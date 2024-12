Volley Mercato: Zaytsev al Galatasaray, sembra certo il suo addio a Monza

MONZA- Piove sul bagnato in casa MINT Monza che in campionato occupa sorprendentemente l'ultimo posto della classifica dopo aver disputato lo scorso anno la finale scudetto. Stando alle voci circolate in questi giorni sembra che il futuro di Ivan Zaytsev sia lontano dalla città brianzola. Lo Zar, il cui contratto scade alla fine dell'anno, sembra destinato a non rinnovare e ad accettare l'offerta arrivatagli dal Galatasaray di Istanbul per trasferirsi sin da gennaio in Turchia. Manca l'ufficialità che probabilmente arriverà subito dopo il boxing day del 26 dicembre.