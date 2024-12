Starting Six: Perugia supera Piacenza, Cisterna ai quarti di Coppa Italia

ROMA -Starting Six, l'osservatorio sulla pallavolo maschile, retrospettiva sull'ultima giornata di andata di Superlega che ha determinato gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia.

Match&Play, nel commento di Pasquale Di Santillo, l'analisi delle quattro partite andate in scena da venerdì a domenica, dopo i due anticipi che hanno visto Trento e Civitanova (impegnate in questi giorni nel Mondiale per Club) vincere contro Padova e Grottazzolina.

Cisterna batte Monza e si qualifica per la Coppa Italia raggiungendo il settimo posto dopo la sconfitta di Taranto a Verona. Gli uomini di Stoytchev salgono al quarto posto complice il ko di Piacenza sul campo di Perugia che consolida il primo posto ma fatica cinque set per domare i ragazzi dell'ex Anastasi. Sesta piazza per Milano che vince al Pala Panini contro Modena che scivola all'8° posto..

Overthestat le classifiche di rendimento della giornata che fra i marcatori hanno visto due trentini, Michieletto e Rychlicki realizzare 21 punti a testa, segue Ramon (Cisterna) con 20. Al servizio si distinguono Plotnytskyi (Perugia) e Rinaldi (Modena) con 4 aces. Fra i muratori ben sei a pari merito con4 muri: Nedeljkovic (Cisterna), Szwarc (Monza), Flavio e Rychlicki (Trento), Podrascanin (Civitanova) e Giannelli (Perugia). Nelle classifiche generali Keita (Verona) continua a guidare guida con 266, poi Michieletto (Trento) con 208 e Reggers (Milano) con 201. Fra gli acers in testaPlotnytskyi con 24 seguito Lagumdzija (Civitanova) e Bayram (Cisterna) con 20. Fra i blockers due in vetta a pari merito Anzani (Modena) e Nedeljkovic con 28 poi Demyanenko (Grottazzolina) con 26.

Mondiale per Club ci porta in Brasile dove Trento e Civitanova, a caccia rispettivamente del sesto e del secondo titolo mondiale, affrontano le migliori formazioni del continente.