Starting Six: Superlega e Coppe Europee in primo piano

ROMA- Starting Six del venerdì introduce i tanti tempi del volley maschile che in questo scorcio di stagione interseca gli eventi di Superlega, delle Coppe Europee e dell’imminente Final Four di Coppa Italia che andrà in scena il 25 e 26 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Match&Play presenta la 6a di ritorno che vivrà sui campi di Superlega sfide che avranno notevole importanza nella corsa ai Play Off e nella lotta per non retrocedere. La capolista Perugia, che ha perso per infortunio Oleh Plotnytskyi è attesa, dopo quello con Trento, ad un’altra sfida dall’alto coefficiente di difficoltà sull’inviolato campo di Civitanova attesi dalla squadra di Medei che non ha nessuna intenzione di perdere l’imbattibilità interna. Su un ulteriore passo falso dei Block Devils conta Trento che comunque non avrà vita facile contro una Grottazzolina che in questa fase del torneo è una delle squadre più in forma. Milano-Piacenza è match dal pronostico impossibile fra due formazioni che vogliono restare aggangiate all’alta classifica. Sfida che vale il doppio quella fra Taranto e Monza con i brianzoli drammaticamente ultimi per i quali una sconfitta li getterebbe ulteriormente nel baratro. I pugliesi non cederanno però facilmente per non essere risucchiati In classifica. Altra sfida fra due squadre che hanno bisogno di punti sono Cisterna e Padova, a confronto sul campo dei pontini, per entrambe è vietato perdere. Sfida ad armi pari al Pala Panini fra Verona e Modena fra due squadre a caccia della migliore posizione in vista dei play off.

Social Club ci regala lo spettacolare scambio andato in scena nell’ultimo turno di campionato nella sfida fra Grottazzolina e Taranto che ha emozionato chi ha avuto modo di vederlo dal vivo e chi ha potuto vederlo e rivederlo sul web.

Le Coppe Europee hanno offerto anche questa settimana grandi prestazioni delle nostre formazioni, tutte impegnate in trasferta. Nella giornata di mercoledì in Challenge Cup Civitanova ha vinto in casa Nova Tech Lycurgus Groningen, in Olanda, l’andata dei quarti dei Play Off di Challenge Cup. Sempre mercoledì Trento ha battuto nella prima sfida dei Play Off di Cev Cup sul campo dei rumeni del Brasov. In Champions League vincono Milano, a Roeselare in Belgio, contro il Knack, conquistando il passaggio del turno. Ancora percorso netto per Perugia, al quinto successo di fila, in Repubblica Ceca contro il Ceske Budejovice, e matematico primo posto nella Pool D. Ko anche in Coppa per Monza, sconfitta ad Atene in casa dell’ Olympiacos Pireo.