Con le vittorie di Milano e Cisterna definiti gli accoppiamenti di Coppa Italia

I verdetti e il tabellone dei quarti di Coppa Italia

La vittoria per 3-1 di Rana Verona contro Gioiella Prisma Taranto permette ai veneti di chiudere il girone di andata in quarta posizione, guadagnando così il diritto di giocare in casa i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia. Dall’altra parte della rete ci sarà Gas Sales Bluenergy Piacenza che, in virtù della sconfitta al tie-break contro Sir Susa Vim Perugia, non è riuscita nel contro-sorpasso ai danni di Verona, con i biancorossi che chiudono così in quinta posizione. Il match tra Verona e Piacenza è in programma per domenica 29 dicembre alle ore 18.30, con diretta Rai. Erano già sicure di giocare in casa Sir Susa Vim Perugia, Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, che chiudono rispettivamente in prima, seconda e terza posizione. I Block Devils sfideranno ai Quarti di Finale Valsa Group Modena (lunedì 30 dicembre, ore 20.30 con diretta Rai) che, sconfitta 3-1 in casa contro Allianz Milano, è scivolata fino in ottava posizione, venendo sorpassata da Cisterna Volley, vittoriosa tra le mura amiche per 3-1 contro Mint Vero Volley Monza. I pontini viaggeranno in direzione Trento per il primo atto della Del Monte® Coppa Italia, con il match che si giocherà domenica 29 dicembre alle ore 16.00. Completa il tabellone la sfida tra Civitanova e proprio Milano, che chiude il girone di andata in sesta posizione e sfiderà i cucinieri in Coppa Italia: appuntamento per domenica 29 dicembre alle ore 18.00.

QUARTI DI FINALE – DEL MONTE® COPPA ITALIA SUPERLEGA

Domenica 29 dicembre 2024, ore 16.00

Itas Trentino – Cisterna Volley

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.30

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Lunedì 30 dicembre 2024, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena

Cisterna Volley - Mint Vero Volley Monza

Il Cisterna Volley riabbraccia il suo pubblico con una prova di grinta e coraggio contro la Mint Vero Volley Monza, per chiudere al meglio un girone d’andata storico per il nostro club, con la qualificazione alla Del Monte Coppa Italia. La vittoria arriva al quarto set, al termine di oltre due ore di gioco. Ramon è il top scorer del Match, con Faure premiato MVP a fine match. La squadra di coach Falasca chiude al meglio il girone di andata, con una vittoria che proietta Cisterna a quota 15 punti in classifica.

LE FORMAZIONI-Coach Falasca schiera Baranowicz in diagonale con Faure, Diamantini e Nedeljkovic al centro, Bayram e Ramon schiacciatori con Pace libero. Coach Eccheli risponde con Kreling in diagonale con Szwarc, Averill e Beretta al centro, Marttila e Zaytsev schiacciatori con Gaggini libero.

Nel primo set il match fatica a sbloccarsi. Faure rompe gli equilibri con una parallela sul 10-9, prima che Monza, con due muri ben assestati, passi avanti sul 12-14. I pontini non demordono e l’ace di Baranowicz riporta il set in parità sul 16-16. Il Cisterna Volley forza dai nove metri e con Bayram colpisce ancora, portandosi avanti sul 18-17. Ramon trova le mani del muro, tenendo i padroni di casa avanti sul 20-18. Faure sigla l’ace del 22-19. Marttila va a rete al servizio ed è Bayram a muro a chiudere il primo parziale in favore di Cisterna sul 25-20.

La Vero Volley Monza dà battaglia e nel secondo set è Cisterna a inseguire. Faure in diagonale firma il 7-7, Bayram tiene in scia i pontini con l’ace del 10-11. Un numero di Bayram in attacco porta Cisterna sul 12-13. I brianzoli scappano grazie a Kreling, che piazza l’ace del 13-16, con Monza che accumula vantaggio. La diagonale di Ramon tiene in gioco Cisterna sul 14-18. La squadra di Falasca resta in partita: Rivas prende il posto di Bayram e Diamantini firma il punto del 16-20. Fanizza e Czerwinski subentrano a Baranowicz e Faure. Proprio l’opposto austriaco incide, andando a segno sul 20-23, ma Monza gestisce il vantaggio e chiude il set sul 21-25 con Marttila.

Cisterna reagisce: Faure in diagonale trova il punto del 5-3. Bayram guida Cisterna propiziando la prima fuga sul 10-7. Faure ferma Marttila a muro sul 12-8, ma nello stesso fondamentale è Di Martino a accorciare le distanze sul 13-11. Diamantini trova l’angolo giusto in primo tempo, poi è Faure a fare centro dai nove metri sul 16-12. Cisterna difende e poi contrattacca: il muro di Diamantini su Kreling del 17-12 accende il Palasport. Kreling guida la ripartenza dei brianzoli, piazzando l’ace del 17-15. A muro, prima Averill e poi Szwarc, riportano l’equilibrio (17-17). Faure carica in parallela, siglando il 21-18. Bayram in pallonetto firma il 24-20, poi Marttila va fuori e il nuovo vantaggio dei pontini si concretizza sul 25-21.

La partita resta combattuta. Bayram trova l’ace sul parziale di 11-11, è Nedeljkovic poi a portare avanti Cisterna nell’azione successiva chiudendo a muro Szwarc. Faure apre la diagonale portando il set sul 14-12. Il match ritorna in equilibrio, con il muro di Ramon a tenere il set sul 16-16. I brianzoli restano in partita, con Di Martino abile a firmare il 21-21. L’attacco di Ramon porta Cisterna al match point sul 24-23, ma Monza resiste e porta la serie ai vantaggi. Ramon trova la parallela del 28-28. Prima il muro di Diamantini e poi il colpo di Ramon chiudono il match sul 30-28, portando l’intera posta in palio al Cisterna Volley.

I protagonisti-

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Oggi è stata una vittoria importante, volevamo vincere per chiudere al meglio il nostro girone di andata e contro avevamo un avversario ostico. Sono molto felice di questa atmosfera, dove riusciamo a giocarcela con tutti fino alla fine. Dobbiamo continuare così, la Del Monte Coppa Italia sarà un ulteriore stimolo per noi ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Inutile nasconderci, paghiamo ancora l’assenza di qualche giocatore e qualche errore in attacco in certe situazioni. Sono i limiti che abbiamo da inizio stagione. Ora pensiamo alle prossime, consapevoli delle nostre possibilità e con una mentalità positiva, pensando partita per partita ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY - MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 30-28) –

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Bayram 16, Nedeljkovic 9, Faure 17, Ramon 20, Diamantini 8, Finauri (L), Fanizza 0, Pace (L), Czerwinski 2, Rivas 0. N.E. Tarumi, Tosti, Mazzone. All. Falasca. Mint

VERO VOLLEY MONZA: Kreling 5, Zaytsev 12, Averill 8, Szwarc 13, Marttila 12, Beretta 2, Rohrs (L), Lawani 3, Di Martino 5, Gaggini (L). N.E. Lee, Mancini, Picchio. All. Eccheli. ARBITRI: Cerra, Zavater, Sumeraro.

Durata set: 24', 32', 33', 39'; tot: 128'.



Mvp: Theo Faure (Cisterna Volley)

Spettatori: 1.626

Valsa Group Modena - Allianz Milano

Vittoria da tre punti di Allianz Milano che dà alla squadra del presidente Lucio Fusaro il sesto posto al termine del girone di andata, ovvero il quarto di finale della Del Monte Coppa Italia a Civitanova contro la Lube il 29 o 30 gennaio. Al PalaPanini si vivono quasi due ore di bella pallavolo. Tanta Allianz Milano nei primi due parziali, poi il ritorno degli emiliani, match di nuovo in discussione e alla fine lo strappo decisivo dei lombardi con Kaziyski e Reggers (sarà l’Mvp del match con 18 punti, contro i 16 di KK) a colpire dai nove metri e poi in attacco.

Piazza mette Porro in diagonale a Reggers, schiacciatori Louati e Kaziyski, al centro Caneschi e Schnitzer, libero Catania. Risponde Giuliani con De Cecco in palleggio e Buchegger opposto, Davyskiba e Gutierrez laterali, Sangunetti e Anzani al centro e Federici Libero.

Allianz Milano chiude la prima azione lunga con un colpetto d’esperienza di KK 1-2. L’avvio è però una bella alternanza punto a punto. E’ Reggers in un doppio tentativo a firmare un altro scambio prolungato apprezzato dal PalaPanini, poi Schnitzer mura Davyskiba per il 6-8. Porro smarco Louati per una parallela nei tre metri e mezzo da riscaldamento 13-15. Percentuali d’attacco elevate per le due squadre (Milano chiude il parziale con un mostruoso 65% e Modena con il 52%). Giuliani ferma il gioco sul 14-17 Milano e punto di Kaziyski. Allunga ancora Allianz con Reggers che sfrutta un’ottima difesa di Porro. Doppio cambio Modena, dentro Meijs e Ikhbayri, ma il divario resta e Giuliani deve fermare ancora il gioco sul 18-22. Anche Piazza risponde con la “nuova” diagonale Zonta-Barotto per due rotazioni. Chiude una pipe di Kaziyski (ottavo punto personale del kaiser) 20-25.

Non ci sono variazioni nei 6+1 per il secondo parziale. Equilibrio propiziato anche dai tanti servizi sbagliati. Prima richiesta di videochek sull’invasione di Anzani e Davyskiba confermato dalle telecamere 5-6. Il doppio ace di Caneschi spezza ancora gli equilibri in campo 6-9 e dentro Rinaldi per Davyskiba, sul punto successivo Giuliani spende il suo primo time out (6-10). Milano tiene in difesa davvero tutto, per fare cadere qualcosa sul campo meneghino servirà il Teddy Bear Toss, lancio di peluches a scopo benefico tra secondo e terzo set. Gutierrez manda out 8-13, il cubano si rifà sul punto successivo dopo un volo di Catania in difesa oltre i led wall panels. Altro errore in attacco degli emiliani, 11-16 e secondo time out Valsa Group. Centimetri a muro per Milano, dentro Gardini per Porro sul 13-17, ma Modena passa con Buchegger. Doppio video check e punto Allianz del 14-20, vola Milano in questo secondo parziale, Modena prova anche la carta Massari su Gutierrez, ma è 14-22. Ci prova comunque Modena con un ace di Buchegger e un’invasione meneghina: 17-22 e time out Piazza. Dentro Larizza per Schnitzer, Modena è on fire 18-22. Doppio cambio emiliano sul 18-23, ma Meijs non si intende con Sanguinetti. Chiude un ace di Louati 18-25 e primo punto Allianz Milano.

Giuliani lascia in campo Rinaldi e Massari. Salgono battuta, muro e percentuale d’attacco dei canarini. E’ comunque un ace di Paolo Porro ad aprire il terzo set. Il muro di Schnitzer sentenzia il 3-5, il centralone canadese mette pure un ace. De Cecco innesca i centrali Anzani e Sanguinetti aiutato dalla ricezione, il set è ancora aperto, ma la squadra di coach Piazza mantiene il suo break 9-11. Buchegger chiude uno scambio lungo: 12-13. Sorpasso Modena 16-15 e time out Piazza. Otsuka per Louati che prende un pallone sul viso. Un errore dell’opposto austriaco di Modena e punteggio ancora in parità 18-18. Larizza per Schnitzer al servizio (19-19). Time out Piazza sul 22-20. Rinaldi firma 23-21, poi il 24 e il 25-21 con due ace (nono punto personale dello schiacciatore nel parziale).

Torna son il 6+1 iniziale Allianz Milano per un quarto e appassionante set. Kaziyski mette due punti in fila 5-7 Allianz. Prova a scappare Milano 5-9, dentro Davyskiba per Buchegger. Bella risposa gialloblù 8-9 con un altro ace di Rinaldi e time out Piazza. Segue un’altra fiammata milanese 9-12, ma dall’altra parte Massari è una sentenza, poi De Cecco e il servizio di Buchegger 12-12 entra Otsuka per Kaziyski. Punto a punto, poi il break dell’opposto di Modena e Piazza ferma il gioco sul 16-14. Torna in campo Kaziyski per provare a fermare Buchegger (18-15). L’ace di Reggers riporta Allianz nel set 18-17 e time out Giuliani. L’errore di Massari vale il 19-19, dentro Barotto per Porro, KK in battuta firma il doppio sorpasso 19-21 e non se ne va fino al 19-23. E’ il break definitivo. Chiude un attacco di Schnitzer 20-25.

I protagonisti-

Luciano De Cecco (Valsa Group Modena)- « Oggi siamo stati assenti per due set, Milano ha messo pressione fin da subito con la battuta e abbiamo sofferto, sono stati bravi anche con muro e difesa. Nel terzo parziale abbiamo avuto una buona reazione, poi nel finale del quarto loro hanno fatto la differenza col servizio di Reggers e Kaziyski e non siamo riusciti a tenere la ricezione ».

Ferre Reggers (Allianz Milano)- « Siamo molto soddisfatti di questa vittoria. Ora siamo sesti dopo una grande partita. Siamo stati molto bravi a vincere oggi. Era importante un successo anche per la Coppa Italia e non prendere subito Trento. Qui a Modena davanti a questo bel pubblico è davvero importante. Io sono davvero, felice a Milano, la squadra, il coach e la società mi danno tanta responsabilità, ma anche tranquillità e confidenza è un momento davvero felice per me ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA - ALLIANZ MILANO 1-3 (20-25, 18-25, 25-21, 20-25) –

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 2, Davyskiba 3, Anzani 5, Buchegger 18, Gutierrez 5, Sanguinetti 8, Gollini (L), Massari 6, Meijs 0, Ikhbayri 1, Federici (L), Rinaldi 13. N.E. Mati, Stankovic. All. Giuliani.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Louati 14, Schnitzer 8, Reggers 18, Kaziyski 16, Caneschi 5, Staforini (L), Larizza 0, Zonta 0, Catania (L), Barotto 0, Gardini 0, Otsuka 1. N.E. Piano. All. Piazza.

ARBITRI: Zanussi, Lot.

Durata set: 24', 30', 28', 30'; tot: 112'.

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 3.403

I RISULTATI-

Sir Susa Vim Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (25-19, 25-23, 22-25, 17-25, 15-9)

Valsa Group Modena - Allianz Milano 1-3 (20-25, 18-25, 25-21, 20-25)

Cisterna Volley - Mint Vero Volley Monza 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 30-28)

Rana Verona - Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) Giocata il 7 novembre 2024

Itas Trentino - Sonepar Padova 3-1 (25-19, 23-25, 25-23, 25-19) Giocata il 27 novembre 2024

Yuasa Battery Grottazzolina - Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25, 18-25, 21-25) Giocata il 27 novembre 2024

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 30, Itas Trentino 27, Cucine Lube Civitanova 23, Rana Verona 21, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Allianz Milano 18, Cisterna Volley 15, Valsa Group Modena 14, Sonepar Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 10, Mint Vero Volley Monza 7, Yuasa Battery Grottazzolina 2

IL PROSSIMO TURNO-

Venerdì 13 dicembre 2024, ore 20.00

Mint Vero Volley Monza - Yuasa Battery Grottazzolina

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16.00

Allianz Milano - Gioiella Prisma Taranto

Domenica 15 dicembre 2024, ore 18.00

Rana Verona - Sir Susa Vim Perugia



Domenica 15 dicembre 2024, ore 20.30

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Itas Trentino - Cisterna Volley

Sonepar Padova - Cucine Lube Civitanova