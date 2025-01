Starting Six: sotto i riflettori Superlega e Coppa Italia

ROMA- Torna Starting Six dedicato al volley maschile con la prima puntata del 2025 che parte con un sentito ricordo da parte di Pasquale Di Santillo di Daniele Bagnoli, il pluri titolato tecnico mantovano che ha vinto 11 scudetti in quattro paesi diversi di cui 8 nel campionato italiano, fra Treviso e Modena, stabilendo un record (condiviso con Anderlini) tutt'ora imbattuto.

Match&Play ci riporta nel clima della Superlega rivisitando quanto avvenuto nella 3a di ritorno. Da sottolineare il ritorno alla vittoria di Monza che ha superato in casa Civitanova raggiungendo all'ultimo posto Grottazzolina che ha comunque strappato un punto pesante in quel di Verona. Le grandi non mollano nulla. Perugia travolge Modena in casa, Trento ha battuto Milano in casa, Piaceza ha liquidato Cisterna in quattro set. Successo di grande rilevanza per Padova nello scontro diretto fra pericolanti contro Taranto.

Chiuso il terzo turno le squadre saranno in campo per la 4a di ritorno che si giocherà fra domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Civitanova-Verona, il derby fra Milano e Monza, il match in cui i punti valgono doppio fra Padova-Grottazzolina e il classico Modena-Trento i match più attesi. Completano il quatro Cisterna.Perugia e Taranto-Piacenza.

In Overthestat l'analisi delle classifiche di rendimento della 3a giornata di ritorno. Fra i bomber il migliore è stato Szwarc di Monza con 24 punti, seguito da un terzetto, Keita (Verona), Faure (Cisterna) e Masulovic con 20. Nella classifica degli aces primo Michieletto (Trento) con 5 ace, poi Bayram (Cisterna) con 4 e un quartetto con 3: Zaytsev (Monza) all’ultima partita prima di trasferirsi al Galatasaray, Fedrizzi (Grottazzolina), Keita, e Davyskiba (Modena). Fra i muratori il migliore del turno è stato Beretta (Monza) con 5, poi Nedeljkovic (Cisterna), Crosato (Padova) e Gueye (Piacenza), tutti con quattro. Nelle classifiche dopo 14 giornate fra gli attaccanti è sempre avanti il veronese Keita con 324, seguito da Michieletto con 246 e Reggers (Milano) con 244. Al servizio guida sempre Plotnytskyi (Perugia) con 35 ace, secondo posto a pari merito per Michieletto e Buccheger (Modena) con 26. Tra i blokers guida la classifica Nedeljkovic con 36, seguito da Demyanenko (Grottazzolina) con 30.

Uno sguardo approfondito poi alle quattro sfide secche che hanno determinato le protagoniste della Final Four di Coppa Italia. A passare il turno le quattro formazioni classificatesi dal primo al quarto posto nel girone di andata di Superlega, che usufruivano del fattore campo. Per Perugia vittoria relativamente semplice contro Modena, Trento ha dovuto lottare quattro set contro una combattiva Cisterna. Sofferti successi invece per Civitanova e Verona che si sono imposte soltanto al tie break contro Milano e Piacenza dopo partite interminabili e molto combattute.

Beach Passion ci porta al caldo delle spiagge. La Fipav ha deciso le tappe Gold del Campionato italiano 2025 di beach volley che si giocheranno dal 13 al 15 giugno, a Montesilvano (PE), dall' 11 al 13 luglio, a Marina di Modica (RG) dal 1 al 3 agosto, a Bellaria Igea Marina (RN) dal 5 al 7 settembre, tappa conclusiva del circuito nazionale che assegnerà i titoli nazionali di tutte le categorie.