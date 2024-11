Perugia-Grottazzolina e Cisterna-Taranto le sfide del sabato

ROMA- Sarà un weekend esaltante per la Superlega con in programma, nell'8a giornata , due big match, quello fra Piacenza e Trento e quello fra Civitanova e Modena, entrambi dal pronostico più che mai impossibile.

Ma tutto il programma è quanto mai interessante per l'equilibrio che regna ed i continui risultati a sorpresa e i repentini avvicendamenti nei piani alti, a suon di partite mai scontate, ma sempre valorizzate da spettacolo e belle cornici sugli spalti. Sir Susa Vim Perugia si è ripresa la vetta con il 3-0 corsaro a Taranto, complice il passo falso all’Eurosuole Forum di Piacenza, che in un colpo solo è incappata nel primo stop stagionale ed è scivolata dal primo al terzo posto.

A ringraziare è Itas Trentino, ora seconda a -1 da primato dopo la rimonta da 3 punti con Verona, costata agli scaligeri il sorpasso di Cucine Lube Civitanova, spregiudicata e sorprendente. Il turno si apre alle 19.30 di sabato con il testa-coda tra Perugia e Grottazzolina in live streaming su DAZN. Punti di importanza capitale in palio, alle 20.30, con diretta Rai Sport, tra Cisterna e Taranto nella sfida per risalire.

Quattro i match fissati per domenica. Si comincia dal “dessert”, col big match del turno: alle 15.30, con diretta Rai Sport, a misurarsi sotto rete sono Piacenza e Trento, rispettivamente terza e seconda in classifica, obbligate entrambe a non fallire per non perdere dai radar la Sir. Alle 17.00 sono previsti due live streaming esclusivi su VBTV: ovvero Padova – Milano e Monza – Verona. Il turno si chiude con il “Classico” numero 110 tra Civitanova e Modena, una partita infarcita di ex su entrambi i fonti e in live streaming su DAZN.

La Sfida inedita tra la locomotiva Sir Susa Vim Perugia e l’ultima della classe Yuasa Battery Grottazzolina vede la presenza di un ex bianconero al PalaBarton, Tsimafei Zhukouski, con gli umbri nel 2019/20. I padroni di casa si sono ripresi la vetta grazie al 3-0 corsaro a Taranto, dopo una settimana alle spalle di Piacenza, e mercoledì hanno esordito nella Pool D di Champions League con una vittoria per 3-0 sui cechi del Jihostroj Ceske Budejovice. La formazione di Massimiliano Ortenzi, invece, ha perso in quattro set a Milano sabato nel match di campionato contro gli ambrosiani dopo l’illusorio colpo di coda del terzo parziale. Tra i Block Devils lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi prenota i 2000 punti in Italia, distanti 9 sigilli. Sul fronte opposto è in fase di reinserimento il convalescente Michele Fedrizzi (8 attacchi vincenti ai 2500 in carriera), mentre in Lombardia l’opposto Dusan Petkovic (9 punti ai 1500 in Regular Season) ha indossato la maglia di libero, nell’attesa di recuperare la migliore forma fisica.

Distanziate da un punto, Cisterna Volley e Gioiella Prisma Taranto si incrociano per la terza volta in SuperLega Credem Banca dopo i due successi dei pontini nella passata stagione. Fermi a quota 9 dopo lo stop interno con Perugia, i giganti ionici sono noni con una lunghezza di vantaggio sulla squadra laziale, che ha ridotto le distanze portandosi in decima piazza con 6 punti grazie alla rimonta con chiusura al tie break sul campo di Modena. Le due squadre vogliono prima di tutto tenere a distanza le zone calde della bassa classifica, magari agganciando la zona Play Off. Enrico Diamantini cerca l’attacco vincente n. 500 in Regular Season, Theo Faure i 6 attacchi che lo separano dai 500. Con 3 sigilli Efe Bayram può agganciare i 500 punti, ora a -3. Sul fronte opposto record vicini per Fabrizio Gironi e Andrea Santangelo.

Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino si ritrovano sotto rete per la sfida n.22. In vantaggio nei precedenti sono i dolomitici, vittoriosi 15 volte e sconfitti in 6 occasioni. Dopo una cavalcata di sei successi in altrettante gare di campionato e un punto lasciato per strada, gli emiliani nel settimo turno sono incappati in una sconfitta netta a Civitanova, che li ha fatti precipitare dalla vetta al terzo posto e ora sono chiamati a una replica importante contro un’avversaria di grande caratura. Proprio i gialloblù, vittoriosi in quattro set nell’andata dei Sedicesimi di CEV Cup a Galati, sono riusciti a scavalcare la Gas Sales piazzandosi al secondo posto grazie al buon 3-1 su Verona nel derby dell’Adige, con una sola lunghezza di ritardo dalla capolista Perugia. Al PalaBancaSport i trentini, che ora possono contare anche su Kamil Rychlicki, incrociano due ex, Gianluca Galassi e Uros Kovacevic (infortunato e in fase di ripresa).

Si apre il capitolo 23 dei confronti tra Sonepar Padova e Allianz Milano, sfida che finora ha visto prevalere gli ambrosiani con 15 successi contro i 7 centrati dai patavini. Il team veneto riceve la visita di due ex, ora nei panni di avversari, ovvero Davide Gardini, trascinatore nell’ultima gara di campionato dei meneghini, e Yacine Louati. In classifica la formazione di casa, al secondo match interno consecutivo, è settima con 10 punti all’attivo dopo il 3-0 imposto a Monza davanti al proprio pubblico nella Kioene Arena. Un risultato che rilancia in classifica i patavini alla vigilia della sfida. Umore alto anche per la truppa di Roberto Piazza. Dopo i 6 punti presi con il successo per 3-1 firmato contro Cisterna nell’anticipo del 10° turno e con il 3-1 contro Grottazzolina per la 7a giornata, Milano ha agganciato Verona a quota 12 portandosi a una lunghezza dal quarto posto di Civitanova. Mercoledì è arrivata la ciliegina al debutto nella Pool C di Champions League grazie al tie break vinto contro i belgi dello Knack Roeselare. Uno contro l’altro i fratelli Porro: Paolo sarà il regista di Milano, Luca punta a trascinare Padova alla vittoria.

Il confronto n.24 tra Mint Vero Volley Monza e Rana Verona equivale a una chiamata importante per le due squadre, con gli scaligeri avanti nei precedenti per 15 a 8. I vicecampioni d’Italia sono alle prese con gli acciacchi di Osmany Juantorena e con una classifica anomala. Dopo lo stop nella città del Santo, gli uomini di Massimo Eccheli sono penultimi con 4 punti, 2 in più della matricola Grottazzolina. A risollevare la situazione giovedì è arrivata la vittoria interna al tie break al debutto nella Pool B di Champions League con i greci dell’Olympiacos Piraeus. In cerca del colpaccio i giganti veneti, caduti per 3-1 a Trento nel 7° turno di andata e agganciati nella quinta piazza da Milano, ma a una lunghezza dal quarto posto di Civitanova. Buone notizie per Verona: Rok Mozic sta ritrovando la sua brillantezza e Noumory Keita continua a macinare punti su ogni campo. Tra gli ex del match figurano Marco Gaggini da una parte, Donovan Dzavoronok e l’indisponibile Leandro Mosca dall’altra.

In arrivo il match n.110 del “Classico” tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena, tra le sfide storiche in Serie A. I biancorossi si sono imposti 64 volte, i canarini 45. L’umore è alto tra i padroni di casa, che dopo il punto preso a Perugia hanno piegato Piacenza 3-0 centrando la quarta vittoria su quattro gare interne. Giovedì gli uomini di Giampaolo Medei (trascorsi a Modena) hanno firmato il primo successo esterno stagionale, in tre set nella tana del Karlovarsko, al debutto in Challenge Cup. Meno felice la situazione sul fronte emiliano. L’ottava posizione a 9 punti va stretta al gruppo dell’ex allenatore biancorosso Alberto Giuliani. Sul 2-0 con Cisterna, la Valsa Group si è lasciata sopraffare dai pontini perdendo al tie break la partita interna con una rivale che stava per crollare con il massimo scarto. Tanti ex domenica: da una parte Mattia Boninfante, Adis Lagumdzija e Santiago Orduna, dall’altra Simone Anzani, Luciano De Cecco, Jacopo Massari (1 punto ai 1000 in carriera) e Dragan Stankovic.

TUTTE LE SFIDE-

Sir Susa Vim Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina

La Sfida inedita tra la locomotiva Sir Susa Vim Perugia e l’ultima della classe Yuasa Battery Grottazzolina vede la presenza di un ex bianconero al PalaBarton, Tsimafei Zhukouski, con gli umbri nel 2019/20. I padroni di casa si sono ripresi la vetta grazie al 3-0 corsaro a Taranto, dopo una settimana alle spalle di Piacenza, e mercoledì hanno esordito nella Pool D di Champions League con una vittoria per 3-0 sui cechi del Jihostroj Ceske Budejovice. La formazione di Massimiliano Ortenzi, invece, ha perso in quattro set a Milano sabato nel match di campionato contro gli ambrosiani dopo l’illusorio colpo di coda del terzo parziale. Tra i Block Devils lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi prenota i 2000 punti in Italia, distanti 9 sigilli. Sul fronte opposto è in fase di reinserimento il convalescente Michele Fedrizzi (8 attacchi vincenti ai 2500 in carriera), mentre in Lombardia l’opposto Dusan Petkovic (9 punti ai 1500 in Regular Season) ha indossato la maglia di libero, nell’attesa di recuperare la migliore forma fisica.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Tsimafei Zhukouski a Perugia nel 2019/20

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Innanzitutto questo match arriva dopo la nostra prima settimana di Champions quindi, al di là del testacoda, è un banco di prova particolare per noi e per questo gruppo; noi dobbiamo stare molto attenti. Grottazzolina è stata una delle squadre più sfortunate perché è stata privata da subito di due giocatori molto importanti e decisivi per la squadra come Petkovic e Fedrizzi, che è rientrato in campo solo nella scorsa partita. Conosco molto bene l'allenatore: da marchigiano so la sua storia, so il suo valore tecnico e umano e questo è un valore che ha trasferito all'ambiente e quindi so che è un gruppo che non mollerà e che verrà a Perugia per cercare di fare dei punti. Noi cercheremo di impedirlo e anche in questo caso l'approccio sarà molto importante ».



Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « La partita di Perugia è una partita speciale perché giochiamo contro una delle squadre più forti degli ultimi anni, che ha tantissima qualità dentro al campo, ma anche fuori dal campo, perché Lorenzetti è veramente un allenatore a cui ispirarsi. Sarà una partita che dovremo vivere cercando di tirar fuori tutto quello che possiamo. Per noi è una tappa, che rappresenta anche per tutto il nostro territorio un momento di festa, perché arrivare a giocare contro Perugia fino a qualche tempo fa era impensabile. È vero che ci arriviamo con sulle spalle tante sconfitte e pochi sorrisi, ma ci andiamo anche senza aver intaccato il nostro entusiasmo, la nostra voglia di continuare a provare ad essere protagonisti ».

Cisterna Volley - Gioiella Prisma Taranto

Distanziate da un punto, Cisterna Volley e Gioiella Prisma Taranto si incrociano per la terza volta in SuperLega Credem Banca dopo i due successi dei pontini nella passata stagione. Fermi a quota 9 dopo lo stop interno con Perugia, i giganti ionici sono noni con una lunghezza di vantaggio sulla squadra laziale, che ha ridotto le distanze portandosi in decima piazza con 6 punti grazie alla rimonta con chiusura al tie break sul campo di Modena. Le due squadre vogliono prima di tutto tenere a distanza le zone calde della bassa classifica, magari agganciando la zona Play Off. Enrico Diamantini cerca l’attacco vincente n. 500 in Regular Season, Theo Faure i 6 attacchi che lo separano dai 500. Con 3 sigilli Efe Bayram può agganciare i 500 punti, ora a -3. Sul fronte opposto record vicini per Fabrizio Gironi e Andrea Santangelo.



PRECEDENTI: 2 (2 successi Cisterna Volley)

EX: Nessuno

Alessandro Finauri (Cisterna Volley)- « Siamo pronti ad affrontare Taranto, la squadra è carica e non vediamo l'ora di fare bene davanti al nostro pubblico. La Gioiella Prisma Taranto è una squadra che sta giocando molto bene. Hanno diversi nuovi giocatori rispetto allo scorso anno e stanno trovando la giusta armonia di squadra. Saranno sicuramente un avversario ostico e dovremo dare il massimo per vincere. Sono contento della mia prestazione contro Modena. Nei momenti decisivi ho dato il massimo, riuscendo a difendere palloni importanti. Per me, giocare al Palapanini è davvero speciale: è stato qui che l’anno scorso ho iniziato da titolare, quindi tornarci è sempre un’emozione ».

Marco Rizzo (Gioiella Prisma Taranto)- « La squadra arriva bene all’appuntamento con Cisterna. Siamo tornati in palestra carichi e pronti per preparare al meglio questa partita, che penso sia importante per entrambe le formazioni. Sono partite in cui bisogna giocare e ci sono in palio punti importanti. Come dico sempre, dobbiamo pensare alla nostra parte della rete ed esprimere il miglior gioco possibile. Ci saranno anche dei tifosi che ci seguiranno. Sicuramente ci danno una grossa mano nella nostra espressione di gioco, quindi sono contento che stiano arrivando numerosi a Cisterna e faremo il possibile per regalare al nostro pubblico e alla Società una bella soddisfazione ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino

Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino si ritrovano sotto rete per la sfida n.22. In vantaggio nei precedenti sono i dolomitici, vittoriosi 15 volte e sconfitti in 6 occasioni. Dopo una cavalcata di sei successi in altrettante gare di campionato e un punto lasciato per strada, gli emiliani nel settimo turno sono incappati in una sconfitta netta a Civitanova, che li ha fatti precipitare dalla vetta al terzo posto e ora sono chiamati a una replica importante contro un’avversaria di grande caratura. Proprio i gialloblù, vittoriosi in quattro set nell’andata dei Sedicesimi di CEV Cup a Galati, sono riusciti a scavalcare la Gas Sales piazzandosi al secondo posto grazie al buon 3-1 su Verona nel derby dell’Adige, con una sola lunghezza di ritardo dalla capolista Perugia. Al PalaBancaSport i trentini, che ora possono contare anche su Kamil Rychlicki, incrociano due ex, Gianluca Galassi e Uros Kovacevic (infortunato e in fase di ripresa).



PRECEDENTI: 21 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 15 successi Itas Trentino)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Uros Kovacevic a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20



Ramazan Efe Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Stiamo crescendo e soprattutto stiamo lavorando molto bene ogni giorno. La sconfitta di domenica scorsa l’abbiamo analizzata, siamo pronti per riprendere a giocare come sappiamo e come abbiamo fatto fino ad ora. Con Trento sarà una bella partita da giocare, affronteremo una squadra forte, il suo valore lo conosciamo bene ma conosciamo anche il nostro che non è certo quello visto nell’ultima partita giocata. Spero che domenica possa esserci tanto pubblico a vedere la partita, sarà una spinta in più per tutti noi ».



Kamil Rychlicki (Itas Trentino)- « Sarà una partita delicata e difficile, ma al tempo stesso anche di grande fascino e tradizione, perché le due Società si sono affrontate spesso in passato e sempre per obiettivi importanti, in questo caso il secondo posto in classifica. Sono fiducioso perché nell'ultimo periodo la squadra è cresciuta e i risultati ottenuti ci hanno dato grande fiducia ».

Sonepar Padova - Allianz Milano

Si apre il capitolo 23 dei confronti tra Sonepar Padova e Allianz Milano, sfida che finora ha visto prevalere gli ambrosiani con 15 successi contro i 7 centrati dai patavini. Il team veneto riceve la visita di due ex, ora nei panni di avversari, ovvero Davide Gardini, trascinatore nell’ultima gara di campionato dei meneghini, e Yacine Louati. In classifica la formazione di casa, al secondo match interno consecutivo, è settima con 10 punti all’attivo dopo il 3-0 imposto a Monza davanti al proprio pubblico nella Kioene Arena. Un risultato che rilancia in classifica i patavini alla vigilia della sfida. Umore alto anche per la truppa di Roberto Piazza. Dopo i 6 punti presi con il successo per 3-1 firmato contro Cisterna nell’anticipo del 10° turno e con il 3-1 contro Grottazzolina per la 7a giornata, Milano ha agganciato Verona a quota 12 portandosi a una lunghezza dal quarto posto di Civitanova. Mercoledì è arrivata la ciliegina al debutto nella Pool C di Champions League grazie al tie break vinto contro i belgi dello Knack Roeselare. Uno contro l'altro i fratelli Porro: Paolo sarà il regista di Milano, Luca punta a trascinare Padova alla vittoria.



PRECEDENTI: 22 (15 successi Allianz Milano, 7 successi Sonepar Padova)

EX: Davide Gardini a Padova nel 2022/23, 2023/24; Yacine Louati a Padova nel 2018/19

Mattia Orioli (Sonepar Padova)- « Abbiamo iniziato il campionato con un bel ritmo e stiamo crescendo settimana dopo settimana. Giocare in casa è per noi un fattore fondamentale, perché davanti al nostro pubblico riusciamo a dare il meglio e ci divertiamo insieme a loro. Milano sarà un avversario difficile, ma entreremo in campo con lo stesso spirito combattivo che ci ha permesso di vincere contro Monza ».



Paolo Porro (Allianz Milano)- « Per me questa è una partita un po’ particolare, visto è il secondo anno che quando giochiamo con Padova mi trovo dall’altra parte della rete… mio fratello. La Sonepar Padova sta facendo veramente un campionato incredibile. Soprattutto sul loro campo abbiamo fatto sempre tanta fatica. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare la partita, che tra l’altro si colloca tra le prime due sfide della nostra Champions League, quella vinta mercoledì con Roeselare e quella di mercoledì prossimo a Innsbruck ».

Mint Vero Volley Monza - Rana Verona

Dopo l'esordio vincente di giovedì in CEV Champions League contro i greci dell'Olympiacos, la MINT Vero Volley Monza di coach Eccheli è di nuovo pronta a tuffarsi in SuperLega Credem Banca. Domenica 17 novembre alle ore 17.00 (diretta VBTV) i brianzoli attendono all'Opiquad Arena la Rana Verona, nella sfida valida per l'ottava giornata di andata di Regular Season. Beretta e compagni, ancora in un momento di difficoltà, guardano alla sfida contro gli scaligeri con particolare attenzione; l'obiettivo infatti è quello di invertire il trend negativo della prima parte di stagione e guadagnare posizioni preziose. I ragazzi di coach Stoytchev invece, nonostante la sconfitta per 3-1 la scorsa giornata contro Trento, stanno figurando bene e hanno dimostrato di essere una squadra insidiosa, capace di raccogliere ben 12 punti e di posizionarsi al quinto posto in classifica.



PRECEDENTI: 23 (8 successi Mint Vero Volley Monza, 15 successi Rana Verona)

EX: Marco Gaggini a Verona nel 2022/23; Leandro Mosca a Verona nel 2022/23, 2023/24; Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 - Allenatori: Roberto Di Maio a Monza nel 2011/12, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza): « Domenica troveremo dall'altra parte della rete una delle corazzate della SuperLega italiana, capace di mettere in difficoltà diverse squadre. Dovremo affrontare quindi questa sfida con lo stesso atteggiamento e determinazione dimostrati in Champions League. Sarà il campo a parlare ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Dobbiamo essere consapevoli di due cose per la gara contro Monza: l'anno scorso loro hanno raggiunto risultati incredibili che gli hanno permesso di giocare la Champions League e poi hanno saputo allestire una squadra molto forte. Basta vedere i nomi: Cachopa, Zaytsev, Juantorena, Szwarc, Beretta, Di Martino. In generale è una squadra che ha esperienza da vendere. La loro classifica attuale non rispecchia i veri valori, per cui mi aspetto una partita molto complicata, dove noi dovremo giocare una pallavolo di alto livello. Dovremo dare ancora di più come qualità, non solo come volontà, che non è mancata a Trento ».

Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena

In arrivo il match n.110 del “Classico” tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena, tra le sfide storiche in Serie A. I biancorossi si sono imposti 64 volte, i canarini 45. L’umore è alto tra i padroni di casa, che dopo il punto preso a Perugia hanno piegato Piacenza 3-0 centrando la quarta vittoria su quattro gare interne. Giovedì gli uomini di Giampaolo Medei (trascorsi a Modena) hanno firmato il primo successo esterno stagionale, in tre set nella tana del Karlovarsko, al debutto in Challenge Cup. Meno felice la situazione sul fronte emiliano. L’ottava posizione a 9 punti va stretta al gruppo dell’ex allenatore biancorosso Alberto Giuliani. Sul 2-0 con Cisterna, la Valsa Group si è lasciata sopraffare dai pontini perdendo al tie break la partita interna con una rivale che stava per crollare con il massimo scarto. Tanti ex domenica: da una parte Mattia Boninfante, Adis Lagumdzija e Santiago Orduna, dall’altra Simone Anzani, Luciano De Cecco, Jacopo Massari (1 punto ai 1000 in carriera) e Dragan Stankovic.



PRECEDENTI: 109 (64 successi Cucine Lube Civitanova, 45 successi Valsa Group Modena)

EX: Mattia Boninfante a Modena nel 2023/24; Adis Lagumdzija a Modena nel 2022/23; Santiago Orduna a Modena nel 2016/17; Simone Anzani a Lube nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Luciano De Cecco a Lube nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Jacopo Massari a Lube nel 2018/19, 2019/20; Dragan Stankovic a Lube nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 - Allenatori: Giampaolo Medei a Modena nel 2011/12; Alberto Giuliani a Lube nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Per analizzare il valore reale delle squadre in base alla classifica bisogna almeno attendere la fine del girone di andata. Sappiamo che Modena è un’ottima rivale, con giocatori di alto livello. Alcuni di loro, tra l’altro, li conosciamo bene e hanno fatto incetta di trofei in maglia Lube. Ci aspetta una sfida complicata. Cercheremo di recuperare dal viaggio in Repubblica Ceca e di presentarci nelle migliori condizioni per portare a casa la vittoria ».

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Tutte le partite sono difficili, dovremo spingere al massimo in settimana per arrivare al meglio al match contro Civitanova e combattere al 100% mettendo in mostra la nostra miglior pallavolo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8a GIORNATA-

Sabato 16 novembre 2024, ore 19.30

Sir Susa Vim Perugia – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Salvati Serena, Zavater Marco

Sabato 16 novembre 2024, ore 20.30

Cisterna Volley – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Cesare Stefano, Cavalieri Alessandro Pietro

Domenica 17 novembre 2024, ore 15.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino Arbitri: Giardini Massimiliano, Zanussi Umberto

Domenica 17 novembre 2024, ore 17.00

Sonepar Padova – Allianz Milano Arbitri: Brancati Rocco, Luciani Ubaldo

Domenica 17 novembre 2024, ore 17.00

Mint Vero Volley Monza – Rana Verona Arbitri: Verrascina Antonella, Vagni Ilaria

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena Arbitri: Carcione Vincenzo, Simbari Armando

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 19, Itas Trentino 18, Gas Sales Bluenergy Piacenza 17, Cucine Lube Civitanova 13, Rana Verona 12, Allianz Milano 12, Sonepar Padova 10, Valsa Group Modena 9, Gioiella Prisma Taranto 7, Cisterna Volley 6, Mint Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 2.

1 partita in più: Allianz Milano e Cisterna Volley.