Va in scena la 4a di ritorno fra domenica e lunedì

ROMA- Spacchettata in due giorni va in scena la 4a giornata di Superlega che vede in cartellone match di grande appeal, importanti per la classifica in testa ed in coda. Si parte domenica 5 gennaio con quattro incontri mentre due match, Milano-Monza e Modena-Trento.

A tenere a battesimo il nuovo anno solare, domenica, alle 15.20, con una diretta televisiva d’eccezione su Rai 2 come all’andata, è la sfida di campionato in programma all’Eurosuole Forum tra due semifinaliste della Del Monte® Coppa Italia SuperLega, kermesse che vivrà il suo epilogo il 25 e 26 gennaio a Bologna, ovvero la Cucine Lube Civitanova, tornata in Final Four dopo tre anni di latitanza, e Rana Verona, riuscita a qualificarsi per la prima volta nella fase finale del trofeo con la coccarda tricolore. In palio tra marchigiani e scaligeri in questo primo assaggio del 2025 pallavolistico ci sono i tre punti per la classifica, ma le due squadre sognano di contendersi la Coppa Italia in caso di approdo reciproco alla Finale.

Alle 15.30 è in scaletta il confronto in esclusiva VBTV tra la Gioiella Prisma Taranto, a caccia di punti preziosi per mantenere la categoria, e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che vuole consolidare il terzo posto per dimenticare lo sfortunato finale al tie-break nei Quarti di Coppa Italia. Interessante dal punto di vista agonistico anche il match delle 17.00, con esclusiva VBTV, tra Sonepar Padova, che vuole distanziare le zone a rischio, e la Yuasa Battery Grottazzolina, ultima ma rinvigorita dai 7 punti nelle ultime tre gare. La domenica del grande volley propone alle 18.30, con live streaming su DAZN, la trasferta in terra pontina della Sir Susa Vim Perugia, capolista del torneo e semifinalista della Coppa Italia. I Block Devils vogliono proseguire la marcia immacolata sul campo di Cisterna Volley, considerato molto insidioso anche dalle big. Lunedì, alle 17.00, la calza della Befana riserva agli appassionati tutto fuorché carbone: in programma il derby lombardo con live streaming su DAZN tra Allianz Milano, che ha fallito il quarto approdo consecutivo alla Final Four di Coppa Italia, e Mint Vero Volley Monza, tornata al successo nell’ultimo turno e a caccia di punti salvezza. Il tabellone si chiude alle 18.30 con la diretta Rai Sport di Valsa Group Modena – Itas Trentino.

Gli emiliani, alle prese con una classifica poco lusinghiera e reduci da un percorso altalenante, cercano di assimilare l’energia del PalaPanini per compiere un’impresa contro in vicecampioni del mondo, che in settimana hanno centrato con autorevolezza la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e vogliono i tre punti esterni per proseguire la rincorsa alla vetta della classifica.

TUTTE LE SFIDE-

Cucine Lube Civitanova - Rana Verona

In arrivo il 54° atto delle sfide tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, con tanto di diretta tv su Rai 2 come nel girone di andata, ma questa volta dall’Eurosuole Forum. Il bilancio dei precedenti premia la formazione biancorossa con 43 vittorie su 53 incroci, ma all’andata, sono stati i giganti veneti a imporsi in quattro set tra le mura amiche del Pala Agsm AIM. Entrambi i collettivi sono in fiducia dopo la qualificazione alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia SuperLega a spese di Milano e Piacenza. Nelle Marche tornano due ex da rivali, il libero Francesco D’Amico e il centrale Marco Vitelli. Sfida a distanza per realizzare il muro numero 200 nelle partite di Regular Season, in lizza da una parte Barthelemy Chinenyeze e dall’altra Luca Spirito.



PRECEDENTI: 53 (43 successi Cucine Lube Civitanova, 10 successi Rana Verona)

EX: Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23; Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)- « Con Keita così in forma, Verona è una squadra molto pericolosa anche in trasferta. In classifica gli scaligeri hanno i nostri stessi punti e al momento sono avanti grazie a una vittoria in più, ma noi dobbiamo recuperare un match. Siamo imbattuti in casa e non abbiamo intenzione di fermarci, anzi lottiamo per guadagnare le prime posizioni. Dopo avere rotto il tabù dei Quarti di Coppa Italia abbiamo la testa più libera, ma sappiamo che sarà una sfida dura. Confido nel prezioso aiuto dei tifosi per continuare la serie di vittorie interne ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Il nostro nuovo anno inizia con una partita molto importante. Civitanova ha fatto prestazioni positive nel girone di andata, ha partecipato al Mondiale per Club, è una società che rispetto molto perché ha vinto tanto negli ultimi anni. In ricezione sbagliano poco, sono bravi in attacco e forti in battuta. La partita dipenderà da come gestiamo la ricezione, perché hanno percentuali praticamente uguali sia in cambio palla che in contrattacco. Noi stiamo lavorando per compensare la mancanza di Džavoronok e ci stiamo focalizzando sulla nostre varianti di gioco per continuare a mantenere un trend positivo, anche se non è facile senza un giocatore così importante. La vittoria con Piacenza ci ha dimostrato che siamo sulla strada giusta, ma non dobbiamo montarci la testa. Su questo sono tranquillo, perché siamo umili e concentrati su come migliorare sempre nella gara successiva ».

Gioiella Prisma Taranto - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Gioiella Prisma Taranto e Gas Sales Bluenergy Piacenza si ritrovano sotto rete per la nona volta in Serie A, con gli emiliani vittoriosi per 3-1 all’andata e avanti 6-2 nel bilancio globale dei precedenti. Decimi in classifica, gli ionici vengono dalla battuta d’arresto in quattro set a Padova nel 3° turno, mentre Piacenza, attualmente sul gradino più basso del podio, deve superare il recente stop al tie-break nella trasferta a Verona dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. I piacentini ritrovano due ex in veste di avversari, Roamy Alonso e Fabrizio Gironi. Da una parte Tim Held è a 17 attacchi vincenti da quota 1000, dall’altra Gianluca Galassi è alla gara n. 300 in Regular Season e dista 7 attacchi vincenti dall’obiettivo dei 1000 in Regular Season. Ha trascorsi a Piacenza anche Aimone Alletti.



PRECEDENTI: 8 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Roamy Alonso a Piacenza nel 2022/23, 2023/24; Fabrizio Gironi a Piacenza nel 2022/23, 2023/24

Wout D’Heer (Gioiella Prisma Taranto)- « Ci aspetta una partita difficile, come sempre, perché anche Piacenza sta dimostrando di essere in forma. Loro cercheranno di riprendersi subito con una vittoria dopo la sconfitta ai Quarti di Finale di Coppa Italia Per noi, sì, è un momento complicato: abbiamo perso a Padova 3-1, e può succedere, ma dobbiamo fare di più. Da adesso in poi ogni partita sarà una finale. Domenica sarà fondamentale giocare con il supporto del pubblico e provare a conquistare punti importanti per risalire la classifica ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci rituffiamo in campionato con la voglia di rialzare subito la testa dopo la sconfitta in Coppa Italia e continuare il nostro percorso che ci deve portare ad un finale di stagione importante. Affrontiamo una squadra ben costruita, l’attuale classifica non gli rende del tutto merito ma noi dobbiamo pensare alla nostra metà del campo e dare il massimo per continuare a stare nelle zone alte della classifica. Mi aspetto una partita difficile ma sono certo che la squadra l’affronterà con grande carattere e ha tutte le capacità di poter uscire al meglio dai momenti delicati della gara ».

Sonepar Padova - Yuasa Battery Grottazzolina

Definire l’incontro della Kioene Arena solo importante per la permanenza nella categoria sarebbe riduttivo. Il secondo confronto tra Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzolina, preceduto dalla vittoria corsara dei patavini all’andata, mette in palio 3 punti chiave. I giganti veneti, al secondo appuntamento casalingo di fila, sono decimi a 13 punti con una gara da recuperare e vengono dal 3-1 con Taranto. I marchigiani a Verona hanno registrato la prima sconfitta del girone di ritorno, con un punto in cassaforte, e sono stati agganciati a quota 9 da Monza che ha il naso avanti per 2 vittorie in più a parità di punti. Tre gli ex padovani: Michele Fedrizzi, Andrea Mattei e Dusan Petkovic. Presenza n. 100 in Italia per Marko Sedlacek (3 attacchi vincenti ai 500 in Regular Season). Luca Porro a 2 punti dai 1000 personali in Serie A.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Sonepar Padova)

EX: Michele Fedrizzi a Padova nel 2016/17; Andrea Mattei a Padova nel 2013/14, 2014/15; Dusan Petkovic a Padova nel 2022/23

Matteo Pedron (Sonepar Padova)- « Domenica sarà una battaglia, proprio come all’andata e proprio come con Taranto giovedì scorso. Per noi è come una finale e dobbiamo sfruttare al meglio il fattore campo. Stiamo affrontando questo periodo con la giusta mentalità e concentrazione. Alla fine sarà il campo a dirci se abbiamo lavorato bene, ma sono fiducioso. Con Taranto siamo riusciti a giocare davvero di squadra. Sin da subito abbiamo imposto il nostro gioco attraverso battuta, muro e difesa. Speriamo di fare lo stesso anche domenica per portare a casa un risultato positivo ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sappiamo che ci attende una partita difficile, Padova in casa è una squadra che ha fatto sempre molto bene. All'andata abbiamo avuto del rammarico, potevamo vincerla pur avendo qualche assenza di troppo. Arriviamo al match con tanto lavoro alle spalle, di fatto non ci siamo mai fermati, stiamo provando a recuperare tutti anche se continuiamo ad avere qualche problemino. Mi dicono che ci saranno tanti tifosi al seguito e questo è buono, perché per i ragazzi giocare in un ambiente dove c'è anche il tuo pubblico che ti sostiene, è qualcosa di importante. Sappiamo di dover fare ancora tanto per riuscire ad arrivare dove vogliamo arrivare, però questo inizio di girone di ritorno è incoraggiante perché significa che comunque la strada è giusta. Adesso dobbiamo continuare a spingere in questa direzione ».

Cisterna Volley - Sir Susa Vim Perugia

Cisterna Volley cerca tra le mura amiche la prima vittoria al quarto tentativo con la capolista Sir Susa Vim Perugia, che si presenta con Alessandro Piccinelli, ex libero pontino. I laziali, settimi e a 15 punti come Modena, ma con un match da recuperare, vengono dagli stop per 3-1 patiti a Piacenza in campionato e a Trento in Coppa Italia, mentre i Block Devils, in casa, hanno superato Modena con il massimo scarto sia nella 3a di ritorno della stagione regolare che nella gara di Coppa Italia, approdando così alla Final Four in programma il 25 e 26 gennaio da detentori del trofeo. Da una parte Enrico Diamantini cerca il muro n. 300 in carriera, dall’altra Yuki Ishikawa è a 12 punti dal traguardo dei 2000 in Regular Season e a 10 attacchi dai 2500 in Italia.



PRECEDENTI: 3 (3 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Alessandro Piccinelli a Cisterna nel 2023/24

Allianz Milano - Mint Vero Volley Monza

La calza della Befana riserva un derby lombardo accattivante. In gara per la sfida n. 27 Allianz Milano e Mint Vero Volley Monza, squadre con una situazione diversa in classifica e che hanno chiuso il 2024 con modalità differenti con la stessa avversaria. I padroni di casa, sono sesti a 21 punti, ma masticano amaro per la sconfitta al tie-break a Civitanova, fatale per il percorso in Coppa Italia, mentre gli ospiti hanno terminato l’anno solare con il sorriso per il successo interno al fotofinish, proprio contro la Lube, un risultato che ha quindi permesso agli uomini di Massimo Eccheli di agganciare Grottazzolina a quota 9, portandosi avanti per numero di vittorie. Tre ex nei roster: da una parte Yacine Louati, dall’altra Taylor Averill e Leandro Mosca.



PRECEDENTI: 26 (15 successi Allianz Milano, 11 successi Mint Vero Volley Monza)

EX: Yacine Louati a Monza nel 2019/20; Taylor Averill a Milano nel 2017/18; Leandro Mosca a Milano nel 2020/21, 2021/22

Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « Questo derby sarà molto importante, soprattutto dato il periodo da cui arriviamo e che dobbiamo affrontare. Dopo 3 sconfitte di fila, una vittoria servirebbe per dare sicurezza sia per il campionato sia per la Champions. Dobbiamo approfittare della grinta che abbiamo dopo l’uscita dalla Coppa e riuscire a colpirli nei punti giusti. Da Monza mi aspetto una gara in cui tutti lotteranno con i denti, sarà la prima loro partita senza Ivan Zaytsev e sicuramente vorranno mantenere la stessa intensità della loro ultima uscita di campionato vinta contro la Lube ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « La sfida contro Civitanova ha messo in luce tutto il potenziale della nostra squadra quando scendiamo in campo al completo e con la giusta determinazione, mostrando la miglior versione di noi stessi. È proprio a quel livello che dobbiamo puntare costantemente. La partita contro Milano non sarà affatto semplice, trattandosi anche del derby, ma faremo del nostro meglio per replicare quanto di buono visto in campo a fine anno ».

Valsa Group Modena - Itas Trentino

Lunedì chiude il turno la sfida n. 89 tra Valsa Group Modena e Itas Trentino. Tradizione favorevole ai vicecampioni del mondo, vincenti in 53 occasioni e sconfitti 35 volte, ma la spinta del PalaPanini potrebbe contare molto. In classifica i padroni di casa hanno 15 punti come Cisterna, complice un percorso altalenante che ha portato alle sconfitte esterne nette con i Block Devils in Regular Season e in Coppa Italia. I dolomitici, invece, si sono ripresi dalla delusione del Mondiale, raggiungendo i Quarti di Cev Cup, consolidando il secondo posto in Regular Season e guadagnandosi la Final Four di Del Monte® Coppa Italia. L’unico ex in campo è Daniele Lavia. Due ex negli staff: da una parte l’assistente Roberto Ciamarra, dall’altra coach Fabio Soli.



PRECEDENTI: 88 (35 successi Valsa Group Modena, 53 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Lavia a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18; Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12

Alberto Casadei (Direttore Sportivo Valsa Group Modena)- « Veniamo da due sfide contro una grande squadra e anche lunedì di fronte ne avremo un’altra, giocheremo da sfidanti desiderosi di ricevere la spinta del nostro pubblico ».

Marco Pellacani (Itas Trentino)- « Ci attenderà un PalaPanini caldo e una squadra come Modena pronta a dare il massimo per provare ad imporci lo stop anche grazie alla qualità che riesce a dare al gioco un palleggiatore di livello mondiale come De Cecco. Sarà quindi una partita difficilissima ma vogliamo continuare la nostra corsa in campionato e proveremo a farlo anche in questa occasione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO –

Domenica 5 gennaio 2025, ore 15.20

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona Arbitri: Lot Dominga, Brancati Rocco (Marani Azzurra)

Domenica 5 gennaio 2025, ore 15.30

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Luciani Ubaldo, Brunelli Michele

Domenica 5 gennaio 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Cerra Alessandro, Vagni Ilaria (Jacobacci Sergio)

Domenica 5 gennaio 2025, ore 18.30

Cisterna Volley – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Zavater Marco (Gasparro Mariano)

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 17.00

Allianz Milano – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Piana Rossella, Puecher Andrea (Serafin Denis)

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 18.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino Arbitri: Cesare Stefano, Rossi Alessandro (Grossi Dario)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 38, Itas Trentino 33, Gas Sales Bluenergy Piacenza 29, Rana Verona 27, Cucine Lube Civitanova 27, Allianz Milano 21, Cisterna Volley 15, Valsa Group Modena 15, Sonepar Padova 13, Gioiella Prisma Taranto 10, Mint Vero Volley Monza 9, Yuasa Battery Grottazzolina 9.

1 partita in meno: Cisterna Volley, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino e Sonepar Padova.