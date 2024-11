Starting Six: Zaytsev torna protagonista

ROMA- L'8a giornata di Superlega letta, nella rubrica Prima Fila, al microscopio da Pasquale Di Santillo. Un analisi approfondita su quanto avvenuto nell'ultimo turno che ha visto Piacenza, a lungo capolista, cadere per la seconda volta consecutiva, ieri per mano di Trento davanti al pubblico del Pala Banca. Prova di forza della formazione di Soli che è al momento la più accreditata antagonista di Perugia che continua spedita la sua marcia battendo senza problemi il fanalino di coda Grottazzolina. Prosegue il vittorioso ruolino casalingo di Civitanova che ha superato all'Eurosole anche il delicato ostacolo Modena. Torna alla vittoria in campionato Monza che, trascinata da Ivan Zaytsev, ha inflitto una lezione di gioco a Verona. Milano vince e convince in quel di Padova mentre Cisterna, alla terza vittoria negli ultimi quattro turni, ha dominato la sfida contro Taranto.