Grottazzolina risorge a Monza

MONZA- Dopo un’attesa lunga oltre cinquant’anni, arriva a Monza, nell'anticipo della 1a di ritorno , la prima storica vittoria in massima serie per Grottazzolina, che con una gara di intensità pazzesca sorprende la Mint e si prende l’intera posta in palio in quello che, pur inimmaginabile ad inizio stagione, era uno scontro diretto. La pressione di giocarsi un match dall’alto contenuto emotivo nei bassifondi della classifica gioca un brutto scherzo agli uomini di Eccheli, abituati a giocare per ben altri obiettivi. La Yuasa Battery mette invece in campo la più classica delle partite perfette e si prende l’intera posta, tornando finalmente a sorridere per una vittoria che mancava dallo scorso 25 aprile a Siena.

Coach Eccheli affida la regia a Kreling, con Szwarc opposto; Zaytsev e Marttila in banda, Averill e Beretta centrali con Gaggini libero; risponde Grottazzolina con Zhukouski in diagonale a Petkovic, Fedrizzi e Tatarov ad agire da posto quattro, Demyanenko e Comparoni al centro e Marchisio a dirigere le operazioni di seconda linea. Sempre out Juantorena nelle fila brianzole, unitamente a Mosca; ancora indisponibile Antonov tra le fila Yuasa, nemmeno al seguito della squadra. Prosegue dunque la maledizione grottese che non riesce a disputare una partita con l’organico al completo. In questo caso, però, i grottesi sono in buona compagnia perché anche Monza deve fare i conti con problemi fisici che si porta avanti dall’inizio della stagione.

Il primo punto del match è di Tatarov, direttamente dal servizio, ma il primo break arriva per la Mint, che con Zaytsev capitalizza il 6-4 in mani out, per poi ripetersi a muro sul 8-6; Petkovic si vendica però subito e riporta Grottazzolina in parità a quota 10. Ancora Zaytsev a ridare l’allungo ai locali con i tre attacchi vincenti del 16-13 che costringono Ortenzi al time out; la Yuasa si aggrappa molto al suo opposto serbo che la riporta in parità a quota 18. Un fulmine al servizio di Comparoni colpisce Marttila che non controlla, ancora Petkovic per il muro del 19-21 Yuasa sempre sul finlandese. L’ace di Fedrizzi regala ai suoi il set point, chiude Tatarov con il diagonale del 22-25.

Avanti Grottazzolina in apertura di secondo set, l’ace di Fedrizzi vale il 2-4; il solito Petkovic per il 4-7 in mani out. Non c’è tocco a muro sull’attacco di Fedrizzi da posto quattro, si blocca la Yuasa e Monza torna sopra con l’ace di Marttila che vale il 8-7. Ancora dai nove metri il ribaltone grottese, ancora con Fedrizzi, imitato poi dal compagno Demyanenko per il 12-14; Marttila accorcia a muro, ace di Szwarc per la nuova parità a quota 16. Ancora il finlandese ad inventarsi il vantaggio monzese di seconda intenzione in pipe, magia di Kreling che regala a Szwarc il cioccolatino del 19-17; la lunghissima azione del 20-21 la chiude Fedrizzi, ma quante difese e che spettacolo agonistico! Zhukouski mura ad uno Szwarc riportando la Yuasa in parità, Demyanenko vince il contrasto a muro col suo connazionale per il 21-22 grottese, con Eccheli che toglie lo stesso Szwarc per Rohrs. Subito protagonista il tedesco col muro su Tatarov, per poi ripetersi in attacco; Zhukouski però decide che il set deve chiudersi qui e direttamente dai nove metri sigla il 24-26 che concede a Grottazzolina, per la prima volta in stagione, il doppio vantaggio.

Il primo vantaggio Yuasa arriva sul 3 – 4, con Zaytsev che la spara out senza muro; il muro di Beretta su Petkovic vale il 6-5 Mint, che allunga fino al 9-6 con Szwarc. Non c’è tocco a muro sull’attacco dello “zar”, Demyanenko mura Szwarc e Grottazzolina torna sopra 10-11. Cambio immediato per Eccheli, che rimette ancora una volta Rohrs da opposto (anche Lawani non è al meglio), subito a segno. Il 12-14 è di Petkovic, che spinge una palla velenosa sul muro Mint, Rohrs cerca il mani out su Zhukouski ma il croato non si fa “uccellare”. La Yuasa Battery è on fire, Fedrizzi dai nove metri spinge da par suo ed è 12-17 per la truppa di Ortenzi; il monster block di Comparoni su Marttila è da urlo e vale il 14-20. Guizzo della Mint, con Rohrs al servizio i brianzoli accorciano fino al -3 che costringono Grottazzolina al time out. Tatarov salta in cielo e bombarda, superdifesa di Marchisio ed il muro di Petkovic vale il 17-22; ancora Rohrs a riportare Monza sotto di tre. Il primo tempo di Demyanenko vale il match point, annullato da Zaytsev; Dusan Petkovic, MVP ed autentico mattatore, chiude però subito un match storico che vale la prima vittoria in Superlega per Grottazzolina, in un imprevedibile scontro diretto, in trasferta e col massimo scarto.

Una ripartenza da sogno, dunque, quella della Yuasa Battery in questo girone di ritorno; le ultime confortanti prestazioni, pur senza punti, avevano lasciato intendere che la gara potesse essere combattuta ad armi pari, ma lo spirito messo in campo dai ragazzi grottesi è stato davvero eccezionale e di fronte ad una tale compattezza la Mint, forse anche sorpresa, è stata costretta ad ammainare bandiera bianca. Sorride finalmente Grottazzolina, e lo fa con merito, perché sopportare tanto senza raccogliere ti forgia, ma stasera, finalmente, c’è spazio anche per il puro godimento.

I protagonisti-

Massimo Eccheli (Allenatore MINT Vero Volley Monza)- « La partita è difficile da commentare, noi non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Grottazzolina è più abituata di noi a questo tipo di partite, ed è stata più reattiva e caparbia. Ha giocato meglio di noi, il risultato è meritato. Ci siamo infilati in un tunnel, dal quale si esce solo con la convinzione di poter giocare meglio insieme, avendo fiducia uno nell’altro e non mollando mai ».

Dusan Petkovic (Yuasa Battery Grottazzolina)-« Sono molto felice che siamo riusciti a vincere oggi, abbiamo atteso questa vittoria per tanto tempo, finalmente è arrivata e l'emozione è grande. Spero che possa essere solo la prima, che sia per noi un nuovo inizio e che possano seguirne tante altre ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 0-3 (22-25, 24-26, 21-25) –

MINT VERO VOLLEY MONZA: Zaytsev 9, Averill 4, Szwarc 4, Marttila 11, Beretta 9, Kreling 0, Picchio (L), Rohrs 7, Di Martino 0, Gaggini (L). N.E. Lee, Frascio, Lawani, Mancini. All. Eccheli.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Tatarov 11, Comparoni 6, Petkovic 18, Fedrizzi 11, Demyanenko 8, Zhukouski 4, Cubito (L), Vecchi 0, Marchisio (L). N.E. Mattei, Marchiani, Cvanciger, Schalk. All. Ortenzi.

ARBITRI: Cappello, Zanussi, Pernpruner.

Durata set: 27′, 30′, 26′; tot: 83′.

MVP: Dusan Petkovic (Yuasa Battery Grottazzolina)

Spettatori: 1486