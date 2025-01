Vince Milano, Monza è sfortunata ma ora è ultima da sola

MILANO - Il derby lo vince l'Allianz Milano 3-0 (42-40, 28-26, 25-23) ma Monza esce dal campo con più di un rimpianto e parecchie recriminazioni per aver perso tutti e tre i parziali ai vantaggi, dopo durissima lotta. In particolare il primo set, finito 41-40, ovvero il terzo con il punteggio più alto della Superlega e Serie A1, lascia l'amaro in bocca agli uomini di Eccheli che stasera si ritrovano da soli all'ultimo posto della classifica con soli 9 punti.

Lo starting seven milanese prevede invece Porro-Reggers, Kaziyski e Louati laterali, Schnitzer e Larizza al centro e Catania libero. Eccheli mette la diagonale Cachopa-Szwarc, in posto 4 Marttila e Rohrs, al centro Di Martino e Beretta e libero Gaggini. E’ un primo set difficile da dimenticare per intensità ed equilibrio il primo dell’anno, servono 47 minuti ai padroni di casa per avere ragione di una concreta e fisica Monza. L’attacco meneghino è impeccabile, trascinato da Kaziyski con 11 punti e il 69% nel parziale. Dall’altra parte della rete il miglior marcatore è Szwarc, ma anche i 7 di Marttila sono pesanti e non fanno rimpiangere la prima uscita dopo il saluto a Zaytsev.

L’ace di Louati del 2-1 è il primo del 2025, risponde un muro di Marttila su Reggers che ribalta 3-4. Doppio attacco di Caneschi, poi il muro di Louati per il 7-6. Kaziyski chiude con una pipe il primo scambio infinito del match, che spettacolo! Sull’attacco out di Rohrs Eccheli spende il suo primo time out. Al rientro, nuovo errore del tedesco 10-7. La risposta della Mint è però ancora immediata, servizio vincente di Di Martino, poi Rohrs alto, corretto dal video check. Giocano a memoria Porro e Reggers per il 13-11, ma Monza c’è. L’equilibrio è quasi totale. Doppio cambio Allianz sul 15-13 per una rotazione. L’ace di Cachopa rimette tutto in parità 16-16 e time out Piazza. Kaziyski è in giornata top, suo il 20-19. Sul turno al servizio di Rohrs ancora la risposta brianzola e il secondo time out di Piazza (20-21). Doppio cambio Monza con Averill e Mancini, ma KK fa il 22-22. Otsuka sostituisce Kaziyski in seconda linea sul 22-23. Si va ai vantaggi, con i primi tre setpoint per Monza annullati da Allianz. Torna Kaziyski sul 26-26. Il muro di Porro e Caneschi ribalta 28-27, ma è un set infinito. Mint torna avanti 30-31. Louati batte forte, Kaziyski chiude da posto quattro per il 33-32. Non cade un pallone scontato sul campo… il 36-35 di Caneschi arriva dopo tre attacchi e altrettante difese. Si arriva al 40-40, chiude Allianz Milano 42-40 con un attacco di Kaziyski dopo oltre tre quarti d’ora di gioco.

Tra il primo un riconoscimento a Laura Lanteri che si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna con tesi di laurea dal titolo “Powervolley Milano: Analisi Semiotica della Strategia Comunicativa”.Non alza certo bandiera la Mint nel secondo parziale nonostante il primo finale amaro. Ci provano gli ospiti a rimettere la partita in parità con Allianz Milano e Piazza spende un time out sul 6-9. Il muro di Reggers vale il 9-10, poi l’ace di Louati 10-10 e time out Eccheli. Non ci si sposta dall’equilibrio se non per mini-break. L’opposto belga di Milano scalda il braccione anche in battuta: 13-12.Cachopa è ovunque in difesa, altro scambio infinito vinto dalla Mint con una pipe di Rohrs: 14-16. Otsuka per Kaziyski, ace di Szwarc, ma il video check chiesto da Piazza corregge, palla out e 16-17. L’ace arriva però con Di Martino 16-19 e secondo time out Piazza. Ci prova ancora Kaziyski a ricucire 18-20, risponde ancora l’opposto canadese di Monza. Sull’errore proprio di Szwarc c’è il 20-21 e time out Eccheli. Doppio cambio Mint, dentro Mancini in battuta e Averill a muro. Punto Allianz e doppio cambio per i padroni di casa sul 21-22. Neanche a dirlo si va avanti punto e punto con il break di vantaggio per i monzesi. Sul secondo setpoint brianzolo la battuta di Paolo Porro va vicinissimo alla riga, l’arbitro vuole il video check ace: 24-24 e nuova coda oltre il canonico 25. Chiusura monster 28-26 di Kaziyski (14° personale) dopo una difesa incredibile di Gaggini. Il primo punto del 2025 resta a Milano.

Non è mancato tra il secondo e terzo set lo spazio dedicato al progetto Volley4All per favorire una cultura dello sport che valorizzi le diversità, sostenuto dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE. Premiata la Scuola di Danza il Sogno, che promuove un progetto di danza integrata nato dall’idea che il ballo sia un linguaggio universale, capace di unire ballerini con disabilità e non, in un ritmo unico e autentico, creato insieme. L’esperienza sostenuta dalla rete Tiki Taka è guidata dalla passione dell’insegnante di danza Erika Mascilongo.

Un uno-due preso così dopo quasi un’ora e mezza di gioco avrebbe potuto abbattere qualsiasi squadra, ma non evidentemente Monza, che ribatte pallone su pallone e costringe al primo time out Piazza sul 5-6. Reggers risponde a Szwarc in una sfida nella sfida tra le tante da una parte della rete: 8-8. C’è Otsuka per Kaziyski. Marttila serve sul 9-10. Ace di Louati, Reggers in diagonale: 11-10. Sale in cattedra l’opposto blega, ma ancora una volta nessuna delle due squadre riesce però a staccare l’avversaria. Otsuka attacca tre volte in un’azione per il 14-13. Si arriva con l’alternanza del cambio palla sul 18-17 di Schnitzer. Poi Reggers fa il 19-17 con time out Eccheli. Prova a tenere il doppio vantaggio Allianz affidandosi neanche a dirlo a Reggers che firma il suo punto n. 800 nella carriera italiana. Caneschi fa il 22-20. Muro di Schnitzer 23-21, ma non è ancora finita, lo scambio successivo è della Mint confermato al video check (23-22), poi il pareggio, ma Monza regala con un’invasione a muro il possibile setpoint che finisce nelle mani di Louati come match point. L’attacco di Szwarc in parallela è vicino alla riga, ma fuori: 25-23 e Allianz Milano vince 3-0.

I protagonisti-

Yacine Louati (Allianz Milano)- « Avevo avuto una notte un po’ complicata. Ho vinto io il titolo di Mvp, ma in squadra oggi sarebbero stati tutti Mvp. La squadra mi ha aiutato molto, Paolo ha fatto giocare tutti bene una partita molto complicato. Monza aveva vinto con la Lube a fine dicembre è una squadra che non meriterebbe la posizione in classifica. Viviamo un campionato molto tirato e più si va avanti più si deve alzare il livello. Iniziamo l’anno con fiducia dopo un dicembre molto complicato, finito con tre sconfitte. Avremo un po’ di tempo per allenarci e alzare ancora il livello di un gruppo creato per fare bene ».

Fernando Kreling (MINT Vero Volley Monza)- « Abbiamo fatto una bella partita, anche se purtroppo nei momenti decisivi dei set non siamo riusciti a chiudere. Siamo stati uno o due punti avanti, ma non siamo stati capaci a mantenere il vantaggio. Oggi abbiamo lottato e non abbiamo mollato; questo è lo spirito giusto che dobbiamo mettere in campo anche nelle prossime partite ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-0 (42-40, 28-26, 25-23)

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Reggers 20, Caneschi 9, Schnitzer 8, Gardini ne, Otsuka 2, Catania (L), Kaziyski 16, Louati 14, Barotto, Zonta, Piano ne, Larizza ne, Staforini (L2) ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Rohrs 12, Marttila 15, Mancini, Beretta 5, Kreling 1, Di Martino 6, Averill, Gaggini (L), Szwarc 20, Lee ne, Frascio ne, Picchio (L2) ne. All. Massimo Eccheli. Ass. Antonello Andriani

ARBITRI: Piana, Puecher

Durata set 47’, 35’, 29’ Tot:111’

MVP: Yacine Louati (Allianz Milano)

Spettatori: 3.109