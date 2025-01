Starting Six: grandi sfide in Superlega, italiane protgoniste in Europa

ROMA-On Line una frizzante puntata del venerdì di Starting Six dedicata al volley maschile che ci presenta la 7a giornata di ritorno di Superlega, ci snocciola gli straordinari numeri della Final Four di Coppa Italia e ci racconta delle imprese delle italiane in Europa

La puntata del venerdì di Starting Six ci offre attraverso il commento di Pasquale Di Santillo, la presentazione di quanto avverrà nel weekend nel quale si disputerà la settima giornata di ritorno di ritorno del campionato di Superlega.

In Match&Play l'analisi dell'imminente turno di campionato che andrà in scena per intero domenica 2 febbraio, sia pure ad orari sfalzati. Alle 16.00 in programma due match per l'alta classifica: Verona-Trento e Piacenza Civitanova. In terra scaligera gli uomini di Stoytchev, reduci da una splendida Final Four nella quale sono andati ad un passo dal clamoroso successo, attendono Trento che ha riscattato con un successo in Europa la delusione in Coppa Italia. Veneti a caccia del risultato che può farli salire in alto in classifica, dolomitici alla ricerca di un successo per avvicinarsi al primo posto. Alle 17.00 sfida salvezza a Padova dove arriva una Monza con l'acqua alla gola. Gli uomini di Eccheli hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria per uscire da una situazione di classifica drammatica. La squadra di Cuttini però non può concedersi passi falsi per non essere coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Alle 18.00 torna in campo Perugia che contro Taranto vuole spezzare la serie no che ha registrato quattro sconfitte consecutive fra campionato e Coppe. Gli uomini di Boninfante venderanno cara la pelle visto il famelico bisogno di punti. Grottazzolina-Milano, sempre alle 18.00 mette a confronto due formazioni che stanno vivendo un momento positivo. Gli uomini di Ortenzi vogliono proseguire nella corsa verso la salvezza mentre quelli di Piazza strizzano l'occhio ad una posizione di preminenza nei Play Off. Chiude il turno alle 19.00 Cisterna-Modena. Equilibrio sovrano in un match fra due squadre divise da un solo punto.

I numeri della Coppa Italia fanno gonfiare il petto alla Lega Pallavolo. Un successo annunciato della 47a edizione andata in scena all'Unipol Arena che ha fatto registare 800.000 telespettatori, 375.000 per della diretta di Rai 2 per la Finale tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, e più di 400.000 per le due Semifinali. 9.125 spettatori presenti alla Finale (Unipol Arena sold–out) e 7.812 sugli spalti per Semifinali, per un incasso complessivo di 350000 euro. 21 media esteri accreditati. Prodezze tecniche straordinarie con Noumory Keita capace di mettere a segno 60 punti in due giornate. Oltre 150.000 visualizzazioni di contenuti sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A. 3.4 milioni di visualizzazioni su Instagram e 1.5 milioni di visualizzazioni su Facebook.

Social Club ci regala, attraverso le immagini scelte dalla Lega Pallavolo, i tre momenti più spettacolari della Finanal Four di Coppa Italia.

In Coppe Europee l'attento sguardo partite delle nostre formazioni nel mercoledì e nel giovedì Europeo . In Champions League Perugia, già sicura della qualificazione diretta ai quarti di finale, ha ceduto sul campo dell’Halkbank nell'ultima partita della Pool D. Milano fallisce la qualificazione diretta ai quarti, che dovrà guadagnarsi nei Play Off cedendo in Polonia in casa dello Zawiercie, Monza batte in rimonta i tedeschi dell'Helios Grizzlys Giesen e vince la Pool B passando il turno da prima. Trento vince anche il ritorno dei Play Off contro il Brasov prendendosi di forza i quarti di finale. Civitanova conferma il suo eccellente momento superando la gara di ritorno con il Groningen, una vittoria che porta gli uomini di Medei in semifinale.