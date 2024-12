Verona-Taranto è il terzo anticipo dell'11a di andata

La Sir Susa Vim Perugia si è aggiudicata con una settimana di anticipo il simbolico scettro d’inverno, portandosi in classifica a +1 sull’Itas Trentino, che è seconda e ha già raggiunto il giro di boa dopo l’anticipo casalingo vinto in casa con la Sonepar Padova e il passo falso nelle Marche in quattro set contro la Cucine Lube Civitanova. I cucinieri, proprio grazie alla vittoria con i gialloblù e al precedente 3-0 corsaro nel derby regionale a Porto San Giorgio, sono balzati di nuovo al terzo posto provvisorio garantendosi un pass da testa di serie per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia, come i Block Devils e i dolomitici.

L’ultimo slot per giocare in casa il primo turno del trofeo con la coccarda tricolore se lo contendono la Gas Sales Bluenergy Piacenza, attesa domenica alle 15.30 al PalaBarton dai Campioni del Mondo, con passerella televisiva in diretta su Rai 2, e la Rana Verona, vittoriosa in tre set nel derby regionale in trasferta alla Kioene Arena. Gli emiliani hanno l’arduo compito di battere per 3-0 o 3-1 la Sir per riacciuffare il terzo posto, mentre basterebbero 2 punti per la certezza di mantenere la quarta piazza e sventare un’eventuale rimonta degli scaligeri, attualmente a -2 dalla Gas Sales e pronti a inaugurare l’ultima giornata in casa alle 20.00 di venerdì contro la Gioiella Prisma Taranto. Il team ionico è ancora in corsa per un posto in Coppa Italia dopo il punto incamerato domenica tra le mura amiche, ma serve una vittoria da 3 punti e la concomitante sconfitta per 3-0 o 3-1 di Cisterna Volley, impegnata alle 18.00 di domenica con esclusiva VBTV in casa con la Mint Vero Volley Monza, penultima. La giornata si chiude alle 19.00 di domenica al PalaPanini con lo spareggio tra la Valsa Group Modena e l’Allianz Milano. Chi vince chiude avanti alla rivale, visto che gli ambrosiani sono in vantaggio di un punto e le due squadre hanno lo stesso numero di vittorie. Entrambe le contendenti devono vendere cara la pelle perché potrebbero scivolare fino all’8° posto. Nessuna possibilità di accedere alla Coppa per la Sonepar Padova, che ha perso gli ultimi treni utili e ha chiuso il girone di andata in anticipo.

TUTTE LE SFIDE-

Rana Verona - Gioiella Prisma Taranto

Nell’incrocio numero 18 tra Rana Verona e Gioiella Prisma Taranto (11 a 6 le vittorie nei precedenti) sono in palio punti chiave. Gli scaligeri sono quinti in classifica e si candidano a ultima testa di serie per il primo turno di Del Monte® Coppa Italia, ma per soffiare il quarto posto a Piacenza, ora a +2, servono la vittoria e il simultaneo passo falso degli emiliani: basta un successo al tie-break in caso di concomitante stop per 3-0 o 3-1 della Gas Sales, si rende indispensabile un’affermazione per 3-0 o 3-1 in caso di sconfitta al tie-break di Piacenza. Per mantenere la quinta posizione, invece, il sodalizio veneto deve vincere un set, ma basterebbe che Milano non riuscisse a passare 3-0 a Modena. Sul fronte opposto ha le idee chiare Taranto, che si presenta con l’ex Verona Aimone Alletti. Per acciuffare l’ottava piazza, e accedere ai Quarti di Coppa Italia contro Perugia, la compagine pugliese deve vincere da tre punti al Pala Agsm Aim, sperando che Cisterna perda per 3-0 o 3-1 in casa con Monza. Record vicini per Luca Spirito (1 block ai 200 in Regular Season) e, sul fronte tarantino, per Jan Zimmermann, alla sua centesima apparizione in Italia.



PRECEDENTI: 17 (6 successi Gioiella Prisma Taranto, 11 successi Rana Verona)

EX: Aimone Alletti a Verona nel 2018/19

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Quella con Taranto è una partita importante per noi, dobbiamo prepararla con molta attenzione. Non è semplice, perché ha saputo giocare bene contro le squadre forti, hanno buoni numeri in cambio palla, quindi dobbiamo cercare di trattenerli organizzando bene il nostro muro. Dovremo essere bravi in cambio palla e tenere il ritmo alto della gara dall’inizio alla fine. Bisogna confermare la maturità dimostrata da tutti durante l'ultimo match contro Padova ».

Dante Boninfante (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Venerdì sarà un'altra bella sfida complicata, loro sono una squadra che sicuramente è cresciuta tanto in questi anni con ottima programmazione e buon lavoro, una squadra forte che ha la possibilità di arrivare nei primi 4 posti alla fine della Regular Season. Sarà una partita simile dal punto di vista della battuta e ricezione a quella di domenica contro Modena. Verona infatti fa della battuta uno dei suoi punti di forza e ha degli attaccanti importanti, dovremo cercare di fare una partita molto attenta e di sacrificio ».

Sir Susa Vim Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Il remake della Semifinale di Supercoppa si guadagna la passerella in diretta su Rai 2. La Sir Susa Vim Perugia, campione d’inverno dopo la vittoria in Brianza, a gonfie vele in Champions League con il 3-0 corsaro ad Ankara, e certa di accedere ai Quarti di Coppa Italia da prima testa di serie, sfida per la 14a volta la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha battuto solo in due occasioni i Block Devils e sogna il colpaccio da 3 punti per agganciare Civitanova in classifica e superare i marchigiani grazie al maggior numero di vittorie. Gli uomini di Andrea Anastasi (ex del match), per mantenere il fattore campo nei Quarti di Coppa, devono anche guardarsi dall’assalto a distanza di Verona, con gli scaligeri (18 punti, 6 vittorie) che vogliono scalzare gli emiliani (20 punti, 7 vittorie). Piacenza ha l’esigenza di vincere almeno da 2 punti, perché con una sconfitta al tie-break potrebbe essere agganciata e sorpassata per quoziente set in caso di successo da tre punti di Verona. Tre ex in campo: da una parte Davide Candellaro, dall’altra Gianluca Galassi e Fabio Ricci. Oleh Plotnytskyi è vicino ai 1500 punti in Regular Season (-14), tra gli ospiti Yuri Romanò è vicino ai 2500 attacchi vincenti in carriera (-21), Stephen Maar ai 3000 punti in Italia (-24). Per Perugia l’unico neo è il recente infortunio di Roberto Russo, assente in Turchia.



PRECEDENTI: 13 (11 successi Sir Susa Vim Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Davide Candellaro a Piacenza nel 2020/21; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Fabio Ricci a Perugia nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 - Allenatori: Andrea Anastasi a Perugia nel 2022/23

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Dopo il viaggio lungo di ritorno dalla Turchia, da domani si torna in palestra per preparare Piacenza: è una di quelle partite difficili da giocare e in un certo senso "facili" da preparare perché affronti un grandissimo avversario. I giocatori li conosciamo bene, sono un grande team e naturalmente sarà una partita molto complicata e sarà dura a partire dal cambiopalla perché hanno tantissimi ottimi battitori ».

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Perugia sarà ovviamente importante giocare bene, in questo campionato abbiamo dimostrato di saperlo fare e quando lo facciamo siamo fastidiosi per chiunque. Per questo dovremo pensare soprattutto a quanto accade nel nostro campo, affrontiamo una squadra che ha dimostrato in queste ultime stagioni di essere la più forte e anche in questa stagione è la favorita, non solo per lo Scudetto. Ci aspetta una partita tosta ma anche molto bella da giocare. Difficile trovare punti deboli dei nostri prossimi avversari, forse fino ad ora hanno mostrato un po' meno continuità rispetto al solito visto che qualche set lo perdono, dovremo essere bravi ad approfittare di queste eventuali momenti. Perugia è una squadra molto fisica, in battuta e a muro sono molto fastidiosi ».

Cisterna Volley - Mint Vero Volley Monza-

Terza sfida in SuperLega Credem Banca tra Cisterna Volley e Mint Vero Volley Monza, che finora hanno raccolto una vittoria a testa negli unici due precedenti. Ottavi in classifica a quota 12, i giganti pontini hanno bisogno di mettere in cascina almeno un punto per la certezza di difendere l’ottava piazza, ma possono ancora insidiare la settima posizione di Modena (14 punti). Per il sorpasso, il gruppo laziale ha bisogno di una vittoria per 3-0 a patto che Modena non si imponga in casa con Milano o una vittoria per 3-1 purché Modena non perda al tie-break con i meneghini, anche perché a parità di punteggio in classifica, vittorie e quoziente set, bisognerebbe affidarsi al quoziente punti. Cisterna può far suo il settimo posto anche con un successo al tie-break, purché Modena perda 3-0 o 3-1. Confinata al penultimo posto a quota 7, ma risollevata dal successo al tie-break nella trasferta tedesca in Champions League, Monza sogna un blitz da 3 punti per agganciare Padova, che ha giocato una gara in più, e Taranto, che nell’11° turno gioca a Verona. Seppur potendo contare su cinque lunghezze di vantaggio dal fanalino di coda Grottazzolina, coach Massimo Eccheli vuole chiudere il girone di andata con un distacco maggiore.



PRECEDENTI: 2 (1 successo Cisterna Volley, 1 successo Mint Vero Volley Monza)

EX: Nessuno

Theo Faure (Cisterna Volley)- « La squadra è pronta, vogliamo chiudere bene questo girone di andata anche per dare continuità ai risultati maturati. Ora dovremo essere bravi a continuare così fino alla fine, dopo aver iniziato con delle difficoltà questo campionato. La voglia di fare sempre meglio c'è sempre, ma ora ci aspetta Mint Vero Volley Monza. Ci troveremo contro una squadra che ha molta qualità, che avrà bisogno di far punti. Loro con la Champions League disputano tante partite a distanza ravvicinata, aspetto questo che inevitabilmente porta un dispendio di energia ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Siamo arrivati all’ultima giornata di andata con grande consapevolezza dell’importanza di questa partita. Domenica ci attende una sfida sicuramente non semplice, anche in ottica classifica. Con la vittoria al tie-break in Champions abbiamo dimostrato carattere e determinazione, aspetti che vogliamo mettere in campo anche contro Cisterna. Siamo concentrati e determinati a dare il massimo, per chiudere l’andata, ma soprattutto iniziare il girone di ritorno al meglio »

Valsa Group Modena - Allianz Milano-

Aria di spareggio nella trentesima sfida in Serie A tra Valsa Group Modena e Allianz Milano, con gli emiliani avanti 21 a 8 nei precedenti e pronti a sfidare gli ex in campo, Matteo Piano e Paolo Porro e, in panchina, il tecnico Roberto Piazza. Al momento, la formazione ambrosiana è sesta, forte dei 15 punti raccolti, con un bilancio di 5 vittorie, mentre il collettivo emiliano è settimo a quota 14 con lo stesso numero di vittorie. Chi vince blinda il sesto posto, ma un successo esterno di Milano per 3-0 può tramutarsi in un salto nella quinta piazza, a patto che Verona, ora a +3, fallisca senza vincere set. Un’eventuale sconfitta metterebbe la perdente in una posizione scomoda, con il rischio di scivolare fino all’ottavo posto in base al risultato di Cisterna di Latina in casa contro Monza. In settimana l’Allianz è caduta lottando alla pari in casa al tie break con i polacchi dello Zawiercie nella Pool di Champions League. Record in arrivo per Vlad Davyskiba, che con 2 punti centrerebbe quota 1000 in Regular Season, e per Dragan Stankovic, a -9 dal traguardo dei 3000 sigilli in Italia. Nel team lombardo Tommaso Barotto cerca il punto n. 800 in carriera, Jacopo Larizza è a -18 dai 1000.



PRECEDENTI: 29 (8 successi Allianz Milano, 21 successi Valsa Group Modena)

EX: Matteo Piano a Modena nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Paolo Porro a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)- « Siamo contenti di esserci qualificati alla Coppa Italia, era uno dei nostri obiettivi. Adesso lavoriamo per salire il più possibile in classifica, la gara con Milano è uno spareggio per il sesto posto e domenica daremo il massimo per provare a scavalcarli in graduatoria. Domenica sarà tosta, loro giocano bene e sarà un match che girerà molto intorno a battuta e ricezione ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « La sfida di Modena si motiva da sola. E’ una partita più complicata da spiegare che non da giocare. Andiamo in un grande palazzetto che trasuda di storia, di tante cose che però alla fine non incidono direttamente sul campo di pallavolo. In campo ci sono solo le due squadre. Noi dobbiamo giocare con la stessa determinazione e intensità dimostrata in Champions e alla fine si vedrà come si chiude la classifica del girone di andata ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA-

Itas Trentino-Sonepar Padova 3-1 giocata il 27 novembre 2024

Yuasa Battery Grottazzolina-Cucine Lube Civitanova 0-3 Giocata il 27 novembre 2024

Venerdì 6 dicembre 2024, ore 20.00

Rana Verona - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Carcione Vincenzo, Santoro Angelo

Domenica 8 dicembre 2024, ore 15.30

Sir Susa Vim Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cesare Stefano, Verrascina Antonella

Domenica 8 dicembre 2024, ore 18.00

Cisterna Volley - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Cerra Alessandro, Zavater Marco

Domenica 8 dicembre 2024, ore 19.00

Valsa Group Modena - Allianz Milano Arbitri: Zanussi Umberto, Lot Dominga