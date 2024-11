La 9a giornata prende il via con Grottazzolina-Cisterna

In testa alla classifica c'è Perugia grazie ai 22 punti conquistati, uno in più di Trento, che con una prova di forza in Emilia ha retto il passo degli umbri mettendo nei guai Piacenza, reduce dal secondo stop di fila in campionato e ora marcata stretta da Civitanova, che in casa con Modena ha dato un’altra dimostrazione di crescita. In coda è sempre più isolata la matricola Grottazzolina, ferma a 2 punti e con 5 lunghezze da recuperare nei confronti di Monza e Taranto, al momento penultime a braccetto. Il via alle danze è fissato per sabato con la diretta su Rai Sport di Grottazzolina – Cisterna alle 20.30. Domenica gli altri cinque incontri. Si comincia alle 17.00 con Trento – Monza, remake della Semifinale Scudetto 2024, in live streaming su DAZN. Alle 18.00, oltre ai match in esclusiva streaming su VBTV, ovvero gli incroci Taranto – Civitanova e Modena – Padova, c’è il confronto in live su Rai Play (possibile diretta Rai Sport in base al palinsesto Rai, legato ai risultati della Coppa Davis) tra Milano e la capolista Perugia, per l’occasione all’Unipol Forum di Assago. La giornata termina con il faccia a faccia delle 19.00 tra Verona e Piacenza con live streaming su DAZN.

Yuasa Battery Grottazzolina - Cisterna Volley

Prima sfida assoluta tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cisterna Volley. Per entrambe le squadre si tratta di un crocevia fondamentale. I padroni di casa hanno recuperato Dusan Petkovic e Michele Fedrizzi (7 attacchi vincenti ai 2500 in carriera), seppur a mezzo servizio, e sono fermi in coda a 2 punti dopo il netto stop in casa della capolista Perugia, mentre gli ospiti vengono dall’esaltante vittoria interna contro Taranto, suggellata da un rotondo tre a zero e dall’aggancio in classifica a Modena con 9 punti. Una vittoria della matricola marchigiana vorrebbe dire riaprire completamente i giochi nelle zone basse, mentre un successo corsaro dei pontini significherebbe puntare ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia, complicando la vita al tempo stesso agli uomini di Massimiliano Ortenzi. Nella Yuasa Riccardo Vecchi è alla sua partita n. 200 in Regular Season e mira ai 2000 punti nelle stagioni regolari, distanti appena 8 sigilli.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Riccardo Vecchi (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sarà sicuramente una partita molto dura. Noi veniamo da una brutta sconfitta con Perugia, ma che abbiamo cancellato subito, e ci stiamo preparando in settimana in maniera molto intensa. Cisterna arriva da settimane impegnative, ma in cui hanno fatto molti risultati utili. Il nostro obiettivo ovviamente è cercare di fare punti, giochiamo in casa, è una squadra che già conosciamo. È una delle prime settimane in cui riusciamo ad allenarci al completo, spero che questo di porti a fare una prestazione importante in campo e portare a casa dei punti che in ottica salvezza possono essere fondamentali ».

Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley)- « Negli ultimi incontri abbiamo raggiunto un buon livello di gioco. Abbiamo giocato un’ottima pallavolo, restando concentrati e continuando su questa strada. Le vittorie contro Modena e Taranto sono state fondamentali per acquisire fiducia. Se continuiamo così, possiamo ottenere risultati. La Yuasa Battery Grottazzolina ha buoni giocatori, alcuni con molta esperienza in SuperLega. Attualmente forse non stanno esprimendo il loro massimo potenziale, ma rimangono avversari temibili. Non possiamo permetterci di sottovalutarli, dobbiamo restare concentrati e affrontarli con lo stesso approccio che abbiamo con tutte le altre squadre ».

Itas Trentino - Mint Vero Volley Monza

Confronto n. 38 tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza, con i gialloblù che hanno fatto la voce grossa in 30 occasioni, ma sono caduti al tie break di Gara 5 proprio nella Semifinale Scudetto 2024. Situazioni diverse in classifica. I padroni di casa vengono da una prova esterna valsa 3 punti a Piacenza, hanno ritrovato Kamil Rychlicki e insidiano il primato dei Block Devils, sgomitando al secondo posto con un punto di ritardo sulla Sir. In settimana è arrivato anche il pass per gli Ottavi di CEV Cup dopo il 3-0 interno nel match di ritorno con i rumeni del Galati. I brianzoli, invece, hanno solo 7 punti in classifica, ma sono in ripresa; prima si sono imposti al tie break nella propria Pool di Champions League contro i greci dell’Olympiacos, poi si sono ripetuti in campionato firmando un capolavoro interno in quattro set contro Verona, trovando la ciliegina con il massimo scarto a Istanbul in coppa. Tra gli ex incrociati spiccano Osmany Juantorena e coach Fabio Soli. A caccia di record in Regular Season Jan Kozamernik, Daniele Lavia e il centrale ospite Thomas Beretta.



PRECEDENTI: 37 (7 successi Mint Vero Volley Monza, 30 successi Itas Trentino)

EX: Osmany Juantorena a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Danilo Contrario a Trento nel 2014/15

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Monza arriverà alla ilT quotidiano Arena in un momento positivo in campionato e anche in Champions League. In particolare la vittoria di domenica scorsa contro Verona l'avrà sicuramente caricata per metterci i bastoni fra le ruote in questo appuntamento che mette in palio punti importanti per le rispettive classifiche ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Andiamo in casa dei campioni d’Europa, candidati insieme a Perugia alla conquista della SuperLega. Questo basta a far capire le difficoltà che ci attendono in Trentino. Il nostro obiettivo sarà rimanere sempre dentro la partita, giocando ogni punto di ogni set con la massima intensità, dal primo all’ultimo ».



Gioiella Prisma Taranto - Cucine Lube Civitanova

Esame importante al PalaMazzola e un suggestivo incrocio in famiglia, ovvero Dante Boninfante, allenatore degli ionici, e suo figlio Mattia, alzatore in ascesa della Lube. Si tratta del 21° capitolo tra Gioiella Prisma Taranto e Cucine Lube Civitanova, con i biancorossi vittoriosi 17 volte su 20. Gli ospiti, quarti a un punto dal podio dopo la prova casalinga da applausi contro Modena e qualificati agli Ottavi di Challenge Cup grazie ai due successi lampo sui cechi del Karlovarsko, ora vogliono firmare un allungo chiave nella massima serie in vista della griglia dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Anche i tarantini hanno bisogno dei tre punti. Penultimi a quota 7 in coabitazione con Monza, dopo aver perso in tre set la partita cruciale a Cisterna di Latina, i padroni di casa vogliono rendere la vita difficile agli avversari e tenere a distanza il fanalino di coda Grottazzolina. Tre ex: il team pugliese ritrova da rivali Giovanni Gargiulo ed Eric Loeppky, il club marchigiano rivede Andrea Santangelo (12 punti ai 3000 in carriera).



PRECEDENTI: 20 (17 successi Cucine Lube Civitanova, 3 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Andrea Santangelo a Lube nel 2012/1

Filippo Lanza (Gioiella Prisma Taranto)- « La partita contro la Lube sarà un’altra sfida estremamente complicata. In questo momento stiamo attraversando un periodo difficile: abbiamo perso un po’ di quelle sicurezze e del gioco che ci contraddistinguevano. Questa settimana sarà fondamentale per noi. Mi aspetto che la squadra reagisca con grande voglia di riscatto, sia individuale che collettivo, lavorando duramente in allenamento per ritrovare quelle basi che sono essenziali, specialmente contro una corazzata come Civitanova. Il fattore campo sarà determinante. Sappiamo che la delusione dopo la partita di Cisterna è stata forte, sia per la società che per i tifosi, oltre che per noi giocatori. Tuttavia, non serve piangersi addosso: dobbiamo reagire. È nostro compito lavorare ogni giorno con energia e determinazione, riscoprendo quella voglia di rivincita necessaria per crescere e tornare a ottenere risultati positivi ».



Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Ci attendono una trasferta difficile e un campo complicato. Per me sarà una sfida speciale, sulla panchina di Taranto siederà mio padre Dante e gran parte della famiglia non vorrà perdersi questo derby. Tutto questo sarà emozionante. D’altronde anche sfidare la mia ex squadra, Modena, è stato particolare. Quello del PalaMazzola sarà un altro step. Passando agli aspetti tecnici, la Gioiella è insidiosa dai nove metri ed è una squadra che difende molto, quindi dovremo essere pronti a giocare azioni lunghe, rimanere lucidi e avere pazienza. A Karlovy Vary abbiamo spezzato il tabù delle vittorie esterne, ora vogliamo imporci lontano dall’Eurosuole Forum in campionato ».

Valsa Group Modena - Sonepar Padova

Anche nella nona giornata va in scena una sfida storica della Serie A, per l’esattezza il confronto n. 110 tra Valsa Group Modena e Sonepar Padova, con gli emiliani avanti grazie 88 vittorie contro le 21 dei patavini negli scontri diretti. Si tratta di una gara determinante per la classifica in ottica Coppa Italia perché al momento i padroni di casa sono ottavi a 9 punti in coabitazione con Cisterna, mentre gli ospiti sono settimi a quota 10 e vogliono scongiurare rimonte in classifica che li possano privare del pass per i Quarti della coppa nazionale proprio negli ultimi tre turni del girone di andata. La formazione di Alberto Giuliani deve rialzarsi dopo domenica difficile vissuta a Civitanova, così come il team di Jacopo Cuttini vuole cancellare lo stop casalingo patito nel weekend in tre set con Milano. L’unico ex nei roster è Andrea Truocchio, a Modena nel biennio 2018/19-2019/20. Record vicini in Regular Season tra i padroni di casa con Vlad Davyskiba (15 punti ai 1000) e José Miguel Gutierrez (15 punti ai 500).



PRECEDENTI: 109 (88 successi Valsa Group Modena, 21 successi Sonepar Padova)

EX: Andrea Truocchio a Modena nel 2018/19, 2019/20

Jacopo Massari (Valsa Group Modena)- « Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile nelle prossime gare e arrivare a giocarci l'accesso alla Final Four di Coppa Italia, sappiamo che ci aspettano sfide fondamentali e quindi dovremo allenarci al massimo ogni giorno ripartendo dalle cose positive e migliorando ciò che non ha funzionato. Da momenti del genere si esce con il duro lavoro in palestra, dobbiamo ripartire e restare uniti ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Come ripeto spesso, ogni partita va affrontata con lo stesso approccio. Non possiamo permetterci di guardare troppo alla classifica o alle difficoltà del calendario, che sia una gara in casa o in trasferta, o contro una squadra di alto livello. Questo vale per tutte le partite. Sappiamo che sarà una partita dura, perché giochiamo in un palazzetto storico e caloroso come il PalaPanini, che è uno dei templi della pallavolo italiana. Negli anni scorsi, abbiamo fatto buone prestazioni, ma uscire con punti è sempre stato complicato ».

Allianz Milano - Sir Susa Vim Perugia

Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia attendono il 34° duello sotto rete, per l’occasione nell’immenso Unipol Forum di Assago. Il bilancio è favorevole ai Block Devils con 24 successi a 9, anche se le vittorie dei meneghini ai Play Off di due anni fa hanno avuto un peso specifico consistente. Implacabili con il massimo scarto a Padova in campionato e vittoriosi per 3-1 in Champions League a Innsbruck, nella classifica di SuperLega gli ambrosiani sono quinti con 15 punti all’attivo e una partita in più giocata (il successo per 3-1 nell’anticipo dell’10° turno contro Cisterna). Sul fronte opposto, i campioni d’Italia continuano a sfornare prove di forza in serie: al comando della Regular Season con un punto di vantaggio su Trento dopo il successo netto contro Grottazzolina, gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno esportato il dominio anche in Champions League, per l’esattezza in terra francese, violando 3-0 Saint-Nazaire. In Lombardia arrivano tre ex da rivali: Yuki Ishikawa, Augustin Loser e Alessandro Piccinelli. Lo schiacciatore ospite Oleh Plotnytskyi mira ai 2000 punti in Italia (-9).



PRECEDENTI: 33 (9 successi Allianz Milano, 24 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Agustin Loser a Milano nel 2022/23, 2023/24; Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/18

Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)- « Non vedo l'ora di giocare la partita contro Perugia e contro Yuki Ishikawa che ha fatto molto bene a Milano e che è anche il mio capitano della nazionale giapponese. So che la Sir Susa Vim Perugia è una squadra molto forte, quindi credo che sia importante per noi continuare a lottare come gruppo e a provarci contro tutti gli avversari. Se lo faremo, i risultati arriveranno ».

Rana Verona - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Tra i match più attesi figura anche Rana Verona - Gas Sales Bluenergy Piacenza, sfida giunta al sedicesimo capitolo, con gli emiliani vittoriosi 11 volte su 15. Entrambe le squadre sono in serie negativa dopo un’ottima prima parte di stagione. I padroni di casa sono sesti a quota 12 e vengono da tre sconfitte: al tie break in casa con Modena, in quattro set a Trento e a Monza. Gli ospiti sono terzi con 17 punti, a -4 dal secondo posto e tallonati dall’arrembante Civitanova, responsabile del primo scivolone in campionato della Gas Sales, lo 0-3 all’Eurosuole Forum. L’effetto domino e una situazione delicata in infermeria hanno poi determinato poi lo stop casalingo per 3-1 con Trento. Alla lista di assenti si sono aggiunte le condizioni precarie dell’ex Verona Stephen Maar, che ha stretto i denti in partita. Indisponibile l’altro ex scaligero Uros Kovacevic. Rok Mozic è vicino ai 1000 punti in Regular Season, ora distanti 18 sigilli.



PRECEDENTI: 15 (11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 4 successi Rana Verona)



EX: Uros Kovacevic a Verona nel 2015/16, 2016/17; Stephen Maar a Verona nel 2017/18 - Allenatori: Roberto Di Maio a Piacenza nel 2018/19

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Verona sarà una partita molto importante, affrontiamo una squadra atipica, che può vincere contro chiunque. Però secondo me adesso non è il momento di guardare più di tanto la classifica, dobbiamo solo pensare a come e soprattutto quanto può crescere il nostro gruppo. Con Verona sarà molto importante mettere in difficoltà la loro ricezione e per fare questo dovremo battere bene, certamente meglio rispetto alle ultime due partite. Una cosa è certa, abbiamo bisogno di allenarci tutti insieme, io credo molto in questa squadra ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA

Sabato 23 novembre 2024, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley Arbitri: Puecher Andrea, Saltalippi Luca (Jacobacci Sergio)

Domenica 24 novembre 2024, ore 17.00

Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Brunelli Michele, Pozzato Andrea

Domenica 24 novembre 2024, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Curto Giuseppe, Cappello Gianluca

Domenica 24 novembre 2024, ore 18.00

Valsa Group Modena – Sonepar Padova Arbitri: Caretti Stefano, Cerra Alessandro

Domenica 24 novembre 2024, ore 18.00

Allianz Milano – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Canessa Maurizio, Carcione Vincenzo

Domenica 24 novembre 2024, ore 19.00

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Simbari Armando, Brancati Rocco

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 22 (8G 8V 0P), Itas Trentino 21 (8G 7V 1P), Gas Sales Bluenergy Piacenza 17 (8G 6V 2P), Cucine Lube Civitanova 16 (8G 5V 3P), Rana Verona 12 (8G 4V 4P), Allianz Milano 12 (8G 4V 4P), Sonepar Padova 10 (8G 3V 5P), Cisterna Volley 9 (8G 3V 5P), Valsa Group Modena 9 (8G 3V 5P), Mint Vero Volley Monza 7 (8G 3V 5P), Gioiella Prisma Taranto 7 (8G 2V 6P), Yuasa Battery Grottazzolina 2 (8G 0V 8P)