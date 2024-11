Starting Six: Piacenza in caccia di riscatto, Civitanova-Trento super match

Prima Fila presenta il programma dell'ultima giornata che, dopo l'anticipo fra Milano e Cisterna dello scorso 7 novembre, presenta cinque sfide tutte da seguire. Si parte con l'anticipo fra Piacenza e Grottazzolina, due formazioni che hanno entrambe bisogno di punti per invertire il trend negativo. I biancorossi di Anastasi, falcidiati dagli infortuni, dopo tre sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare dal primo al quarto, cercano il successo che li possa riportare in scia delle grandi, la squadra di Ortenzi una scossa che possa permetterle di rialzare le proprie sorti che attualmente la vedono all'ultimo posto della classifica. Tra i match domenicali curiosità ed attesa per la sfida tra Civitanova, ancora imbattuta in casa, e Trento, attuale capolista (sia pure con una partita in più). Perugia sarà impegnata sul campo di Monza, trasferta delicata nonostante gli alti e bassi della formazione di Eccheli. Taranto, che in casa è stata spesso un 'ammazzagrandi' ospita Modena. Pronostico impossibile alla vigilia. Il turno si concluderà con l'atteso derby veneto fra Verona e Padova.

Social Show ci offre come sempre le immagini più belle della 9a giornata, quelle che hanno emozionato il pubblico sugli spalti e chi le ha selezionate sui social.

Affari interni ci parla dell'Assemblea telematica delle società di serie A che ha portato all'approvazione, all'unanimità del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2023/24. Sono state inoltre illustrate e ripercorse le attività più significative della stagione scorsa, dai risultati sportivi dei 3 campionati e degli 8 eventi, passando dalla trionfale stagione internazionale (Trento campione d’Europa e Perugia campione del Mondo) fino ai positivi incrementi riscontrati su pubblico e incasso. Sono poi state evidenziate le innovazioni più rilevanti che hanno coinvolto tutte le aree di lavoro dei club e della Lega, con particolare riferimento agli investimenti in ricerca e sviluppo, che da sempre rappresentano un tratto distintivo della Lega Pallavolo Serie A.