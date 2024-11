Cisterna nel museo del Milan Calcio

MILANO- Il Cisterna Volley, rimasto al nord dopo la trasferta per l'anticipo di Milano ed in attesa della partita di domenica a Modena, ha approfittato della giornata libera per far visti al Museo del Milan Calcio e visitare da vicino la bacheca di trofei di una delle squadre più titolate al mondo.

Durante la visita, il club ha ricevuto in omaggio una maglia speciale dedicata, con la scritta “Cisterna Volley” e il numero 23, in onore dell’anno di nascita del nostro club. In cambio, il Cisterna Volley ha donato la maglia numero 8 di Domenico Pace, libero del collettivo pontino e grande tifoso del Milan, che ha ricevuto a sua volta una maglia personalizzata del Milan.

Il museo dell’AC Milan ripercorre la storia del club, dal Milan Football & Cricket Club fino alle glorie internazionali, attraverso una spettacolare collezione di memorabilia, interviste esclusive e oggetti iconici che celebrano i momenti più significativi della storia rossonera. Un crescendo di emozioni accompagna il visitatore lungo un percorso che esalta le imprese della squadra e conserva le testimonianze dei successi milanisti.

Unico al mondo, il museo ospita una straordinaria collezione di trofei: 42 coppe raccolte in un’unica sala, tra cui sette Coppe dei Campioni/Champions League, tre Coppe Intercontinentali, cinque Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per Club. Per il Cisterna Volley, essere ospiti dell’AC Milan è stata un’esperienza speciale e coinvolgente, un’occasione per vivere da vicino la storia e i successi di una leggenda del calcio.