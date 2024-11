Starting Six: Perugia e Trento scappano

ROMA- La rivistazione della 9a giornata di Superlega nell'analisi di Pasquale Di Santillo in Starting Six del lunedì dedicato al volley maschile.

Il commento mette in risalto come due formazioni stiano facendo il vuoto sul resto delle concorrenti. Al comando Perugia che ha brillantemente saltato anche l'ostica trasferta di Milano andando a prendersi i tre punti all'Allianz con grande sicurezza. Alle spalle dei Campioni d'Italia che ha regolato con un secco 3-0 Monza, prendendosi, a distanza di sei mesi, una parziale rivincita sulla squadra di Eccheli che lo scorso anno la eliminò dalla corsa scudetto. Alle spalle delle due leader perdono colpi Piacenza che, complice gli infortuni, ha incassato a Verona la terza sconfitta consecutiva, e Civitanova che inopinatamente si fa rimontare e battere da una scatenata Taranto dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Risorge Modena davanti al pubblico del Pala Panini superando in quattro set Padova. Cisterna conquista sul campo di Grottazzolina la terza vittoria consecutiva inguaiando ancor di più il fanalino di coda del campionato ultima a soli due punti dopo nove giornate.

In Overthestat le classifiche individuali del turno appena andato in archivio. Fra i marcatori di giornata primeggia ancora Keita (Verona) che ha messo a terra ben 29 palloni, seguito da Held (Taranto) con 25 e Ramon (Cisterna) con 22.

Nella graduatoria degli acers sono in tre a dividersi il primato di giornata: Porro (Padova), Antonov (Grottazzolina) e Plotnytskyi (Perugia) con 5 ace a testa. A muro turno brillante per cinque blokers con cinque vincenti a testa: Caneschi (Milano), Diamantini e Faure (Cisterna), Keita e D’Heer (Taranto).

Volgendo lo sguardo alle classifiche generali troviamo Keita incontrastato leader dei bomber con 224 punti, seguito da Reggers (Milano) con 183 e Faure (Cisterna) con 179. Tra i battitori primeggia Plotnytskyi con 19 seguito da Lagumdzija (Civitanova) con 19 e Bayram (Cisterna) con 17. A muro sempre primo Demyanenko (Grottazzolina) con 24, poi Nedeljkovic (Cisterna) con 23 e D’Heer con 22.

On Fire puntata dedicata a Tim Held, figlio d'arte che sta trovando a Taranto, a 26 anni la definitiva consacrazione. I venticinque punti marcati contro Civitanova nell'ultimo turno ha permesso alla squadra di Boninfante di rimontare dallo 0-2 al 3-2 portando, con grande personalità i suoi alla vittoria. Che sia finalmente sbocciato il suo talento ?