Successi da tre punti per Civitanova, Milano e Monza

ROMA- Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto i successi della Sir Susa Vim Perugia sulla Yuasa Battery Grottazzolina e di Cisterna sulla Gioiella Prisma Taranto, e la vittoria dell’Itas Trento nel big match contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza , l’8° turno si è completato con la netta vittoria vittoria della Cucine Lube Civitanova nel suo fortino dell’Eurosole contro la Valsa Group Modena, con il successo dell’ Allianz Milano sul difficile campo della Sonepar Padova e con il riscatto anche in campionato, dopo il successo in Europa, della Mint Monza che si impone, finalmente giocando alla grande, contro la Rana Verona.

TUTTE LE SFIDE-

Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena

All’Eurosuole Forum non si passa! La Cucine Lube Civitanova fa suo il “classico” numero 110 nell’8° turno della Regular Season con un successo in tre set (25-11, 25-17, 25-20) contro la Valsa Group Modena. I tre punti conquistati portano i biancorossi a quota 16 in classifica consolidando la quarta posizione e riducendo al minimo la distanza dal terzo gradino del podio, occupato a quota 17 da Piacenza, caduta 3-1 in casa con Trento. La formazione modenese, invece, resta ancorata a 9 punti e termina la sfida con una corsa negli spogliatoi.

Civitanova mette a referto 16 ace e 9 muri vincenti, Modena non trova punti dal servizio e centra 2 block. Questi dati già basterebbero per mettere in archivio le statistiche. I padroni di casa sono più efficaci anche in attacco (52% contro il 41%) e in ricezione. Lagumdzija chiude da MVP e top scorer con 17 punti (62% con 6 ace e 1 muro). In doppia cifra anche Nikolov (15) e Bottolo (11). I migliori realizzatori di Modena sono Sanguinetti e Buchegger con 8 sigilli a testa.

Prima del match riconoscimento da parte di A.S. Volley Lube a Simone Anzani e Luciano De Cecco, tornati per la prima volta da ex. Presenti sugli spalti le stelle dell’Anthropos, società leader del mondo paralimpico: la super campionessa di atletica Assunta Legnante e i fuoriclasse del basket down.

Biancorossi in campo con Boninfante al palleggio e Lagumdzija opposto, Bottolo e Nikolov laterali (Loeppky in panchina), Chinenyeze e Podrascanin centrali, Balaso libero. Ospiti schierati con la diagonale De Cecco-Buchegger, Gutierrez e Rinaldi in banda, Anzani e Sanguinetti al centro, Federici libero.

Nel primo set (25-11) la Lube domina al servizio (7 ace a 0), mettendo alle corte i gialli in attacco (65% contro il 44%), a muro (4-1) e in ricezione (70% e con 60% di perfette contro le percentuali deficitarie degli ospiti). In cattedra Lagumdzija con 5 punti e il 100% di positività, ma anche Chinenyeze (5 punti di cui 2 i battuta e 1 a muro).

Nel secondo set (25-17) il leitmotiv non cambia: 3 muri a 0 per Civitanova, più performante in attacco (52% contro il 32%) e a muro (4-1), ma Modena cresce in ricezione. Lagumdzija continua a dare spettacolo (7 punti con il 57% e 3 ace), ma nel finale si fa apprezzare Bottolo, autore di 4 punti come il rivale Davyskiba, entrato nel corso del primo set per Gutierrez e rimasto in campo.

Il terzo set (25-20) è il più combattuto. Civitanova cala in attacco e non mancano le polemiche per un Vido Check contestato dal pubblico di casa, ma sul 19-19 i biancorossi (6 ace nel set) mettono il turbo con i servizi vincenti di Nikolov e la giocata finale di Bottolo.

Buon avvio della Lube al servizio (ace del 5-2) e a muro (block in per il 6-2). Il laterale bulgaro tiene il servizio fino all’8-2 siglato da Bottolo. Il pressing dai nove metri arriva anche da Podrascanin (1 ace) per il 10-3. Gli ospiti provano a reagire a muro (11-7), ma la Lube è padrona del gioco e attacca con un ispirato Lagumdzija (14-7). Sul muro di Nikolov sono 8 le lunghezze di distanza (16-8) e Giuliani inserisce Davyskiba per Gutierrez, ma l’ucraino incassa subito i due ace del 18-8. Prepotente il muro a 1 di Podrascanin per 21-10. Nel finale entra Poriya al servizio e Civitanova chiude con i suoi due ace (25-11).

Nel secondo set tra gli emiliani resta in campo Davyskiba. Avvio fulminante dei cucinieri a muro (5-1). Quando gli emiliani provano a reagire Lagumdzija li affonda dai nove metri (2 ace) e in attacco (10-5). I padroni di casa difendono bene e impediscono a una Valsa Group fallosa di riavvicinarsi (16-7). Con l’innesto di Mati Modena cerca di reagire. Sul 18-15 Medei rispolvera Loeppky al servizio e la Lube va a punto a muro con Potke (19-15). Show di un irrefrenabile Bottolo nel finale. Sono proprio i punti in serie dello schiacciatore veneto a stordire i rivali e a condannarli (25-17).

Nel terzo set Lagumdzija continua a martellare al servizio e sigla l’ace del 4-1. Sul servizio vincente di Lagumdzija Civitanova comanda 11-8. Modena prova a riaprire la gara, ma Buchegger spara fuori la palla del possibile pareggio (15-13) e incassa l’ace di Bottolo (16-13). La Valsa Group non molla e si avvicina dopo un Video Check a lungo fischiato dal pubblico (18-17), ma la torcida di Lube nel Cuore sale alle stelle e in campo c’è un settimo uomo per la Lube. Il 19-17 è targato Lagumdzija. Modena non si piega e impatta con Sanguinetti (19-19). Nikolov firma lo strappo in attacco e con due ace (22-19). Bottolo partecipa alla festa (23-19). Bottolo chiude 25-20.

I protagonisti-

Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)- « A inizio campionato abbiamo avuto molte difficoltà in battuta, ora stiamo dimostrando di poter servire forte. Nei primi due set abbiamo spinto molto ed è questo che ha deciso la partita. Oggi abbiamo giocato tutti benissimo, ma con i tifosi così numerosi e partecipi ci esprimiamo molto meglio. I supporter ci hanno aiutato a non sentire la fatica dopo il viaggio di ritorno da Karlovy Vary. Grazie a quest’atmosfera in casa alziamo il livello! ».

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Non siamo stati in grado di contrastare la Lube a partire dalla ricezione. Contro una squadra così serve fare molto meglio. Lavoreremo su questo fondamentale, la gara con Padova di domenica prossima sarà molto importante! ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-11, 25-17, 25-20) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 11, Chinenyeze 6, Lagumdzija 17, Nikolov 15, Podrascanin 6, Boninfante 1, Bisotto (L), Gargiulo 0, Loeppky 0, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 2. N.E. Orduna, Dirlic, Tenorio. All. Medei.

VALSA GROUP MODENA: Rinaldi 0, Anzani 2, Buchegger 8, Gutierrez 2, Sanguinetti 8, De Cecco 0, Massari 2, Meijs 0, Mati 0, Davyskiba 6, Gollini (L), Federici (L). N.E. Stankovic. All. Giuliani.

ARBITRI: Carcione, Simbari.

Durata set: 21', 26', 34'; tot: 81'.

MVP: Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.720

Mint Vero Volley Monza-Rana Verona

Non fa sconti la MINT Vero Volley Monza alla Rana Verona; dopo la vittoria al tie-break nell’esordio in Champions League, Beretta e compagni si concedono il bis in una sola settimana e tornano così al successo – il secondo in casa – anche in SuperLega Credem Banca. All’Opiquad Arena i brianzoli si sono imposti in quattro set (27-25; 25-22; 18-25; 25-22) sugli scaligeri, mettendo in campo una bella prestazione, solida a muro (20 totali). Un avvio di partita che ha visto Verona al comando fino al 13-17 quando Monza grazie ai vincenti di Averill e Beretta è riuscita a cambiare passo e aggiudicarsi il parziale. Anche nella seconda frazione i brianzoli sono stati abili a rimanere subito attaccati agli avversari e con grande efficacia a muro e al servizio portarsi sul 2-0. La risposta di Verona non si è fatta attendere e gli ospiti hanno controllato con facilità il terzo parziale chiudendolo 18-25. Nel quarto set Monza non ha davvero fatto sconti agli avversari, portandosi a +10; solo sul finale Verona ha provato a rientrare costringendo i brianzoli alla massima attenzione, salvo poi aggiudicarsi set (25-22) e incontro (3-1). MVP della partita il capitano di Monza, Thomas Beretta. In doppia cifra anche Zaytsev (17), Szwarc (16), Rohrs (14) e Averill (13). Per la MINT è ora di nuovo tempo di Coppa europea: mercoledì 20 novembre i ragazzi di coach Eccheli saranno di scena nella casa del Fenerbahçe Istanbul per la seconda giornata di andata della Pool B. Al loro rientro li attenderà il campionato e l’importante sfida in trasferta contro l’Itas Trentino, fissata per domenica 24 novembre alle 17:00.

Per questa sfida contro Verona, coach Eccheli conferma la scelta fatta per l’esordio in Champions schierando Kreling-Szwarc nella diagonale, Zaytsev e Rohrs come schiacciatori, Averill-Beretta coppia di centrali e Gaggini nel ruolo di libero. Coach Stoytchev conferma il sestetto sceso in campo a Trento: Abaev in cabina di regia con Keita come opposto e la coppia di schiacciatori-ricevitori composta da Mozic e Dzavoronok. Al centro spazio a Vitelli e Cortesia, con D’Amico nel ruolo di libero.

Dopo un avvio di match in equilibrio tra le due formazioni (5-5), è Verona a staccarsi per prima e sul 6-8 coach Eccheli spende il time-out. Alla rientro in campo Monza prova a tenersi in contatto, ma gli ospiti scappano sul 9-13 e altra interruzione per i brianzoli. L’ace di Beretta riavvicina i suoi (11-13), ma l’ex della partita, Dzavoronok, e Keita rispondono subito rimettendo margine. Averill prima con il monster block blocca l’attacco degli scaligeri per il 13-17, e poi si ripete nel punto successivo, costringendo questa volta la panchina avversaria alla sospensione. Al rientro in campo è sempre l’americano protagonista con il servizio vincente che vale il -1 Monza (17-18). Capitan Beretta va ancora a segno per un nuovo -1 (20-21), mentre ci pensa Averill a completare la rimonta: 21-21. Primo set point per i brianzoli (24-23), annullato da Keita. Rohrs però ne procura un altro ai suoi, ma nulla da fare. Il tedesco va anche per il 26-25 e questa volta con il muro di Beretta, Monza si aggiudica il primo parziale.

Nonostante la partenza flash di Verona (subito avanti 0-4), Monza non si lascia intimorire e sul 5-5 ristabilisce la parità. Gli scaligeri ritrovano poco dopo il comando del set (6-9). Fase di stallo tra le due formazioni, complice qualche errore di troppo per parte, con però il solito Keita a far respirare i suoi sul 10-13. Il servizio di Szwarc vale il -1 (12-13) e anche il time-out per coach Stoytchev. L’opposto canadese, al rientro in campo, realizza l’ace della nuova parità e Monza riapre i giochi. I brianzoli, solidi al servizio, con l’ace di Kreling si prendono il break sul 18-16. I tre muri, di Szwarc, Averill e Rohrs, registrano il 23-19 per Monza, anche se Verona non ha intenzione di arrendersi e sul 23-21, la panchina brianzola sospende il gioco. I padroni di casa hanno a disposizione due set point: 24-22, ma ne basta uno solo e la MINT si porta 2-0.

Anche in avvio di terza frazione, è Verona la prima a partire con decisone e sull’1-4 arrivano i 30″. Gli ospiti continuano a spingere, ma sul 3-7 arriva il muro di Beretta a scuotere i suoi. I gialloblu sembrano aver cambiato passo rispetto ai set precedenti con Monza che non riesce ad avvicinarsi (5-10). Il vincente di Lawani, entrato per Szwarc, suona la carica per i brianzoli che recuperano fino al -3 (9-12) e alla sospensione per Verona. Alla ripresa, continua la progressione della Rana Verona interrotta dai vincenti di Beretta e Zaytsev (12-17). Il rientro in campo di Szwarc si fa sentire che mette a segno il 15-21. I brianzoli cercano di rimanere aggrappati al parziale (17-23), ma Verona trova il set point. Lo annulla Rohrs, ma comunque gli ospiti chiudono 18-25.

Si scuote subito la MINT che nella quarta frazione inanella otto punti consecutivi e un parziale di 8-0 costringe coach Stoytchev a richiamare i suoi. Al rientro in campo arriva anche il secondo ace di giornata per Kreling. Continua con decisione la progressione di Monza che con Zaytsev e Beretta accendono il loro pubblico e fanno girare il punteggio sul 14-4. Il capitano è on fire: ace del 17-5. Verona si riporta sotto e sul 18-10 coach Eccheli sceglie di chiamare il time-out. Gli ospiti si avvicinano ancora e 19-14 altra sospensione Monza. Con Averill la MINT tocca quota 20-16, ma ora i monzesi devono difendersi dagli attacchi veneti. Quattro match point per Monza che non chiude alla prima occasione, ma deve attendere il 25-22 per chiudere la sfida.

I protagonisti-

Ivan Zaytsev (MINT Vero Volley Monza)- « Sono molto soddisfatto della prestazione che abbiamo messo in campo oggi. Siamo riusciti a sbloccarci nell’arco di questa settimana sia nello stile di gioco che aggressività, trovando qualche punto di riferimento che ci ha permesso di ottenere due belle vittorie, all’esordio in Champions League, e finalmente anche in campionato. Una bella soddisfazione conquistare questi tre importantissimi punti, soprattutto perché contro Verona una squadra molto forte. Questo non può che essere un bel sintomo per il prosieguo ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Oggi è mancato il primo set: avevamo cinque punti di vantaggio con una buona ricezione con percentuali positive anche in attacco, ma alla fine abbiamo perso il set. Il secondo parziale è scivolato punto a punto, poi con due break di fila hanno vinto loro. Nel terzo abbiamo riaperto la partita, ma in quello successivo abbiamo ripreso a giocare quando era troppo tardi. Siamo arrivati al 22 con possibilità di contrattaccare, ma sono stati bravi loro a chiuderla. La squadra ha lottato fino all’ultimo, ma sono mancate attenzione e lucidità in certi momenti ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA - RANA VERONA 3-1 (27-25, 25-22, 18-25, 25-22) –

MINT VERO VOLLEY MONZA: Zaytsev 17, Averill 13, Szwarc 16, Rohrs 14, Beretta 10, Kreling 5, Picchio (L), Marttila 1, Lawani 2, Gaggini (L). N.E. Lee, Mancini, Di Martino. All. Eccheli.

RANA VERONA: Vitelli 1, Abaev 1, Dzavoronok 11, Cortesia 6, Keita 29, Mozic 6, Bonisoli (L), Zingel 3, D'Amico (L), Sani 5, Jensen 6, Spirito 2. N.E. Chevalier, Zanotti. All. Stoytchev.

Arbitri: Verrascina, Vagni.

Durata set: 32', 30', 28', 33'; tot: 123'.

MVP: Thomas Beretta (Mint Vero Volley Monza)

Spettatori: 2.196

Sonepar Padova-Allianz Milano

In poco meno di un’ora e mezza di gioco, Allianz Milano espugna la Kioene Arena di Padova e si regala il secondo tre a zero di questa SuperLega Credem Banca, ma soprattutto prolunga la striscia positiva a quattro vittorie consecutive. La migliore vigili insomma di una settimana che prevede ancora la Champions League e la supersfida di domenica al Forum di Assago contro la Sir Susa Vim Perugia.

Cuttini schiera Padova con Falaschi e Masulovic, Sedlacek e Porro laterali, Plak e Crosato al centro, Diez libero. Roberto Piazza schiera Allianz Milano con la diagonale Porro-Reggers, schiacciatori ricevitori Kaziyski e Louati, al centro capitan Schnitzer e Caneschi, Catania libero.

Partenza del set punto a punto con Falaschi e Porro che “scaldano” tutti gli attaccanti. Un errore di Luca Porro regala il primo break ad Allianz Milano sul servizio di Paolo 5-7, con successivo murone a uno di Louati (5-8). L’ace proprio del francese scava un altro punto e sul 6-10 Cuttini ferma il gioco. Pipe di Kaziyski per l’11-15. Video check Allianz Milano su attacco out di Ferre Reggers, ma non c’è tocco a rete 14-16. Sul successivo punto di Padova è Piazza a fermare il gioco (15-16). L’ace di Schnitzer riporta Allianz Milano a +3 (16-19). Doppio cambio Allianz sul 19-21 dentro Zonta e Barotto. Doppio cambio Padova, dentro Pedron e Stefani, mentre Otsuka entra per Kaziyski (20-21). Barotto va a referto con il 20-23 e Cuttini chiama time out. Loutati si prende il primo setpoint confermato dal video check. E’ sempre Louati (6 punti nel set) a chiudere uno scambio lungo per il 21-25. Allianz meglio della Sonepar in battuta (5 errori a 8) e in ricezione (57% contro 47%).

Non cambiano i 6+1 nel secondo parziale che parte neanche a dirlo sul filo dell’equilibrio. Ace corto di Paolo Porro 4-5. Tiene il minimo vantaggio Allianz Milano in una bella alternanza di cambio palla, con Masulovic sugli scudi per i patavini e Schnitzer per i meneghini 11-12. Un muro di Reggers sull’opposto avversario fa il break dell’11-13. Kaziyski a muro e Allianz va a +3 (13-16) con time out Cuttini. Doppio cambio Padova, ma Allianz resta 16-19. Cuttini ferma il gioco su una difesa a terra di Catania, ma è il punto numero 20 per Allianz. Truocchio sostituisce Plak, ma l’attacco di Luca Porro è out per il 18-22 e il secondo tempo Sonepar. Al rientro è il servizio di Luca Porro a mettere in difficoltà Milano sul 22-23 dentro Otusuka per Kaziyski. Il muro di Caneschi su Sedlacek chiude il secondo parziale 22-25. I 5 punti di Kaziyski e Reggers (57% di attacco punto) pesano sul set, così come i 3 del centrale canadese Schnitzer alla sua migliore prestazione dell’anno.

Allianz Milano prova a chiudere i conti con il secondo 3-0 della stagione (dopo quello casalingo con la Lube). La Sonepar ovviamente non vuole uscire dalla sua Kioene Arena così presto. Caneschi chiude uno scambio lungo 5-6. Magia a una mano di Paolo Porro per Louati 7-8. Esce Porro per Orioli, ma Reggers fa anche l’8-10. Pareggio veneto 10-10 con un block di Truocchio. Kaziyski a muro riporta Allianz a +2 10-12. Scambio lungo, Porro ferma Sedlacek 11-13. Ace di Caneschi 12-15. Risponde però la Sonepar fino al pareggio di Orioli 16-16. Tripla copertura Milano prima del punto di Kaziyski dek 17-18. Si va avanti punto a punto nel parziale più combattuto. Doppio cambio Milano dopo un altro punto di Schnitzer (19-20). Entra Otsuka per KK (20-20). Sul secondo attacco punto di Orioli, Piazza ferma il gioco 21-20. Rientra Kaziyski in campo, time out Padova sul 23-23 e servizio Louati. Orioli mette anche il 24 e Piazza ferma il gioco. Reggers pareggia, si va ai vantaggi. Ribalta Milano che chiude con Caneschi forse lo scambio più bello del match. Masulovic ferma però Regges a muro 25-25. La risposta dell’opposto belga è però immediata, secondo match point Milano ed ace di Reggers 25-27.

I protagonisti-

Mattia Orioli (Sonepar Padova)- « Siamo partiti un po’ scarichi rispetto alle altre gare, soprattutto se la confrontiamo con la sfiga contro Monza. Sapevamo che sarebbe stato un incontro diverso: Milano difende molto e allunga parecchio le azioni, e questo si è visto chiaramente. Abbiamo sofferto un po’ questa caratteristica, però siamo riusciti a restare in partita e questo è un aspetto importante da cui ripartire. Secondo me, dobbiamo essere più costanti al servizio, oggi siamo stati meno incisivi del solito. Questo sarà uno dei punti su cui lavorare, insieme ad altri aspetti ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Siamo stati bravi a prenderci una vittoria importante, da tre punti. Per me questa è la cosa che conta, anche più del tre a zero finale. Giocavamo contro una squadra in un ottimo momento e noi siamo sempre stati in partita in una fase cruciale del calendario. Venivamo da una difficile partita di Champions e tra poco saremo di nuovo in viaggio verso Innsbruck, poi ci sarà Perugia al Forum. Voglio ragionare una partita alla volta. Godiamoci la vittoria! ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA - ALLIANZ MILANO 0-3 (21-25, 22-25, 25-27)

SONEPAR PADOVA: Falaschi 1, Porro 8, Plak 4, Masulovic 16, Sedlacek 10, Crosato 3, Toscani (L), Stefani 1, Diez (L), Pedron 0, Orioli 6, Truocchio 0. N.E. Mayo Liberman, Galiazzo. All. Cuttini.

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Louati 15, Schnitzer 10, Reggers 15, Kaziyski 10, Caneschi 5, Staforini (L), Zonta 0, Catania (L), Barotto 1, Otsuka 0. N.E. Larizza, Piano, Gardini. All. Piazza.

ARBITRI: Brancati, Luciani.

Durata set: 28', 26', 34'; tot: 88'..

MVP: Yacine Louati (Allianz Milano)

Spettatori: 2.973

I RISULTATI-

Sir Susa Vim Perugia-Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-8, 25-17, 25-17) Giocata ieri;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 1-3 (18-25, 22-25, 25-22, 22-25);

Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena 3-0 (25-11, 25-17, 25-20);

Mint Vero Volley Monza-Rana Verona 3-1 (27-25, 25-22, 18-25, 25-22);

Cisterna Volley-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-16, 26-24, 25-20) Giocata ieri;

Sonepar Padova-Allianz Milano 0-3 (21-25, 22-25, 25-27)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 22, Itas Trentino 21, Gas Sales Bluenergy Piacenza 17, Cucine Lube Civitanova 16, Allianz Milano 15, Rana Verona 12, Sonepar Padova 10, Valsa Group Modena 9, Cisterna Volley 9, Mint Vero Volley Monza 7, Gioiella Prisma Taranto 7, Yuasa Battery Grottazzolina 2.

Note: un Incontro in più: Allianz Milano, Cisterna Volley;

IL PROSSIMO TURNO- 4/11/2024 Ore: 18.00

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza Ore 17:00;

Allianz Milano-Sir Susa Vim Perugia;

Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 19:00;

Valsa Group Modena-Sonepar Padova;

Gioiella Prisma Taranto-Cucine Lube Civitanova;

Yuasa Battery Grottazzolina-Cisterna Volley Si gioca il 23/11/2024 ore 20:30