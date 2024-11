Starting Six: riflettori sulla 9a giornata di Superlega

In Prima Fila, approfondita analisi di Pasquale Di Santillo sul turno di campionato che parte con l'anticipo Cisterna-Grottazzolina, sfida fra la lanciata formazione pontina (tre vittorie nelle ultime quattro giornate) e quella di Ortenzi, fanalino di coda del torneo. I ritorni di Petkovic e Fedrizzi dopo gli infortuni danno speranza ai marchigiani di poter risalire la china. Gioco ed impegno non sono mai mancati ed i giochi non sono ancora fatti a patto che Grottazzolina trovi subito la strada per fare risultato. Il match più atteso e quello fra Trento e Monza. Michieletto e compagni si sono attestati al secondo posto alle spalle di Perugia ed attendono la formazione di Eccheli per proseguire la corsa e per 'vendicare' sportivamente i dispiaceri che i brianzoli le hanno inflitto lo scorso anno in Coppa Italia e nella semifinale Play Off. La capolista Perugia sarà sul campo di Milano per ribadire la sua leadership ma la sfida contro la squadra di Piazza non è da prendere sottogamba. Piacenza, reduce da due sconfitte consecutive, va a sfidare Verona, a sua volta a secco da tre partite, per rilanciarsi in campionato. La squadra di Anastasi dovrà fare però attenzione alla verve di Keita, bomber principe del campionato, e al clima infuocato che troverà nel palazzetto scaligero. Civitanova scende a Taranto per confermare il suo buon momento e per restare attaccata al treno delle grandi. Chi cerca riscatto davanti al pubblico amico è Modena che ospita Padova per cancellare le ultime due sconfitte consecutive.

Social Show , in collaborazione con la lega pallavolo, ci regala le immagini delle azioni più belle e significative dell' 8a giornata di Superlega, scegliendo quelle più klikkate sul web.

La rubrica Coppe Europee racconta nostre cinque formazioni impegnate in Europa, tutte ancora imbattute dopo cinque giornate. In Champions nette vittorie nel secondo turno Perugia in Francia contro il Saint-Nazaire, Monza in Turchia contro il Fenerbache e Milano in Austria sul campo dell' Hypo Tirol. Ottavi conquistati in scioltezza per Trento in Cev Cup, dopo il successo in casa contro l’Arcada Galati già battuta all'andata in Romania, e per Civitanova, in Challenge Cup, che ha chiuso all'Eurosole i conti contro i cechi del Karlovarsko.