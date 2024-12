Starting Six: Grottazzolina al secondo en plein, Perugia comanda

Match&Play ci racconta dell'esaltante rincorsa di Grottazzolina che, superando brillantemente Modena, mette a segno la seconda vittoria di fila ed abbandona l'ultimo posto che lascia a Monza che si è dovuta arrendere, nell'anticipo di sabato, sul difficile campo di Piacenza. In testa continua a correre Perugia che salta l'ostacolo Padova dopo aver ceduto agli uomini di Cuttini il primo parziale. Sempre in anticipo è arrivata la vittoria di Verona che ha sbancato Cisterna in tre set. In vetta non perde un colpo Perugia che ha vinto in rimonta per 3-1 il match interno con Padova. Trento tiene il passo ma per imporsi a Taranto ha dovuto lottare quattro set contro l'ispirata squadra di Boninfante.Civitanova non conosce ostacoli in casa, Milano si arrende in tre set.

In Overthestat si guarda alle prestazioni individuali nei tre fondamentali nella seconda giornata di ritorno. Fra i bomber la tappa la vince Petkovic (Grottazzolina) con 26 punti, seguito da Luca Porro (Padova) con 22, alla pari al terzo posto Michieletto (Trento) e Davyskiba (Modena) con 21. Al servizio si impone Luca Porro con 6 battute vincenti, seguito da quattro giocatori con 4 aces Michieletto, Fedrizzi (Grottazzolina), Plotnytskyi (Perugia) e Marr (Piacenza). A muro il vincitore di tappa è Stankovic (Modena) con 6, seguito da cinque giocatori con 4: Nedeljkovic (Cisterna), Lanza (Taranto), Flavio e Sbertoli (Trento) e Boninfante (Civitanova).

Nelle generali al comando sempre Keita (Verona) con 304 punti, poi Reggers (Milano) con 237 e Michieletto con 229. Al servizio conduce Plotnytskyi con 34 aces seguito Buccheger (Modena) con 24 e Lagumdzija (Civitanova) con 22. Fra i blockers si prende la vetta Nedeljkovic con 32, poi una coppia a pari merito con 29, Anzani (Modena) e Flavio (Trento).

Gran finale con la presentazione del boxing day di Superlega che manderà in scena la terza giornata di ritorno nella quale spiccano Trento-Milano, Perugia-Modena e Monza-Civitanova e sui quarti di Coppa Italia in gara secca: Trento-Cisterna, Perugia-Modena, Civitanova-Milano e Verona-Piacenza le gare senza appello.