre tre partite che hanno completato il turno, primo successo stagione per Cisterna che ha regolato in quattro set la Sonepar Padova; sofferta vittoria della Mint Monza che ha domato la Gioiella Prisma Taranto solo al quinto, dopo aver subito una doppia rimonta da parte dei pugliesi; successo in trasferta dell’Itas Trentino in casa della Yuasa Battery Grottazzolina.

TUTTE LE SFIDE-

Mint Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto

Fa sentire la propria voce la MINT Vero Volley Monza di coach Massimo Eccheli. Tra le mura amiche dell’Opiquad Arena e di fronte ai tifosi di casa, la prima squadra maschile del Consorzio è riuscita a scuotersi di dosso il trend negativo delle ultime settimane, aggiudicandosi al tie-break (25-19; 25-21; 20-25; 21-25; 15-9) il match contro la Gioiella Prisma Taranto e conquistando così due punti preziosi per la classifica. Nella sesta giornata di andata della Superlega Credem Banca Beretta e compagni trovano dunque una vittoria importante, mettendo in campo una prestazione guidata dalla determinazione di tornare al successo. Grinta che i brianzoli hanno avuto nei primi due parziali, sempre controllati e chiusi 25-19 e 25-21. Nel terzo e quarto parziale i tarantini sono riusciti a partire bene, mettersi al comando e – nonostante il tentativo di rimonta da parte di Monza nella quarta frazione – portare la sfida al tie-break. Nel set decisivo i padroni di casa hanno messo subito in chiaro le proprie intenzioni, portandosi a +6 e chiudendo parziale 15-9 e incontro. Primo MVP della stagione all’Opiquad Arena Luka Marttila, in campo dal terzo set e fondamentale nei momenti decisivi. In doppia cifra anche Szwarc, 12 punti pari con il finlandese, Zaytsev (11) e Rohrs (10). Per la MINT si apre ora un’intensa settimana di preparazione in vista della prossima sfida. Domenica 10 novembre alle ore 17:00 saranno infatti sul campo della Kioene Arena per il confronto con la Sonepar Padova.

Coach Eccheli si affida al sestetto delle scorse settimane per questa sfida contro Taranto: Kreling e Szwarc in diagonale, Rohrs e Zaytsev come coppia di schiacciatori, Beretta-Di Martino al centro con Gaggini nel ruolo di libero. Taranto schiera la diagonale Zimmermann-Gironi, al centro D’Heer-Alonso, in 4 Lanza-Hofer, libero Rizzo

E’ l’ace di Kreling ad inaugurare la sfida per la MINT Vero Volley (1-0) che prova subito a prendere margine (6-3). Taranto cerca di rimanere attaccata, ma Zaytsev non vuole lasciare spazio di rientro agli avversari e va per il 10-7. La Gioiella Prisma ricuce lo svantaggio fino a -1 (12-11) ma ancora una volta il palleggiatore brasiliano ci mette lo zampino e riconquista il break. Nuovo allungo per Monza che sul 16-12 costringe coach Boninfante a spendere il primo time-out. Alla ripresa il monster block dello zar blocca l’attacco tarantino e registra il 17-13. Taranto infila due vincenti consecutivi e questa volta è coach Eccheli a fermare il gioco (17-15). Si accende anche Rohrs che mette a segno una tripletta e guida i suoi sul 21-16. Dal centro capitan Beretta buca la difesa avversaria e Monza sale 23-17. La MINT ha a disposizione sei set point, ma la Gioiella annulla il primo. Szwarc firma il parziale 25-19 e l’1-0 Monza.

Continua il trend positivo del set precedente per i padroni di casa che si portano subito 3-1. L’ex della sfida, Lanza, trova la parità per Taranto sul 4-4. La prima fase di equilibrio del match tra le due formazioni si interrompe sul 9-7, messo a terra da Zaytsev, mentre Szwarc suona la carica sul 12-10. Il turno al servizio del canadese porta Monza sul 15-11, ma il rientro tarantino di due punti costringe Eccheli a richiamare i suoi. La sospensione sembra giovare più agli ospiti che si portano a -1 (17-16), ma la MINT trova il ritmo giusto per salire 22-17. Ancora Lanza lancia l’attacco alla difesa brianzola, ma l’invasione di Taranto fa registrare il 23-18. Sono cinque i set point per i padroni di casa (14-21), che devono però aspettare un time-out e il 25-21 per aggiudicarsi il parziale.

Partenza sprint per gli ospiti in avvio di terza frazione (3-6) e la panchina brianzola spende subito il suoi 30”. Due muri consecutivi di Taranto portano coach Eccheli a schierare Lawani e Marttila, ma la Gioiella prosegue nella sua marcia fino al 3-11. Il neo entrato schiacciatore finlandese si fa sentire per il 5-12, che sembra dare l’energia giusta ai suoi: Kreling con un ace segna il 7-13, Lawani si rende protagonista sull’8-14 e il muro di Di Martino registra il 9-14. Punto su punto la MINT prova a costruire la sua rimonta fino al 12-16, quando Taranto cambia di nuovo passo e si porta 14-20. Due consecutivi dell’opposto francese e l’ace di Zaytsev riportano Monza a -4 (18-22). Nonostante i tentativi monzesi, però, Taranto si conquista quattro set point (20-24) e chiude il parziale 20-25.

Marttila si scuote subito dal set precedente e la MINT sale 2-0. I brianzoli, come nel parziale di avvio, cercano di mettere margine con gli avversari e vanno a +3 (6-3). Taranto trova la parità sul 7-7 e poi il +1 che costringe coach Eccheli al time-out. Nuovo allungo per gli ospiti sul 10-14, ma Marttila scuote i suoi e accende il suo pubblico sull’11-14. Altra sospensione per Monza arriva sul 12-17 con la MINT a raccolta per trovare l’energia giusta. Kreling di grinta mette a terra il 13-17, ma risponde subito Gironi. Sono cinque i punti che separano le due formazioni, con quella monzese ad inseguire (15-20). Zaytsev e Lawani portano Monza torna al -1 (20-21). Taranto però si garantisce il set point 21-24, completa la rimonta e manda la sfida al tie-break.

Di Martino inaugura il set decisivo mentre Marttila a tutto braccio va per il 3-2. Due muri consecutivi dei brianzoli portano al 5-2 e sospensione Taranto. Lo schiacciatore finlandese mette a segno il suo decimo e undicesimo punto che valgono il 7-3. L’ace di Szwarc manda tutti al cambio campo. Zaytsev registra il +6 Monza (12-6) e coach Boninfante prova a fermare il gioco. Ancora Di Martino in un momento importante della partita: 13-7. Sei match point per la MINT che chiude 15-9 e torna così alla vittoria.

I protagonisti-

Ivan Zaytsev (Mint Vero Volley Monza)-« Ci tenevamo tantissimo a vincere oggi e a farlo davanti al nostro pubblico. Taranto è una squadra che ha dimostrato di saper lottare e di giocare spesso partite di cinque set come quella odierna. Siamo stati avanti 2-0 nel conteggio dei set, ma non siamo riusciti a chiudere subito e conquistare la posta piena; ci siamo portati a casa i due punti e questo è ciò che conta. Abbiamo delle problematiche di gioco, non ci esprimiamo come vorremmo, ma l’impegno è massimo. È solo questione di tempo per ritrovare la Monza che tutti si aspettano ».



Dante Boninfante (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Ci aspettavamo un avvio così. Non siamo stati bravi a sfruttare qualche occasione, loro hanno preso fiducia giocando molto bene in fase di cambio palla. Non siamo riusciti a reagire come dovevamo nei primi due parziali. Nel terzo e quarto set siamo riusciti a stare in campo e a metterli sotto pressione. Loro hanno un po’ in difficoltà in questo momento per i risultati precedenti; quindi, c’era un po’ di pressione ed è emersa nel corso della gara. Noi siamo stati bravi a restare in partita per poi arrivare a prendere questo punto. Certo, dobbiamo approcciare meglio un tie break del genere, con più coraggio! ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA - GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-2 (25-19, 25-21, 20-25, 21-25, 15-9) –

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 4, Zaytsev 11, Di Martino 4, Szwarc 12, Rohrs 10, Beretta 6, Picchio (L), Lee 0, Marttila 12, Lawani 5, Mancini 0, Gaggini (L). N.E. Taiwo, Ciampi. All. Eccheli.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Zimmermann 1, Hofer 12, D'Heer 11, Gironi 16, Lanza 21, Alonso 12, Luzzi (L), Santangelo 0, Held 0, Alletti 0, Rizzo (L). N.E. Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante. ARBITRI: Luciani, Boris.

Durata set: 27', 29', 31', 30', 15'; tot: 132'.

MVP: Luka Marttila (Mint Vero Volley Monza)

SPETTATORI: 1.689

Yuasa Battery Grottazzolina – Itas Trentino

Il mese di novembre si apre con una sofferta ma importante vittoria nelle Marche per l’Itas Trentino maschile. Questa sera la formazione Campione d’Europa ha avuto ragione in quattro set della matricola Yuasa Battery Grottazzolina, ritrovando immediatamente la vittoria in campionato al termine del match giocato al PalaSavelli e valido per il sesto turno di regular season SuperLega Credem Banca 2024/25.

Un risultato prezioso e a lungo in bilico anche per meriti specifici dei padroni di casa; priva dell’ex Fedrizzi e del bomber Petkovic, entrambi out per infortunio, la formazione marchigiana ha infatti provato inizialmente a sorprendere, con battuta ed attacco, i gialloblù che nel primo set hanno vacillato in ricezione; sotto 0-1, la squadra di Soli ha però dimostrato per l’ennesima volta di avere carattere e qualità, armi che hanno consentito di rialzare la testa nel momento più difficile e di prendere in mano il pallino del gioco, pur accusando qualche pausa di troppo. I 25 punti di Michieletto (col 69% in attacco, un muro e due ace), i 15 di Magalini (schierato in starting six al posto di Lavia, a cui il tecnico ha concesso un turno di riposo) e i 12 di Gabi Garcia (subentrato in corso d’opera a Rychlicki che era partito titolare per la prima volta dopo l’infortunio accusato alla caviglia a Firenze, in Supercoppa) e, più in generale, le ottime percentuali a rete sono riuscite ad indirizzare i tre punti verso il versante dell’Itas Trentino, che resta così a punteggio pieno per quanto riguarda le partite in trasferta di regular season (9 su 9) e, complice la sconfitta sabato sera di Verona con Modena, rafforza la propria terza posizione in classifica.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sappiamo e sapevamo che possiamo giocare una pallavolo di questo livello, soprattutto in questo clima, in questo palas e in questo contesto. Abbiamo giocato un’ottima pallavolo, grazie a turni di battuta molto efficaci che hanno inciso in maniera importante in certe fasi. Siamo andati avanti nel primo parziale ma anche nei set successivi siamo sempre stati lì, in ogni momento della gara. Se andiamo a vedere la differenza è arrivata sulla gestione degli attacchi di palla alta con Michieletto che ha risolto situazioni molto intricate per loro insieme a Magalini che lo ha fatto nel finale di gara. Una gara che ci dà fiducia, perché continuiamo a tenere livelli importanti. Ora dobbiamo pensare a recuperare tutti quanti i nostri effettivi, e continuare a lavorare come sappiamo. Poi andremo a giocarcela con tutti ».

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Sono tre punti ed una vittoria importante, soprattutto per come si era messa la partita nel corso del primo. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire e da lottare contro una Grottazzolina che in casa ha sempre saputo mettere in difficoltà i propri avversari. Con il buon lavoro svolto in attacco siamo riusciti a compensare una serata in cui obiettivamente abbiamo avuto qualche mancanza; sono molto contento dell’apporto offerto da chi è entrato in corso d’opera o di chi solitamente non gioca titolare e oggi lo ha fatto. Siamo stati bravi a rimanere con la testa nella partita anche quando le cose non ci venivamo naturali e questo ci ha permesso di portare a casa il risultato che volevamo ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - ITAS TRENTINO 1-3 (25-22, 18-25, 21-25, 23-25) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 4, Tatarov 13, Mattei 0, Cvanciger 17, Antonov 12, Demyanenko 7, Petkovic (L), Vecchi 0, Comparoni 6, Marchiani 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Fedrizzi, Schalk. All. Ortenzi.

Itas Trentino: Sbertoli 3, Magalini 15, Resende Gualberto 10, Rychlicki 3, Michieletto 25, Kozamernik 2, Bartha (L), Pesaresi 0, Garcia Fernandez 12, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Bristot, Pellacani, Lavia. All. Soli.

ARBITRI: Cappello, Curto, Cruccolini.

Durata set: 29', 29', 30', 32'; tot: 120'.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 2.038

Cisterna Volley – Sonepar Padova

Il Cisterna Volley trova la prima vittoria stagionale, superando in quattro set una combattiva Sonepar Padova. Guidata da un grande Jordi Ramon, autore di 17 punti, la squadra di Falasca limita le incursioni di uno scatenato Porro, scalando posizioni in classifica in vista dell’anticipo contro Milano. In doppia cifra per i pontini anche Faure (14 punti) e Bayram (15 punti).

Coach Falasca conferma il collaudato sestetto: Baranowicz in diagonale con Faure, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Ramon e Bayram schiacciatori con Pace libero. La Sonepar Padova di coach Cuttini risponde con Falaschi opposto a Masulovic, Plak al centro con Crosato, Sedlacek e Porro in banda con Diez libero.

Il primo set parte in salita con le bordate di Sedlacek a portare in vantaggio la Sonepar Padova sul 6-10. I pontini non si scompongono e con Ramon e Nedeljkovic tornano in equilibrio sul 13-13. Capitan Baranowicz guida la ripartenza firmando l’ace del 19-15. Nel finale ci pensa prima Bayram dai nove metri (22-17) e poi Nedeljkovic a chiudere il primo atto del match in favore di Cisterna sul 25-21.

Nel secondo set cambia lo spartito, con Padova a trovare maggiore continuità. Guidata da un grande Porro, la squadra di Cuttini incide maggiormente in attacco. Faure firma il 9-9 con una gran diagonale, poi l’ingresso di Stefani rilancia Padova sul 13-15. Ramon contiene i danni sul 14-16, poi nel finale Sedlacek e Masulovic rimettono il match in equilibrio.

Il Cisterna Volley riparte nel terzo set, dopo l’iniziale break di Plak sul 7-10, sono i pontini a trovare la forza per passare avanti nel finale. Sedlacek limita i danni sul 17-19, poi Cisterna emerge con Ramon, abile prima a trovare il 22-22, poi a firmare l’ace del set point. Bayram in pallonetto porta avanti i pontini.

L’ultimo set è tutto a trazione pontina. Ramon apre il primo gap sul 5-2 con un bel colpo, poi Bayram segna il definitivo solco in parallela sul 19-13. Padova prova a ricucire il margine, ma Nedeljkovic in primo tempo tiene avanti Cisterna sul 21-16. Prima Ramon e poi l’attacco out di Porro pongono fine al match.

I protagonisti-

Jordi Ramon (Cisterna Volley)- “Questa partita per noi è stata incredibile. È stata una situazione un po' difficile, eravamo ultimi in classifica a un punto dopo cinque giornate. Alla fine, questa vittoria per noi è importantissima. Ora usciamo da questa parte della graduatoria, concentrati subito per la prossima partita contro l’Allianz Milano".



Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Abbiamo preparato la partita di questa sera consapevoli del livello di gioco di Cisterna. Sapevamo infatti che, soprattutto in casa, sono una squadra che serve molto bene e lo abbiamo visto. Anche se si è in vantaggio, loro hanno diversi battitori che possono fare male in qualsiasi momento, e proprio in casa riescono a fare break importanti. Abbiamo avuto qualche occasione, ad esempio nel terzo set, per mantenere il controllo prima che loro prendessero slancio al servizio, ma abbiamo sprecato alcune opportunità, soprattutto in contrattacco. Questo era il rischio che sapevamo di poter correre qui a Cisterna. Nonostante tutto, potevamo forse fare meglio e ci abbiamo provato. Ci stiamo preparando da tutta la settimana per affrontare le difficoltà in un campo come questo, e sappiamo che il campionato sarà complicatissimo, ma avanti tutta ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY – SONEPAR PADOVA 3-1 (25-21, 19-25, 25-23, 25-18) –

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 3, Bayram 12, Mazzone 2, Faure 10, Ramon 11, Nedeljkovic 7, Finauri (L), Fanizza 0, Pace (L), Diamantini 1, Rivas 0. N.E. Tarumi, Tosti, Czerwinski. All. Falasca.

SONEPAR PADOVA: Falaschi 1, Porro 16, Plak 6, Masulovic 15, Sedlacek 12, Crosato 3, Stefani 1, Diez (L), Toscani (L), Pedron 0, Orioli 0, Truocchio 0. N.E. Mayo Liberman, Galiazzo. All. Cuttini. ARBITRI: Simbari, Vagni.

Durata set: 27′, 29′, 34′, 27′; tot: 117′.

MVP: Jordi Ramon (Cisterna Volley)

Spettatori: 1.393

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova

La Sir Susa Vim Perugia vince, ma con grande fatica, il posticipo della sesta giornata andando molto vicina alla sconfitta contro la Cucine Lube che ha giocato i primi due set in maniera perfetta prima di subire l’imperiosa rimonta dei padroni di casa che hanno finito per imporsi al tie break 3-2 (21-25, 25-27, 25-18, 25-18, 15-12). Per i cucinieri, nonostante quale motivo di rimpianto, arriva però il primo punto in trasferta della stagione.

La Lube propone una grande pallavolo nei primi due set, va in letargo per parte del terzo e quarto parziale, poi lotta alla pari al tie break, con Lagumdzija nei panni di top scorer (26 punti con il 59% e 2 ace). La Sir supera le difficoltà grazie al contributo di Giannelli e Ishikawa (MVP con 21 punti), entrati dalla panchina. Oltre al giapponese, in doppia cifra ci sono Plotnytskyi (13), Ben Tara (11) e Russo (10). Spiccano i 10 ace a 5 del sodalizio umbro e un attacco leggermente più preciso, mentre i biancorossi si distinguono nel muro-difesa (14 a 8 i block in).

Padroni di casa schierati con Zoppellari in cabina di regia e Ben Tara terminale offensivo, Semeniuk e Plotnytskyi in posto 4, Loser e Russo centrali, Colaci libero.

Cucinieri in campo con Boninfante al palleggio in diagonale con l’opposto Lagumdzija, Loeppky e Bottolo laterali, Chinenyeze e Podrascanin centrali, Balaso libero.

Nel primo set Civitanova domina a muro (6 a 2), attacca meglio (56% contro il 50%), sigla l’unico ace e regge in ricezione. Il più prolifico è Bottolo (5 punti). Buon avvio della Lube a muro (2-6) e al servizio, con l’ace di Boninfante (4-9). Dopo il block di Bottolo per il +7 (6-13), Lorenzetti inserisce Ishikawa per Semeniuk. Sul risultato di 8-14 Giannelli entra per Zoppellari. I padroni di casa si scuotono, ma sul primo tempo di Chinenyeze la Lube è in controllo (12-18). Nel finale i Block Devils dimezzano il gap (19-22) e Zoppellari è di nuovo in campo. I bianconeri sono fallosi dai nove metri, ma restano insidiosi con Herrera, entrato in corsa (21-24). La pipe di Bottolo chiude il parziale (21-25).

Nel secondo set partenza diesel dei cucinieri, che calano in ricezione e vanno sotto di 6 punti, prima di essere presi per mano da Lagumdzija (9 sigilli) e di trovare il pari sul 24-24 per poi ribaltare il parziale. L’impatto della Sir, con Giannelli dall’inizio, è aggressivo (6-3), al punto che Medei si gioca il time out. Sul punteggio di 8-3, Lagumdzija trova due perle dopo l’ingresso di Nikolov (8-5). I biancorossi risalgono fino al 9-7, poi Perugia accelera sfruttando il servizio di Ben Tara (14-8). Da opposto a opposto, Lagumdzija risponde con un ace e una bella serie in battuta (14-11). Sul 15-12 Medei inserisce Orduna e Dirlic per alcuni scambi. Il botta e risposta viene spezzato dal muro di Bottolo (20-18), ma Perugia reagisce con il block di Russo (22-18). Nel finale arriva l’ennesima fiammata biancorossa con Lagumdzija e Chinenyeze (23-22). Sul 24-22 la Lube annulla due set point e impatta con un attacco e per l’infrazione di Ishikawa ravvisata dal Video Check. La Sir spreca un’altra palla del match (25-25). Il team umbro stecca in attacco e incassa l’ace di Loeppky (25-27).

Nel terzo set la Sir sale in cattedra con i 9 punti di Ishikawa, che vanificano i 6 di Lagumdzija, e con una prova grintosa a muro e al servizio, mentre i marchigiani, impalpabili in ricezione, partono con l’handicap della flessione iniziale. Il team umbro trova lo strappo dopo l’attacco di Ishikawa e un muro (10-6). Lagumdzija rimette il turbo (ace e attacco (10-9). L’ace di Giannelli e il muro di Ben Tara spingono Medei al time out, ma i suoi faticano a rialzarsi e scivolano sotto 16-12. L’attacco di Ishikawa, l’ace di Ben Tara e l’attacco out di Poriya, entrato pochi scambi prima, e il mani out del giapponese mandano gli uomini di Lorenzetti sul +8 (22-14). In campo, oltre a Bisotto, entrano Orduna e Dirlic. Giannelli e compagni si aggiudicano il terzo atto con l’ace di Russo (25-18).

Nel quarto set sale la pressione per la Lube. A fare la differenza è il saldo battuta/ricezione, con 4 ace a 0 per i perugini e qualche problema di troppo in seconda linea per Civitanova, che centra 3 block nel parziale, ma è lievemente meno precisa dei rivali in attacco e incappa in una falsa partenza (9-3). Sul punteggio di 11-4 Nikolov entra per Loeppky. Dopo uno scambio vincente entra anche Orduna per Boninfante. Sono i padroni di casa a fare la partita (16-8) e Medei si gioca anche la carta Gargiulo, che tiene a muro timbrando il block del quarto punto di fila dei cucinieri (16-12). Il collettivo perugino risponde con un’altra accelerata inserendo anche il cubano Herrera al servizio e portandosi sul 20-13. Il no look di Russo e la giocata di Plotnytskyi valgono il 23-16. Il set si chiude con l’ace di Russo (25-18), mentre la partita torna in parità nel computo dei set.

Al tie break si parte punto a punto, con Nikolov in posto 4 insieme a Loeppky. Sul 5-4 rientra Bottolo per il bulgaro e Lagumdzija impatta in diagonale (5-5). Al cambio di campo è avanti la Sir con l’ace di Herrera (8-7). I Block Devils trovano anche il +2 (10-8). Lagumdzija mette paura alla Sir (12-11), poi Ishikawa difende un pallone difficile e Perugia va sul 13-11. L’opposto biancorosso si prende tutte le responsabilità (13-12), ma Ishikawa colpisce per il 14-12. Lorenzetti inserisce Ben Tara, che sigla il punto della vittoria (15-12).

I protagonisti-

Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)- « Abbiamo iniziato non bene nel primo set. Nel secondo siamo stati avanti, però poi abbiamo perso. Poi nel terzo, dall'inizio alla fine siamo stati bravi e di questo sono molto contento, ma è solo l'inizio. Dobbiamo lavorare ancora di più. Di solito la nostra forza è la battuta e oggi all'inizio non entrava. Questa è una vittoria importante per la classifica, abbiamo preso 2 punti e non 3, però era comunque importante vincere ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo conquistato un punto in quello che sicuramente è il campo più difficile del campionato, facendo molto bene nella prima parte della gara, e voglio sottolineare anche con una bella rimonta nel secondo set, quando con l’ingresso in campo di Giannelli, Perugia ha cambiato completamente il proprio gioco mettendoci in grande difficoltà. Allo stesso tempo, però, c’è rammarico per la seconda parte della gara, in cui la Sir ha alzato moltissimo il proprio livello di gioco, ma noi avremmo sicuramente potuto fare di più. In generale, dico che le nostre prestazioni in trasferta sono in crescendo, voglio quindi considerare il bicchiere mezzo pieno ».

Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (21-25, 25-27, 25-18, 25-18, 15-12) –

SIR SUSA VIM PERUGIA: Zoppellari 0, Plotnytskyi 13, Russo 10, Ben Tara 11, Semeniuk 3, Loser 9, Piccinelli (L), Cianciotta 0, Giannelli 4, Herrera Jaime 3, Colaci (L), Ishikawa 21. N.E. Candellaro, Solé. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 5, Loeppky 9, Chinenyeze 8, Lagumdzija 26, Bottolo 8, Podrascanin 6, Gargiulo 1, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 1, Nikolov 2, Dirlic 1. N.E. Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Cerra, Piana.

Durata set: 30′, 38′, 28′, 30′, 20′; tot: 146′.

MVP: Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 4.268

I RISULTATI-

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 3-0 (25-20, 25-19, 25-17)

Mint Vero Volley Monza - Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-19, 25-21, 20-25, 21-25, 15-9)

Yuasa Battery Grottazzolina-Itas Trentino 1-3 (25-22, 18-25, 21-25, 23-25)

Cisterna Volley-Sonepar Padova 3-1 (25-21, 19-25, 25-23, 25-18)

Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova 3-2 (21-25, 25-27, 25-18, 25-18, 15-12)

Rana Verona - Valsa Group Modena 2-3 (25-22, 18-25, 25-18, 21-25, 12-15) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 17, Sir Susa Vim Perugia 16, Itas Trentino 15, Rana Verona 12, Cucine Lube Civitanova 10, Valsa Group Modena 8, Sonepar Padova 7, Gioiella Prisma Taranto 7, Allianz Milano 6, Mint Vero Volley Monza 4, Cisterna Volley 4, Yuasa Battery Grottazzolina 2.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 9 novembre 2024, ore 18.00



Allianz Milano - Yuasa Battery Grottazzolina



Domenica 10 novembre 2024, ore 16.00



Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza



Domenica 10 novembre 2024, ore 17.00



Sonepar Padova - Mint Vero Volley Monza



Domenica 10 novembre 2024, ore 18.00



Valsa Group Modena - Cisterna Volley

Itas Trentino - Rana Verona