Verona travolgente a Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Un Cisterna Volley propositivo non basta a fermare Rana Verona, corsara al Palasport di Viale delle Province, nel secondo anticipo della 2a ritorno , in tre set 0-3 (23-25; 18-25; 23-25) al termine di una partita perfetta da parte degli uomini si Stoytchev, efficace in attacco e al servizio, finalizzata dal solito incontenibile Keita autore di 19 punti. Per la squadra di coach Falasca invece pesano di contro gli errori commessi. Il match termina dopo oltre un’ora e mezza, con Cisterna che vede sfumare sul 23-25 il primo e l’ultimo parziale.

Prima del match, il capitano del Cisterna Volley, Michele Baranowicz, ha ricevuto da Antonio Conte di Credem Banca il prestigioso premio di MVP Credem Banca per il mese di novembre. Durante la partita, a cavallo tra i set, c’è stato spazio anche per l’esibizione delle “Official Cheerleaders Galilei – Sani”, dell’istituto superiore di Latina, coordinate dalla docente Cristina Bartolini, che hanno contribuito a mantenere alto l’entusiasmo sugli spalti.

Coach Falasca ha confermato il sestetto titolare: Baranowicz in regia con Faure opposto, Nedeljkovic e Diamantini al centro, Bayram e Ramon come schiacciatori, e Pace libero. Dall’altra parte, Rana Verona, priva di Donovan Dzavoronok, ha schierato Abaev in regia, Keita opposto, Vitelli e Zingel al centro, Mozic e Sani in banda, e D’Amico come libero.

Cisterna Volley parte forte, respingendo con efficacia gli attacchi di Keita e trovando il primo break sul 7-3 grazie al muro di Faure su Mozic. Verona però reagisce subito, agganciando il punteggio sull’8-8 con un attacco di Zingel. La sfida prosegue punto a punto: Ramon e Faure riportano avanti Cisterna sul 14-12, ma Verona, trascinata da Mozic, recupera sul 16-16. Nel finale, gli scaligeri mettono la freccia con Cortesia che firma il 20-22. Mozic sigla il 22-24 al termine di uno scambio intenso, e un primo tempo di Cortesia chiude il set sul 23-25 in favore di Rana Verona.

Il copione nel secondo set non cambia: Cisterna parte aggressiva, con Nedeljkovic protagonista in avvio per il 4-1. La squadra di casa mantiene il ritmo e con una diagonale di Ramon si porta sul 7-3, ma Verona non molla e ribalta la situazione portandosi sul 7-8. I pontini cercano di resistere al pressing avversario: Nedeljkovic trova il punto del 13-14, ma gli errori iniziano a pesare. Falasca prova a mescolare le carte, inserendo Mazzone al posto di Diamantini, ma Verona ne approfitta per allungare sul 14-19. I cambi successivi vedono Fanizza e Czerwinski sostituire Baranowicz e Faure, con il nuovo opposto subito a segno. Tuttavia, Verona gestisce il vantaggio: Cortesia trova il set point sul 17-24 e Keita chiude sul 18-25.

Nel terzo set Rana Verona rompe gli equilibri grazie alla diagonale potente di Mozic (6-8), ma due assoli a muro di Nedeljkovic riportano avanti i pontini sul 9-8. Verona non si scompone e con Mozic chiude un lungo scambio sul 9-12. Non bastano le difese di un superlativo Pace per Cisterna, con Keita ad aumentare il gap sul 13-17. Coach Falasca chiama in gioco Rivas al posto di Bayram, con il venezuelano subito a segno prima in parallela, poi in diagonale sul 15-18. Cisterna ricuce il gap: due colpi di Ramon accorciano le distanze sul 18-20. Verona resta avanti e con Keita trova il punto del 21-24. Cisterna annulla i primi due match point, poi è sempre Keita a colpire sul muro per chiudere il match in favore di Rana Verona sul 23-25.

I protgonisti-

Jordi Ramon (Cisterna Volley)- « Contro Rana Verona oggi non è bastata la nostra prestazione, abbiamo pagato gli errori in attacco e contro una squadra di questo calibro siamo andati in difficoltà. Ci mancano quei dettagli che ci potrebbero permettere di fare la differenza contro le squadre di alta classifica, in primis la continuità nei fondamentali, che oggi evidentemente è mancata. Ora non dobbiamo dimenticare quanto di buono fatto negli ultimi due mesi, ci attende subito la sfida contro Gas Sales Bluenergy Piacenza ».

Radostin Stoytchev (Rana Verona)-« La partita era molto complicata e dedico questa vittoria a Dzavoronok, perché quest’anno è un giocatore e una figura importante e positiva; oggi è stato importante il primo set, deciso sui dettagli. Nel secondo Mozic ha fatto la differenza per staccarli e chiudere senza problemi il parziale. Il terzo è stato abbastanza tranquillo, poi loro hanno recuperato ma siamo stati bravi a restare sopra e a chiuderlo. Il lavoro che stiamo facendo in difesa si vede, ma possiamo ancora migliorare tanto. Sono tre punti importanti che ci permettono di affrontare bene la prossima partita ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY – RANA VERONA 0-3 (23-25; 18-25; 23-25)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz, Faure 10, Nedeljkovic 7, Diamantini 1 Bayram 9, Ramon 13, Pace (L), Mazzone 2, Czerwinski 1, Fanizza, Rivas 2, Tarumi n.e., Finauri (L) n.e. Allenatore: Falasca

RANA VERONA: Abaev 2, Keita 19, Vitelli, Zingel 3, Sani 7, Mozic 14, D’Amico (L), Cortesia 5, Spirito, Bonisoli (L) n.e., Jensen n.e., Chevalier n.e., Zanotti n.e. Allenatore: Stoytchev

ARBITRI: Saltalippi – Vagni

NOTE-Durata set: 34’, 30’, 29’. Tot.93’

MVP: Rok Mozic (Rana Verona)

Spettatori: 1204