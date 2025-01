Modena sbanca Monza, brianzoli sempre più giù

MONZA- Modena sbanca Monza con un netto 0-3 (21-25, 24-26, 17-25), nell'anticipo pomeridiano della 5a giornata di ritorno, capitalizzando una prestazione di alto livello a dimostrazione di una costante crescita collettiva del gruppo allenato da Giuliani. Ancora notte fonda di contro per la squadra di Eccheli, sempre più sola in fondo alla classifica. La sconfitta dei brianzoli arriva, davanti al pubblico di casa dell’Opiquad Arena al termine di una partita costellata di errori a testimonianza della scarsa serenità mentale di una squadra che lo scorso anno raggiunse la finale scudetto ed oggi seriamente candidata alla retrocessione. Monza parte con Cachopa in regia, Szwarc opposto, Rohrs-Juantorena bande, Beretta-Averill centrali e Gaggini libero. Modena risponde col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Davyskiba in banda, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero. L’inizio del match è molto equilibrato con Modena che serve alla grande, ma non riesce a scappare, 12-12. E’ Davyskiba a trascinare la Valsa Group che va sul 18-14. Non si fermano De Cecco e compagni, 22-18. Modena chiude il set 25-21, è 1-0. Nel secondo set è Modena a partire ancora forte, 14-10 con Sanguinetti e Davyskiba che fanno molto male ai brianzoli. Torna sotto Monza, che si porta sul 16-15. Si arriva al 18-18 con Szwarc e Davyskiba protagonisti. Modena chiude 26-24 il secondo parziale, è 2-0. Nel terzo set è ancora Modena che resta padrona del campo, si arriva al 10-5. Non si ferma la Valsa che va sul 17-13 e poi chiude 25-17 e 3-0 un match a senso unico. Modena Volley tornerà in campo domenica 19 gennaio alle ore 18 al PalaPanini contro Verona.