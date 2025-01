Starting Six: Perugia cade sotto i colpi di Trento

ROMA - La puntata al maschile di Starting Six ci regala, attraverso l’analisi di Pasquale Di Santillo, alla 5a di ritorno che ha regalato risultati davvero importanti sia in testa che in cosa alla classifica.

Match&Play accende i riflettori soprattutto sulla sfida che ha visto cadere fra le mura amiche Perugia per mano di Trento che, dopo cinque set tiratissimi, ha espugnato il PalaBarton, vendicando le sconfitte patite per mano della squadra di Lorenzetti in Supercoppa e nel match di andata. Sofferta vittoria per Piacenza che impiega cinque set per superare una Padova che ha sfiorato il clamoroso colpo esterno. In coda sempre più in crisi Monza, battuta in casa da una sempre più convincente Modena, e sconsolatamente ultima ferma a 9 punti. Continua invece la risalita di Grottazzolina che la spunta nello scontro diretto con Taranto al tie break e raggiunge la stessa Padova a quota 14. Appena sopra la zona calda resta Cisterna che si arrende pesantemente a Civitanova. I cucinieri con il successo rafforzano il quarto posto e si avvicinano alla terza piazza avendo ancora una partita da recuperare. Prova di forza di Milano che va a vincere lo scontro diretto di Verona raggiungendo Keita e soci a quota 27.

In Overthestat la lettura delle performance individuali, nei tre fondamentali, degli specialisti della Superlega. Fra gli attaccanti primeggia il giovane Cvanciger (Grottazzolina) con 26 palloni vincenti, seguono Gironi (Taranto) con 24, Michieletto (Trento) e Reggers (Milano) con 22. Al servizio il migliore è stato Lanza (Taranto) con 5 aces seguito da un quartetto con 4: Comparoni (Grottazzolina), Plotnytskyi (Perugia), Davyskiba (Modena) e Louati (Milano). Fra i muratori in tre chiudono la giornata a pari punti: Vitelli (Verona), Alonso (Taranto) e Solè (Perugia). Nelle graduatorie generali fra i bomber guida sempre Keita (Verona) con 357, al secondo posto Reggers (Milano) con 287 e terza piazza per Michieletto (Trento) con 283. Fra gli acers avanti a tutti Plotnytskyi con 39, dietro di lui Buccheger (Modena) con 30 e Michieletto (Trento) con 29. Tra i migliori a muro balza in testa Alonso (Taranto) che raggiunge quota 38, superando Nedeljkovic (Cisterna) fermo a 37. Terzo Demyanenko (Grottazzolina) con 34.

Tornano le Coppe Europee che vedranno le squadre italiane tutte impegnate in trasferta. Prima a scendere in campo Trento che mercoledì giocherà l’andata dei Play Off in Romania contro il Csm Corona Brasov. Sempre mercoledì protagonista Civitanova in Olanda contro il Nova Tech Lycurgus Groningen per l’andata dei quarti. Le tre italiane impegnate in Champions saranno tutte di scena giovedì per la 5a giornata dei rispettivi Gironi. Monza sarà impegnata ad Atene contro l’Olympiacos, Perugia sarà in Repubblica Ceca per affrontare lo Jihostroj mentre Milano affronterà in Belgio il Knack Roeselare.