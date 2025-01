Cisterna espugna Padova al tie break

PADOVA – Impresa del Cisterna Volley che, nell'anticipo della 6a di ritorno , va a vincere al tie break sul campo della Sonepar Padova. Una vittoria giunta al termine di una battaglia che ha visto prevalere i pontini al tie break 2-3 (25-21; 22-25; 17-25; 25-17;15-8) dopo quasi due ore di gioco in un match che ha visto prevalere ora l'una ora l'altra squadra fino al parziale decisivo nel quale gli uomini di Falasca hanno avuto maggiore determinazione e commesso meno errori in attacco e in ricezione rispetto agli avversari.

Protagonisti più convincenti nelle file di Cisterna Yuga Tarumi, autore di 13 punti (53% in attacco), inserito da Falasca nel secondo set e decisivo nelle fasi calde della contesa. In doppia cifra ci sono anche Mazzone (10), Ramon (13), Faure (13) e Nedeljkovic, miglior marcatore dei pontini con 15 punti messi a referto. Il Cisterna Volley si dimostra più incisivo a muro, trovando al Tie Break lo strappo finale per ottenere due punti fondamentali in vista dei prossimi obiettivi. Il successo nell’anticipo contro la squadra di coach Cuttini consolida la posizione playoff del Cisterna Volley, che sale a quota 17 punti, restando all’ottavo posto.

Coach Falasca schiera Baranowicz in regia con Faure opposto, Nedeljkovic e Mazzone al centro, Bayram e Ramon schiacciatori laterali con Pace libero. Coach Cuttini, privo dell’infortunato Porro, schiera Falaschi in diagonale con Masulovic, Sedlacek e Orioli schiacciatori, Crosato e Plak al centro con Diez libero.

Nel primo set, è Orioli a spezzare l’equilibrio con un attacco che tiene Padova avanti sul 6-3. Baranowicz lavora bene sulle corsie laterali, e Bayram, con due colpi ben assestati, tiene in scia i pontini sull’11-9. I padroni di casa amministrano il vantaggio, con un primo tempo di Mazzone che accorcia le distanze sul 14-13. Tuttavia, Orioli e Plak aumentano il divario a favore della Sonepar Padova, che si porta avanti sul 20-15. Mazzone, con un muro, accorcia sul 22-18, ma Sedlacek in parallela e un servizio fuori misura di Ramon consegnano il set a Padova con il punteggio di 25-21.

Per cercare di invertire la rotta, coach Falasca inserisce Yuga Tarumi al posto di Bayram nelle prime battute del secondo set. Lo schiacciatore giapponese si dimostra subito protagonista: una sua diagonale porta il Cisterna Volley avanti sul 6-7, seguita da un muro (8-9) e da una pipe che consente la fuga sul 9-12. Nedeljkovic dà il suo contributo a muro, supportato dal capitano Baranowicz, che con due ottime giocate in prima linea spinge i pontini sul 12-18. Nonostante i tentativi di Crosato e Orioli di accorciare, Cisterna amministra il vantaggio e chiude il set con Faure, che piazza un potente attacco sulle mani del muro, riportando il match in parità sul 22-25.

Nel terzo set, il Cisterna Volley cerca di prendere il controllo del gioco. Dopo le bordate di Faure fino al 5-5, è Tarumi a portare avanti Cisterna con un gran muro (6-8). Stefani tiene Padova in scia con un muro a uno su Tarumi per il 10-12, ma la squadra di coach Falasca mantiene il vantaggio per tutto il parziale. La fuga decisiva arriva grazie al turno al servizio di Faure, che porta il punteggio sul 12-20. Nel finale, si esalta ancora Tarumi: una sua diagonale sui tre metri firma il 14-23, e un altro colpo chiude il set sul definitivo 17-25.

Nel quarto set, è la Sonepar Padova a partire forte, portandosi sul 7-2 grazie a Plak. Czerwinski prende il posto di Faure, e Ramon prova a ricucire sul 8-4. La squadra di coach Cuttini gestisce bene il vantaggio: Orioli mette a segno un ace per l’11-5 e Masulovic allunga ulteriormente con una bordata per il 14-7. Nedeljkovic prova a rilanciare Cisterna a muro, ma Sedlacek e Crosato portano Padova sul 20-11. Gli attacchi di Ramon riducono le distanze fino al 22-15, ma Padova, grazie a Plak, chiude il set sul 25-17, portando la sfida al tie-break.

Al quinto set è Tarumi a portare subito avanti Cisterna, giocando sulle mani del muro (0-3). Faure, ben smarcato da Baranowicz, trova continuità in attacco, portando i pontini sul 2-8. Tarumi dai nove metri firma il 3-9. Padova prova a restare in scia con Orioli, ma Cisterna amministra il vantaggio e con il muro di Nedeljkovic resta avanti (13-6). Stefani insidia i pontini con l’ace del 13-8. La pipe di Ramon segna il match point, poi è uno straordinario Yuga Tarumi, dai nove metri, a chiudere il set 15-8, consegnando la vittoria al Cisterna Volley.

I protagonisti-

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Oggi è stata una vittoria davvero importante, non vincevamo da un po’ e oggi era importante tornare al successo. Non dobbiamo però dimenticarci degli avvii del primo e del quarto set, momenti in cui dobbiamo tornarci a riflettere per migliorare. Se vogliamo puntare a fare qualcosa in più oltre la salvezza servirà lavorare per non ripetere degli inizi come quelli fatti oggi nel primo e quarto parziale. Ci tenevamo a giocare bene. Questa sera sono molto contento per Yuga Tarumi. Ha giocato davvero bene e sono felice si sia ritagliato il suo spazio. Sono molto soddisfatto per la vittoria e contento per il suo ingresso. Dopo una pausa ci aspettano altri impegni importanti, ogni partita ha una storia a sé ma giochiamo sempre per fare il massimo ».

Marco Falaschi (Sonepar Padova)- « Quello di questa sera è un punto che ci permette di muovere ancora la classifica, e in questo momento è davvero fondamentale. Ci sono tanti scontri diretti, e anche questa era una partita importante in tal senso. Direi che si è visto chiaramente quanto il servizio sia determinante nella pallavolo di oggi, ed è stato l’ago della bilancia anche questa sera. Nel primo set abbiamo battuto bene, mentre loro no. Nel secondo e terzo, invece, loro sono saliti molto nella fase break, soprattutto grazie al servizio. Nel quarto set siamo stati noi a metterli in difficoltà dalla linea dei nove metri, mentre nel quinto abbiamo fatto un po’ più di fatica, sia in ricezione che in alcune scelte d’attacco non proprio efficaci. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. All’andata avevamo perso 3-1, quindi portare a casa un punto rappresenta comunque un miglioramento. Siamo lì, stiamo combattendo e continueremo a farlo ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA – CISTERNA VOLLEY 2-3 (25-21; 22-25; 17-25; 25-17;15-8)

SONEPAR PADOVA: Falaschi 1, Masulovic 15, Crosato 7, Plak 6, Diez (L), Orioli 16, Sedlacek 14, Stefani 8, Liberman, Truocchio 2,Pedron, Toscani (L). N.E. Galiazzo. Allenatore: Cuttini

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 4, Faure 13, Mazzone 10, Nedeljkovic 15, Pace (L), Bayram 2, Ramon 13, Tarumi 13, Czerwinski 1, Rivas 1, Finauri. N.E. Fanizza, Diamantini, Tosti (L). Allenatore: Falasca

ARBITRI: Curto, Brancati

Durata set 25’,28’,22’,21’,16’. Tot.112’

MVP: Yuga Tarumi (Cisterna Volley)

Spettatori: 2641