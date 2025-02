Starting Six: Modena-Civitanova match ricco di storia

In Match&Play grazie al commento di Pasquale Di Santillo, l'analisi delle sfide in programma. Si inizia sabato sera con la sfida che opporrà Trento a Piacenza con gli uomini di Soli che vogliono capitalizzare il turno interno per continuare ad inseguire Perugia in vetta alla classifica. Voglia di riscatto invece per gli uomini di Anastasi che vengono dalla brutta sconfitta interna contro Civitanova. Domenica alle 16.00 in progamma due sfide. In Verona-Monza punti pesanti in palio i padroni di casa, che vogliono mantenere il quinto posto e i brianzoli desiderosi di dare continuità alla vittoria con Padova per consolidare le proprie speranze di evitare la retrocessione. Sempre alle 16.00 Perugia, tornata alla vittoria contro Taranto e con Plotnytskyi tornato in campo sia pure per pochi frame di partita, va a far visita ad una Grottazzolina che con gli ultimi risultati si è allontanata dalla zona retrocessione ma che non può permettersi distrazioni per non tornare a tremare. Alle 18.00 Taranto-Cisterna con la squadra di Boninfante raggiunta a 13 punti da Monza all'ultimo posto e costretta a non sbagliare più. Sei punti più in alto i pontini vogliono però mantenere il passo play off e non possono tornare a mani vuote. Allo stesso orario la sfida del Pala Panini fra Modena e Civitanova, match che oppone una formazione in continua altalena di risultati ed un altra, fresca vincitrice della Coppa Italia, che in questo momento appare come la più in forma del momento. Chiude il turno Milano-Padova con la squadra di Cuttini che ha appena due punti sulla zona retrocessione e cercherà l'impresa contro Piano e compagni che non vogliono steccare per non allontanarsi dal quinto posto.

Il Classico ritorna sull'affascinante duello tra Modena e Civitanova, un match che ha scritto pagine indelebili nella nostra Superlega. Ben 110 precedenti che molto spesso sono valsi per lo scudetto, calamitando le attenzioni dei media di tutto il mondo. Civitanova è in vantaggio nel computo delle vittorie (65 a 45). Domenica andrà in scena l'ennesimo capitolo.

MVP accende le luci sui migliori protagonisti della 7a giornata di ritorno, gli eletti come i migliori nelle sei partite di Superlega: Barthelemy Chinenyeze (Civitanova) in Piacenza-Civitanova, Alessandro Michieletto (Trento) in Verona-Trento, Fernando Kreling (Monza) in Monza-Padova, Kamil Semeniuk (Perugia) in Perugia-Taranto, Yuga Tarumi (Cisterna) in Cisterna-Modena, Dusan Petkovic (Grottazzolina) in Grottazzolina-Milano.