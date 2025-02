Trento corsara a Verona, primo posto nel mirino

La Rana Verona parte con Abaev al palleggio, Jensen opposto, Keita e Mozic in banda, Cortesia e Zingel al centro, D’Amico libero. L’Itas Trentino si presenta in campo in terra scaligera con lo stesso sestetto utilizzato nei primi due set del match di CEV Cup di giovedì sera contro i rumeni del Brasov: Sbertoli in regia, Gabi Garcia opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Bartha e Flavio centrali e Laurenzano libero. La Rana Verona risponde con Abaev al palleggio, Jensen opposto, Keita e Mozic in banda, Cortesia e Zingel al centro, D’Amico libero. L’avvio trentino è arrembante in fase di break point (5-2) con Flavio subito in bella evidenza, situazione che costringe Stoytchev ad interrompere il gioco, ma alla ripresa è ancora il centrale brasiliano ad andare a segno anche col servizio, permettendo agli ospiti di scappare sull’8-3 e, in seguito, anche sull’11-5. Due sbavature (ricezione lunga di Lavia e primo tempo out di Bartha) danno un po’ di respiro ai veneti (11-8, time out Soli), che poi subiscono di nuovo l’affondo di Michieletto e dello stesso Flavio (15-10). Alessandro fa il diavolo a quattro in battuta (anche tre ace di fila e un turno lunghissimo sino al 21-10) e di fatto spinge i suoi al successo nel primo set che arriva con un attacco di Lavia già sul 25-16.

Nel secondo parziale Verona cambia modulo, inserendo in sestetto Sani nel ruolo di finto opposto, ma sono sempre i servizi di Trento a cadenzare il ritmo: Michieletto (5-2) e Gabi Garcia (9-5), con Stoytchev che spende un time out. L’opposto portoricano continua a picchiare dai nove metri, favorendo il nuovo allungo (12-6); nel momento migliore, l’Itas Trentino abbassa un po’ la guardia consentendo ai locali di riportarsi a meno tre (12-9); Soli interrompe il gioco e la sua squadra riparte di slancio (16-11) col solito Michieletto, ma anche con Lavia (18-13). Verona con Mozic ci riprova di nuovo (18-15), ma in seguito i Campioni d’Europa non concedono più nulla (22-19) e chiudono sul 25-19, approfittando di un muro di Lavia su Zingel e di un errore a rete dei Keita.

Dopo il cambio di campo la Rana prova a reagire con Keita e Mozic (4-6), ma l’Itas Trentino la riprende in fretta con Bartha (8-8); le due squadre in seguito procedono a braccetto a lungo (12-12, 17-17), alternandosi al comando del punteggio. Allo sprint Mozic attacca out (22-20) ed offre il break che gli ospiti andavano inseguendo: Michieletto lo difende sino in fondo per il 25-23 finale che chiude l’incontro.

Il tabellino-

RANA VERONA-ITAS TRENTINO 0-3 (16-25, 19-25, 23-25)

RANA: Zingel 2, Abaev, Mozic 13, Cortesia 3, Jensen 4, Keita 16, D’Amico (L); Sani 6, Spirito, Bonisoli, Vitelli. N.e. Chevalier e Zanotti. All. Radostin Stoytchev.

ITAS TRENTINO: Lavia 12, Bartha 8, Sbertoli, Michieletto 13, Flavio, Gabi Garcia 7, Laurenzano (L); Kozamernik, Rychlicki. N.e. Bristot, Pesaresi, Pellacani, Magalini, Acquarone. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Zanussi di Treviso e Pozzato di Bolzano.

Durata set: 24’, 25’, 27’; 76’

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori 5.200