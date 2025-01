Starting Six: Perugia ancora ko, nel week end si assegna la Coppa Italia

ROMA - Starting Six di oggi ci riporta indietro di due giorni per commentare quanto è avvenuto nell'ultimo turno di campionato che ha egalato grandissime emozioni con ben quattro match finiti al tie break e risultati che hanno avuto riscontri fondamentali nella classifica della Superlega.

Match&Play entra nei dettagli delle singole partite che hanno visto cadere, per la seconda volta di fila, la capolista Perugia, fortemente penalizzata dall'infortunio del bomber Plotnytskyi, che sarà assente per lungo tempo dai campi di gioco. I Block Devils si sono arresi in quattro set sul campo di una Civitanova che continua a mantenere inviolato il proprio palazzetto. Trento accorcia di due punti dalla vetta ma il successo di Michieletto e compagni è stato più duro del previsto. I lanciatissimi marchigiani stanno risalendo in fretta la classifica e il punto conquistato ilT quotidiano Arena corrobora ulteriormente la classifica della formazione di Ortenzi. Nella parte bassa della classifica vittoria fondamentale per Taranto che vince lo spareggio con Monza al tie break mettendo ancor più in difficoltà la formazione di Eccheli che resta sconsolatamente all'ultimo posto da sola. Bella vittoria in trasferta di Cisterna che va a vincere a Padova in cinque set dando una sterzata positiva ad un momento non certo brillante. Milano rimonta due set a Piacenza e si prende centra una bella vittoria che ha esaltato il pubblico dell'Allianz. Verona travolgente, trascinata da Keita, al Pala Panini contro una Modena che continua ad alternare prestazioni convincenti e partite decisamente sottotono come nello specifico.

In Overthestat la consueta analisi della classifica di rendimento individuale nel turno appena andato in archivio. Fra i marcatori turno favorevole a Lanza (Taranto) che realizza 30 punti, seguono Michieletto (Trento) con 26 e Romanò (Piacenza) con 26. Dai nove metri brilla Porro (Milano) con 5 aces, poi l'altro giocatore di Milano Reggers con 4. Altri nove atleti al terzo posto con 3. Tra gli specialisti del turno giornata monstre per Bartha (Trento) con nove blocks vincenti, poi Nedeljkovic (Cisterna) con 8 e Cortesia (Verona) con 6.

Nelle graduatorie generali dopo 17 turni fra gli attaccanti è in testa sempre il maliano Keita (Verona) con 375 punti, che precede Michieletto (Trento) che ne ha realizzati 310 seguito poi Reggers (Milano) con 307. Negli aces in testa ancora Plotnytskyi (Perugia) nonostante non abbia giocato con 39, al secondo posto Buccheger (Modena) con 33, poi Michieletto con 29. Fra gli specialisti del muro comanda Nedeljkovic (Cisterna) con 46, davanti ad Alonso (Taranto) con 40 quindi Demyanenko (Grottazzolina) con 38.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospiterà la Final Four di Coppa Italia. Tutto esaurito per le due giornate di gara che inizieranno con le semifinali Perugia-Verona e Trento-Civitanova. Le vincenti si sfideranno domenica per conquistare il Trofeo.