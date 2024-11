Grottazzolina-Civitanova e Trento-Padova anticipi dell'11a giornata

ROMA- Itas Trento e Cucine Lube Civitanova , che prenderanno parte al Mondiale per Club in programma dal 10 al 15 dicembre in Brasile all’Arena Sabiazinho di Uberlandia, dovranno sporstare i rispettivi incontri di Superlega dell'ultima di andata e della 1a di ritorno. Le due protagoniste. Domani, 27 novembre alle 20.30 gli uomini di Medei saranno in trasferta, per l'undicesima giornata in casa di Grottazzolina. In contemporanea la formazione di Soli ospiterà La Sonepar par Padova.

LE DUE SFIDE-

Yuasa Battery Grottazzolina - Cucine Lube Civitanova

Dopo un fitto legame fatto di allenamenti congiunti e amichevoli in preseason nel corso degli anni, la matricola Yuasa Battery Grottazzolina e la Cucine Lube Civitanova si incrociano per la prima volta sotto rete in una partita di SuperLega Credem Banca per giocarsi nel derby marchigiano del PalaSavelli i tre punti. Un tesoretto che servirebbe a entrambe le squadre: i padroni di casa chiudono la classifica a 2 punti, sono ancora a secco di vittorie nella massima serie, ma hanno sempre lottato alla pari con i rivali, come nella gara persa 3-1 sabato con Cisterna tra le mura amiche. Il team cuciniero, dopo la rocambolesca sconfitta al tie break a Taranto, ha 17 punti in coabitazione con Piacenza, alle spalle solo di Perugia e Trento, e insegue la prima vittoria esterna in campionato in vista della griglia di Del Monte® Coppa Italia. Sono tre gli ex biancorossi in campo: Andrea Marchisio, Manuele Marchiani e Tsimafei Zhukouski. Nella panchina della Lube siede l’assistant coach Romano Giannini, con trascorsi nello staff di Grottazzolina a inizio carriera. Aria di record in Regular Season: nella Yuasa Riccardo Vecchi è vicino ai 2000 punti (-8), tra gli ospiti Giovanni Gargiulo è alla gara n. 200, Mattia Bottolo è mira ai 1000 punti (-12). Ancora a mezzo servizio, lo schiacciatore di casa Michele Fedrizzi è a 7 attacchi dai 2500 in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Andrea Marchisio a Lube nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Manuele Marchiani a Lube nel 2006/07, 2010/11; Tsimafei Zhukouski a Lube nel 2017/18 - Allenatori: Romano Giannini a Grottazzolina nel 2002/03, 2003/04, 2003/04



Andrea Marchisio (Yuasa Battery Grottazzolina)- « E' una partita molto sentita dal territorio perché ogni derby è speciale, in questo caso a maggior ragione perché i paesi sono molto vicini. Mi auguro che anche il palazzetto sia pieno come come lo è stato nelle ultime gare. Sicuramente sarà per me una partita speciale perché ho vestito la maglia Lube per cinque anni, avendo la fortuna e l'onore di poter allenarmi con grandi campioni e di far parte di una squadra che ha vinto tanto. Non sarà una partita come le altre, però la affronteremo come un match normale, pur consapevoli che per l'ambiente è una partita che vale doppio. Non arriviamo in un momento bellissimo, però lo sapevamo. Loro arrivano dopo una sconfitta a Taranto, quindi verranno col coltello tra i denti. Noi dovremo essere bravi a partire subito forte, come abbiamo fatto contro Trento e contro Cisterna, senza però scioglierci, come invece è successo sabato. Questa penso sia la chiave che ci potrà consentire di far bene ».

Romano Giannini (II allenatore Lube Civitanova)- « Quando decisi di dedicare la mia vita alla pallavolo, le stagioni che mi lanciarono furono sulla panchina di Grottazzolina. In particolare nel 2003/04. Da ex l’ho affrontata altre volte, ora è bello ritrovarci in SuperLega. Ci attende un incontro importantissimo e difficile, soprattutto dopo la partita rocambolesca a Taranto. Nella casella vittorie della Lube in campionato manca il primo successo esterno e vogliamo centrarlo nel derby. Questa sfida ha le credenziali per essere complicata, ma dobbiamo salire di livello. Domenica al PalaMazzola sembrava la giornata giusta, le occasioni sprecate ai vantaggi del terzo set hanno scalfito la personalità e le sicurezze delle quattro vittorie di fila per 3-0 tra campionato e Challenge Cup. Bisogna diventare più concreti, al limite del cinismo. Non dobbiamo pensare alla Yuasa, ma a imporre la nostra pallavolo per tutto l’arco della gara. A maggior ragione in trasferta, se si sbaglia è indispensabile passare oltre e continuare a macinare gioco! ».

Itas Trentino - Sonepar Padova

Sfida n. 44 in Serie A Credem Banca tra Itas Trentino e Sonepar Padova. La tradizione è favorevole al team gialloblù grazie a 35 successi negli scontri diretti contro gli 8 dei patavini, che però hanno espugnato la ilT quotidiano Arena nell’ultima sfida di Regular Season coronando così un bilancio parziale di tre vittorie corsare negli ultimi cinque match sulle Dolomiti. Secondi in campionato a 24 punti, con una sola lunghezza di ritardo da Perugia e reduci da una prova di forza casalinga contro Monza, i campioni d’Europa sono gli unici a reggere il passo della Sir con il giro di boa alle porte. Una vittoria nell’anticipo infrasettimanale significherebbe superare in vetta temporaneamente i campioni del mondo. Gli ospiti, invece, con 10 punti all’attivo sono al momento fuori dalle prime otto squadre e quindi dai Quarti di Coppa, ma visto che Milano e Cisterna hanno disputato una partita in più e i puntini sono ottavi a quota 12, in caso di exploit a Trento arriverebbero al giro di boa con serie possibilità di centrare un obiettivo ambizioso, ma devono prima fare i conti anche con un fresco ex, l’opposto Gabi Garcia, che potrebbe alternarsi con Kamil Rychlicki viste le gare ravvicinate. Aria di record in Regular Season per Jan Kozamernik, assente nell’ultimo match (2 attacchi vincenti ai 500) e per Daniele Lavia, che con 5 punti raggiungerebbe quota 2000. Sul fronte padovano, invece, Luca Porro è alla sua gara n. 100 in carriera.

PRECEDENTI: 43 (8 successi Sonepar Padova, 35 successi Itas Trentino)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Padova nel 2023/24 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Padova nel 2011/12



Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Affrontiamo l’ultima partita casalinga del nostro girone d’andata ben sapendo quanto sia importante: rappresenta un tassello decisivo all’interno della serie di appuntamenti ravvicinati che stiamo vivendo in questo periodo. Andremo quindi alla ricerca di un altro risultato di spessore per la nostra classifica e, al tempo stesso, proveremo a migliorare ulteriormente il ritmo di gioco anche in vista di un mese di dicembre che ci vedrà sempre in campo. Padova ha allestito un’ottima rosa, con un interessante mix fra giocatori esperti e giovani, è ottimamente allenata e con le grandi ha sin qui avuto la capacità di giocare senza alcun tipo di timore riverenziale. In particolar modo la battuta è uno dei fondamentali più incisivi della Sonepar e credo proprio che sarà questo aspetto la chiave del match; se vorremmo vincere dovremo riuscire a contenere al meglio il loro servizio che in almeno quattro delle sei rotazioni è molto incisivo. Siamo ancora in emergenza al centro della rete, ma mi auguro che la squadra riesca a presentarsi con lo stesso spirito e con la stessa qualità di gioco che ha messo in mostra contro Monza, facendo passare in secondo piano le assenze con cui attualmente dobbiamo fare i conti ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Trento, come Perugia, sta giocando un campionato quasi a sé. Parliamo di una squadra di livello internazionale che difficilmente lascia spazio agli avversari. Tuttavia, non ci presenteremo con timori reverenziali: voglio vedere la squadra aggressiva fin dal servizio, cercando di mettere in difficoltà la loro ricezione e sfruttare al massimo le poche occasioni che ci concederanno. Dovremo mantenere continuità e concentrazione per tutta la durata della partita. Siamo consapevoli del nostro valore e vogliamo restare vicini nel punteggio, come abbiamo dimostrato di saper fare nelle ultime sfide, provando a capitalizzare ogni possibilità ».



ANTICIPI 11ª GIORNATA DI ANDATA –

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Luciani Ubaldo, Cesare Stefano

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 20.30

Itas Trentino - Sonepar Padova Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Piana Rossella (Lentini Gianmarco)



LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 25, Itas Trentino 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 17, Cucine Lube Civitanova 17, Rana Verona 15, Allianz Milano 15, Valsa Group Modena 12, Cisterna Volley 12, Sonepar Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 9, Mint Vero Volley Monza 7, Yuasa Battery Grottazzolina 2.



1 incontro in più: Allianz Milano e Cisterna Volley.