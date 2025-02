Cisterna sbanca Taranto, Modena supera la Lube, Milano vince contro Padova

ROMA- Dopo gli anticipi del pomeriggio tre partite hanno chiuso l’8° turno di ritorno. Dopo una lunga striscia positiva la Cucine Lube Civitanova è caduta sul campo della Valsa Modena, finalmente in giornata di grazia. L’Allianz Milano, non senza dover lottare, ha superato in casa la Sonepar Padova. Cisterna è andata a vincere al tie break al Pala Mazzola di Taranto. Il punto conquistato comunque permette agli uomini di Boninfante di lasciare a Monza l’ultimo posto solitario in classifica.

LE TRE SFIDE-

Gioiella Prisma Taranto - Cisterna Volley

Il Cisterna Volley centra il terzo successo consecutivo al PalaMazzola, superando una combattiva Gioiella Prisma Taranto al tie-break. La vittoria arriva dopo oltre due ore di gioco, con Faure protagonista assoluto: 23 punti messi a segno e il premio di MVP. I pontini fanno la differenza a muro, collezionando 13 punti nel fondamentale e trovando nel finale il guizzo decisivo per chiudere la sfida a proprio favore. Il prossimo impegno per il Cisterna Volley sarà in casa la Yuasa Battery Grottazzolina.

Coach Boninfante sceglie con Zimmermann in diagonale con Gironi, D’Heer e Alonso centrali, Lanza ed Held in banda, e Rizzo nel ruolo di libero.Coach Falasca schiera Baranowicz in regia con Faure opposto, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Tarumi e Ramon in posto quattro, con Pace libero. Dall’altra parte, coach Boninfante risponde con Zimmermann in diagonale con Gironi, D’Heer e Alonso centrali, Lanza ed Held in banda, e Rizzo nel ruolo di libero.

Nel primo set la partita fatica a sbloccarsi, con gli errori al servizio che incidono nel rendimento di Cisterna. Una pipe di Tarumi apre il set (3-4), poi Nedeljkovic in primo tempo tiene in equilibrio il set sul 7-7. Un attacco vincente di Gironi porta avanti la Gioiella Prisma Taranto sul 10-8. Il Cisterna Volley si tiene in scia, con due colpi di Mazzone valevoli per il 13-12. Lanza fa riprendere quota ai padroni di casa prima sul 16-13 e poi sul 19-15. Mazzone a muro tiene in gioco i pontini sul 19-17, poi Gironi trova continuità, guidando Taranto sul 21-18. Coach Falasca inserisce Bayram al posto di Tarumi, poi i pontini riprendono quota con la parallela di Faure sul 22-21. Bayram annulla il primo set point (24-23), poi Lanza chiude in diagonale il set in favore di Taranto 25-23.

Nel secondo set le due squadre continuano a combattere punto a punto. Due attacchi di Bayram aprono il parziale sul 6-6, poi Faure prima a muro e poi in attacco porta avanti i pontini sul 10-13. Il primo tempo di Mazzone mantiene a distanza Taranto (11-15). Boninfante inserisce Hofer e al servizio lo schiacciatore trova due ace che riportano in parità il set sul 15-15. Cisterna non si scompone e con Mazzone trova l’acuto al servizio del 16-19, prima che Taranto riporti in equilibrio il set con Gironi sul 20-20. L’opposto di Taranto è ancora protagonista sul 23-22. Faure porta Cisterna sul 23-24 in attacco, poi il muro del francese segna il 23-25.

Nel terzo set è la Gioiella Prisma Taranto a condurre in avvio. Lanza in diagonale apre il parziale sul 5-3. Un ace di Faure porta il Cisterna Volley sul 6-6, poi Ramon propizia il vantaggio per i pontini. Il francese si scatena e con una sua bordata Cisterna aumenta il gap (7-10). Coach Falasca inserisce Rivas al posto di Tarumi, ma Taranto, guidata dai colpi di Gironi e Lanza, ribalta il parziale sul 12-11. Faure porta nuovamente avanti Cisterna sul 13-14, poi Cisterna passa avanti sul 17-19. Rivas tiene avanti i pontini sul 21-22. Gironi annulla il primo set point sul 23-24, poi Ramon chiude il set in favore del Cisterna Volley 23-25.

Nel quarto parziale è Cisterna a condurre in avvio, con Boninfante che inserisce Hopt al posto di Gironi. Il primo tempo di Mazzone spezza il set sul 3-6, con la risposta di Hopt per Taranto a contenere il vantaggio sul 5-7. Un colpo di prima di Lanza riporta in equilibrio il parziale (8-8). L’ace di Mazzone porta avanti il Cisterna Volley sul 12-14, poi Nedeljkovic a muro firma il 15-16. Prima in attacco e poi al servizio Tarumi tiene in equilibrio il set (18-18), ma i padroni di casa si portano avanti sul 23-19 con il muro di D’Heer. Lanza schiaccia in diagonale il punto del 24-19. L’ace di Ramon porta Cisterna sul 24-22, poi D’Heer porta la sfida al quinto set (22-25).

Al Tie Break è Lanza a spezzare gli equilibri iniziali, con Tarumi a tenere Cisterna sul 4-4. La diagonale potente di Faure vale il 6-6, poi Tarumi permette ai pontini di passare avanti 7-8. Mazzone e Baranowicz a muro portano avanti Cisterna, con l’ace di Faure per il 9-12. L’opposto transalpino è ancora decisivo nel finale, con l’attacco vincente che chiude la partita 11-15.

I protagonisti-

Tim Held (Gioiella Prisma Taranto)- « È stata una partita difficile, con tanti alti e bassi. In alcune situazioni, trovandoci sotto, abbiamo tirato fuori carattere e siamo riusciti a rientrare in partita. Forse siamo stati un po’ beffati nel secondo e nel terzo set, entrambi finiti a 23, mancava davvero poco. Ci tenevamo a vincere questa partita, ma alla fine abbiamo portato a casa un punto. Siamo un po’ tristi, ed è normale, perché perdere una gara così importante genera rabbia e frustrazione. Tuttavia, ripartiamo dalle buone cose mostrate oggi per affrontare le prossime tre gare con più aggressività e maggiore consapevolezza ».

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Questa è stata una partita molto strana. Che noi fossimo avanti nel punteggio o sotto moralmente è stato come dovessimo essere sempre noi a inseguire. Nel primo set pur commettendo tanti errori al servizio siamo stati vicini a vincerlo. Sapevamo che la sfida contro Gioiella Prisma Taranto sarebbe stata difficile, dovendo loro affrontare le prossime partite al massimo e spinti dal proprio palazzetto. Oggi nei fondamentali di servizio e ricezione, e in contrattacco, non è stata una partita facile. Il pubblico del PalaMazzola si è fatto sentire e devo dire che è bello poter giocare in un clima come questo, perché la spinta del pubblico, anche se indirizzata alla squadra di casa, ti dà una carica in più. Vogliamo continuare così per consolidare la nostra posizione nei playoff. Spesso ci capita di pagare questo tipo di avvii e dobbiamo lavorare per questi limitare questo tipo di errori nell’approccio della partita ».

Il tabellino-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – CISTERNA VOLLEY 2-3 (25-23; 23-25; 23-25; 22-25; 11-15)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Zimmermann 1, Gironi 19, D’Heer 12, Alonso 5, RIzzo (L), Lanza 18, Held 18, Hofer 2, Luzzi (L), Hopt 7, Alletti. NE: Fevereiro, Paglialunga, Balestra. Allenatore: Boninfante

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Faure 23, Mazzone 14, Nedeljkovic 12, Tarumi 9, Ramon 12, Pace (L), Bayram 5, Rivas 2,. NE: Tosti (L), Finauri, Czerwinski, Fanizza. Allenatore: Falasca.

ARBITRI: Simbari, Giardini

Durata set: 27’, 28’, 30’, 28’, 16’ Tot.2h09.

MVP: Theo Faure (Cisterna Volley)

Spettatori: 1750

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova

Una Valsa Modena finalmente all’altezza delle sue giornate migliori batte, davanti ai 3600 del Pala Panini, per 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-19) la lanciata Cucine Lube Civitanova nel ‘classico’ della nostra pallavolo di Superlega. Una vittoria corroborante per gli uomini di Giuliani che hanno sfoderato un eccellente prestazione collettiva con tre uomini in doppia cifra Davyskiba (16) Buchegger (13), Gutierrez (13). Con il successo pieno De Cecco e compagni staccano di un punto in classifica Cisterna.

Modena inizia il match col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero. Civitanova risponde con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Nikolov-Bottolo martelli, Chinenyeze-Gargiulo centrali e Balaso libero. Partenza positiva dei padroni di casa, trascinati da uno scatenato Buchegger in battuta (due ace consecutivi) e attacco: 13-10 dopo i primi scambi. La formazione di Giuliani continua a spingere forte, Gutierrez a segno e 18-13 con timeout Medei. Modena mantiene alto il livello di gioco e porta a casa il primo set, 25-20 con ace di De Cecco e 1-0. Equilibrio ad inizio secondo set, Gutierrez non sbaglia e 11-10 con timeout Civitanova. Modena non molla di un centimetro, muro di Davyskiba su Bottolo e 17-14. Nel finale di parziale, Buchegger è scatenato al servizio con due battute vincenti e conduce i gialloblù alla conquista del set: 25-21 e 2-0. Modena insiste anche in avvio di terzo set, muro di Anzani su Nikolov e 12-10. Entrambe le squadre lottano senza esclusione di colpi: 19-18 con ace di Buchegger e timeout Medei. Si prosegue punto a punto: l’ace di Lagumdzija regala il parziale a Civitanova, 22-25 e 2-1. La compagine ospite comincia forte pure nel quarto set, ace di Podrascanin per il 4-9 e timeout Giuliani. Modena risponde subito presente, ace di Davyskiba per il 9-10 e timeout Medei. Gli ingressi in campo di Ikhbayri (ace finale) e Mati infiammano il PalaPanini e i canarini prendono il largo, conquistando il set 25-19 e il match 3-1. Modena Volley si gode il ritorno al successo e tornerà in campo domenica 16 febbraio alle ore 16 in trasferta a Padova.

I protagonisti-

Ahmed Ikhbayri (Valsa Group Modena)- « È stata una serata speciale, stavo aspettando questa chance per far vedere quanto valgo. Siamo davvero contenti di essere tornati alla vittoria, venivamo da un momento difficile ma abbiamo battuto la squadra più in forma del torneo, la pallavolo è questa. Dobbiamo ringraziare i nostri numerosi tifosi che anche oggi ci hanno supportato e ci hanno spinto al successo ».

Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)- « Avevamo preparato questa sfida molto bene, ma siamo incappati in una giornata no. Modena non veniva da un periodo molto brillante, ma stasera ha giocato davvero bene, trovando un’arma molto importante nell’efficacia del proprio servizio. Hanno cercato e trovato le righe dai nove metri nei momenti più importanti di ogni set, complimenti a loro. Ci aspetta un calendario di partite molto denso e importante, tra Challenge Cup e campionato. Dobbiamo essere bravi a tenere la concentrazione alta per affrontare ogni gara alla volta al meglio delle nostre possibilità ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-19)

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 3, Buchegger 13, Gutierrez 13, Davyskiba 16, Anzani 5, Sanguinetti 7, Federici (L), Ikhbayri 8, Massari, Meijs, Stankovic, Mati 1. N.E.: Rinaldi, Gollini (L). All. Giuliani.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Lagumdzija 6, Nikolov 14, Bottolo 12, Chinenyeze 4, Gargiulo 9, Balaso (L), Dirlic, Orduna, Hossein Khanzadeh, Loeppky 6, Podrascanin 6. N.E.: Tenorio, Bisotto (L). All. Medei.

ARBITRI: Zanussi, Cappello

MVP: Josè Miguel Gutierrez (Valsa Modena)

Spettatori: 3665

Allianz Milano - Sonepar Padova

Chiude con tre punti d’oro dopo due ore e un quarto di grande equilibrio, Allianz Milano il match vibrante contro la Sonepar Padova. Primo set ai vantaggi per la squadra di casa, secondo per i veneti, terzo di nuovo a Milano, nel quarto e decisivo parziale, la squadra di coach Roberto Piazza è in grado di recuperare il gap di tre punti maturato al giro di boa e a chiudere poi la partita. Percentuali di attacco elevate per entrambe le formazioni, nonostante la buona prestazione a muro e in difesa. Allianz Milano, pur non nella sua migliore giornata in battuta, riesce con Caneschi (sarà l’Mvp) dai nove metri a spezzare il terzo set. Per Padova, molto positivo l’apporto di Luca Porro in tutta la gara (22 punti per lui) e la regia di Falaschi, in casa Milano, Reggers fa 23 punti e si rivela decisivo l’apporto della panchina lunga anche in questa occasione, con Otsuka e Larizza subito pronti a dare il loro contributo.

Non ci sono sorprese nei titolari schierati in campo. Cuttini mette Falaschi in diagonale con l’opposto Masulovic, Sedlacek e Luca Porro laterali, Crosato e Plak al centro e Diez libero. Risponde coach Piazza con Paolo Porro e Ferre Reggers, Kaziyski e Louati schiacciatori, Schnitzer e Caneschi al centro e Catania libero.

Un muro e un attacco di Kaziyski tanto per gradire, ma Padova risponde palla su palla. Caneschi e Louati dicono no a Masulovic a muro per il primo break 5-3. Sedlacek trova un ace aiutato dalla rete e riporta la tenzone in parità 10-10, Luca Porro (farà 7 punti nel parziale) firma poi il sorpasso momentaneo. Ribalta un KK in serata di gala 12-11. Parallela monster di Reggers per il 14-12. Dentro Zonta per Schnitzer al servizio, poi l’azione prolungata chiusa da Louati per il 18-16 e l’ace di Reggers costringe Cuttini fermare il gioco (19-16). Barotto per Porro a completare il doppio cambio e Allianz allunga ancora 21-17. Padova mette Stefani per Masulovic, la Sonepar rosicchia un punto e Piazza ferma il gioco sul 22-20. Louati (7 punti nel set con il 75% in attacco) risolve un pallone complicato per il 23-20, Cuttini chiama il suo secondo time out. Sul 23-22 di Plak è Piazza a spendere il suo ultimo minuto. Francese in battuta per il primo setpoint, ma il video check conferma l’out. Si va ai vantaggi. Chiude Reggers con un’altra importante schiacciata 27-25. E’ proprio l’attacco milanese con il 58% contro il 50% avversario a sugellare la vittoria nel primo parziale.

Non ci sono variazioni nei due sestetti per il secondo parziale. Sedlacek vanifica una grande difesa di Catania per il 4-4, poi il sorpasso veneto con un muro di Crosato. L’ace di Reggers riporta Allianz Milano avanti 6-5. Porro innesca Schnitzer in una superveloce ravvicinata per il 10-10, risponde Sedlacek a chiudere un’altra azione prolungata. Accelera la Sonepar fino al 15-18 con time out chiesto da Piazza. Sul 16-20 dentro Otsuka per Kaziyski e il giapponese va subito a punto, poi Zonta per Schnitzer e ancora Otsuka per il 18-20 con time out Padova. Il set si accende, Reggers fa il 19-21. Dentro Barotto e Kaziyski sul 20-22, ma è Luca Porro ad essere decisivo dopo uno scambio infinito. Stefani su Porro per il primo setpoint Sonepar (21-24), ma Louati dice no. Rientra Porro e attacca da posto due, l’arbitro Goitre chiama il video check e c’è un tocco del muro milanese: 22-25 completa parità. Meglio i veneti dei lombardi a muro (2-0), mentre in attacco le squadre si equivalgono. Nella sfida a distanza tra “bomber”, Luca Porro arriva a 12 punti, gli stessi di Ferre Reggers.

Un ace di Paolo Porro prova a spezzare subito gli equilibri del terzo set: 2-0. Padova impatta. Non ci si sposta dal punto a punto fino allo slash di Reggers su servizio potente di Porro 10-8. L’ace di Fabian Plak riporta tutto in parità 10-10. Piazza ferma il gioco sul vantaggio Sonepar 12-13. Otsuka per Kaziyski, poi Larizza per Schnitzer sul 15-16, un doppio ace di Caneschi vale il 17-16 con time out Cuttini. Il centralone di Milano è on fire e mette anche il terzo ace 18-16. Doppio muro di Larizza 20-17 e seconda interruzione per Cuttini. Allianz è in striscia positiva, dentro Orioli per Sedlacek sul 21-17. Allianz ha quattro setpoint 24-20, Barotto per Reggers in battuta, sul 24-21 doppio cambio Sonepar con Stefani e Pedron, Padova annulla anche la seconda possibilità di chiudere, ma il rientrato Reggers fa il 25-22, primo punto assegnato ai padroni di casa. I quattro ace a due hanno indubbiamente un peso, così come l’attacco meneghino tornato al 68% di positività contro il 53% avversario.

Piazza lascia Larizza e Otsuka in campo, Catania recupera l’impossibile, lo schiacciatore giapponese chiude il 5-4. Ribaltone immediato Sonepar 5-6. Ricomincia neanche a dirlo l’alternanza punto a punto che ha caratterizzato il match. Piazza ferma il gioco sull’8-10. L’ace di Sedlacek scava un altro vantaggio 12-15. Padova salva e chiude con Porro uno dei punti più belli del match per il 13-16, Allianz deve fare qualcosa di più se vuole evitare il tie-break. Il duello a distanza tra Louati e Porro è appassionante. Torna Kaziyski per la battuta, ma la Sonepar conduce 16-19. Un muro di Caneschi vale il 19-20 con time out Cuttini. Doppio cambio Allianz, Barotto e Caneschi fermano Luca Porro per il pareggio 21-21, rientrano Paolo Porro e Reggers ed è ancora parità 22-22. Stefani per Porro sul servizio di Falaschi, Louati chiude con un pallonetto. Setpoint Padova 23-24 e time out Allianz. Il 25-25 è di Reggers a muro dopo un doppio salvataggio di Padova. Caneschi si supera muro 26-25 match point Allianz Milano, chiude Reggers 27-25 una bellissima battaglia.

I protagonisti-

Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « Penso che meritavamo questa vittoria, che serviva dopo l’ultima partita di campionato e direi anche l’incontro di Champions League in Polonia. Una vittoria che ci serve per rifiatare, prendere fiducia in quello che possiamo fare. Vincere dà una grande mano anche vero la partita di Ankara di mercoledì sera, che sarà un’altra battaglia ».

Federico Crosato (Sonepar Padova)- « È stata sicuramente una partita combattuta, sapevamo che sarebbe andata così e che avremmo dovuto giocare in questo modo per avere qualche possibilità. Purtroppo è stata una grande occasione mancata, almeno per un punto, che avrebbe potuto darci sollievo e un po' di gioia per ripartire al meglio nella settimana. Sappiamo che non è andata così, ma anche che dobbiamo tornare in palestra con uno spirito diverso. Abbiamo giocato bene, dimostrato di essere competitivi e dobbiamo continuare su questa strada senza abbatterci. Dobbiamo solo guardare avanti, tornare in palestra e dare il massimo ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – SONEPAR PADOVA 3-1 (27-25, 22-25, 25-22, 27-25)

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Reggers 23, Louati 19, Kaziyski 10, Caneschi 10, Schnitzer 3, Catania (L), Larizza 4, Gardini ne, Otsuka 7, Barotto, Zonta, Piano ne, Staforini (L2) ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

SONEPAR PADOVA: Crosato 11, Falaschi 1, Porro 22, Plak 6, Masulovic 10, Sedlacek 14, Diez (L); Stefani 3, Orioli, Pedron, Mayo Liberman ne, Toscani (L2) ne, Truocchio ne, Galiazzo ne. All. Jacopo Cuttini. Ass. Alberto Salmaso.

ARBITRI: Goitre, Cerra

Durata set 34’, 33’, 31’ e 39’ Tot: 137’

MVP: Edoardo Caneschi (Allianz Milano)

Spettatori: 3115

I RISULTATI-

Yuasa Battery Grottazzolina-Sir Susa Vim Perugia 1-3 (17-25, 25-23, 16-25, 23-25);

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (19-25, 25-27, 25-17, 25-20, 15-9) Giocata ieri;

Valsa Group Modena-Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-19);

Rana Verona-Mint Vero Volley Monza 3-0 (25-18, 25-20, 25-21);

Gioiella Prisma Taranto-Cisterna Volley 2-3 (25-23, 23-25, 23-25, 25-22, 11-15);

Allianz Milano-Sonepar Padova 3-1 (27-25, 22-25, 25-22, 27-25)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 48, Itas Trentino 45, Cucine Lube Civitanova 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 36, Rana Verona 33, Allianz Milano 33, Valsa Group Modena 22, Cisterna Volley 21, Yuasa Battery Grottazzolina 17, Sonepar Padova 15, Gioiella Prisma Taranto 14, Mint Vero Volley Monza 13.

Un incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Cisterna Volley, Sonepar Padova;

IL PROSSIMO TURNO- 16/02/2025 Ore: 18.00

Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino Si gioca il 15/02/2025 ore 20:30;

Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Rana Verona Ore 16.00;

Sonepar Padova-Valsa Group Modena Ore 16:00;

Cucine Lube Civitanova-Gioiella Prisma Taranto Ore 20.30;

Cisterna Volley-Yuasa Battery Grottazzolina 15/02/2025 ore 20.30